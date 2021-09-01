洲際交易所將在ICE新加坡期貨交易所推出Micro MSCI美國和歐洲指數期貨 合約

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 洲际交易所(Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE)是全球首屈一指的数据、技术和市场基础设施供应商和MSCI Inc. (NYSE:MSCI)，一个为全球投资界提供关键任务决策支持工具和服务的领先供应商，今天宣布將他们雙方现有的授權合約延伸至ICE新加坡期貨交易所。作為此公告的一部分，洲際交易所計畫於2021年10月11日在其新加坡交易所推出以MSCI美國和MSCI歐洲指數為基礎的微型期貨合約。

這種以美元計價的微型期貨合約，讓亞洲各地的投資人能夠以具成本效益的方式，在單一平臺上進入美國和歐洲的股票市場。較小的合約規模（相當於約2萬美元的名義值）使精細交易和精確的風險管理成為可能。

這些指數旨在代表每個地區的大型和中型股票。MSCI美國指數代表美國股票機會組合，而MSCI歐洲指數則涵蓋了歐洲15個已開發市場國家（奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英國）。

MSCI衍生品授權業務全球主管George Harrington表示：「MSCI致力於為投資者提供工具、服務和見解，協助他們管理自己的投資組合，以獲得更好的結果。我們很高興與洲際交易所合作，為尋求美國和歐洲市場投資機會的亞洲投資者帶來更強的交易和風險管理解決方案。」

ICE新加坡期貨交易所總裁Lucas Schmeddes表示：「洲際交易所借助其與MSCI強大的合作關係，為投資者提供從新加坡交易全球股票的途徑，以迎合亞洲市場對小型合約的需求。ICE新加坡期貨交易所專為亞洲市場度身打造，通過其平台將區域和國際參與者聯繫起來，以開啟交易機會，並提供進入全球市場的管道。」

Micro MSCI美國和Micro MSCI歐洲指數期貨合約將與ICE新加坡期貨交易所的其他合約一起交易，其中包括Micro Asia Tech 30指數期貨、Bakkt®比特幣期貨，以及現金結算的小布侖特原油、小美元指數(Mini US Dollar Index®)、小美元/離岸人民幣和小美元/新加坡元期貨。

在洲際交易所上市的MSCI指數期貨合約超過100多張，當中包括MSCI全球基準指數(ACWI)、全球指數(World)、新興市場指數(Emerging Markets)和歐澳遠東指數(EAFE)在內的所有基準指數的全部股票機會，以及特定國家、行業和因素的指數。如需了解更多關於MSCI指數期貨的資訊，請登入：：https://www.theice.com/equity-index/msci及https://www.theice.com/equity-index/msci/micro-msci。MSCI®和MSCI指數是MSCI Inc.的商標和服務商標。

關於洲際交易所

洲際交易所(NYSE: ICE)是《財星》500大企業，致力於設計、建立和運行數位網路，協助人們掌握機會。我們提供各主要資產類別的金融科技和資料服務，為客戶提供獲取任務關鍵型工作流工具的管道，以提高透明度和作業效率。我們經營包括紐約證券交易所在內的交易所以及清算所，幫助人們投資、籌集資金和管理多種資產類別的風險。我們全方位的固定收益資料服務和執行能力提供資訊、分析和平臺，協助我們的客戶利用機會和更有效率地運作。在ICE Mortgage Technology，我們正在推動美國住宅抵押貸款流程轉型和數位化，涵蓋從消費者參與到貸款登記的整個過程。我們共同改造、精簡和促使產業自動化，以協助我們的客戶掌握機會。

ICE和/或其附屬機構的商標包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE方塊標誌、NYSE和New York Stock Exchange。如欲瞭解有關洲際交易所和/或其附屬機構的其他商標和智慧財產權的資訊，請點選此處。《歐盟打包零售和保險類投資產品法規》涵蓋的某些產品的關鍵資訊文件(KIDS)，可在相關交易所網站的「關鍵資訊文件」區獲取。

《1995年美國私人證券訴訟改革法》安全港聲明——本新聞稿中關於ICE業務的非歷史事實性陳述均為涉及風險和不確定性的「前瞻性陳述」。如欲瞭解有關可能造成實際結果與前瞻性陳述中所述結果有所不同的其他風險和不確定性的討論，請參閱ICE遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，包括但不限於ICE於2021年2月4日向SEC遞交的截至2020年12月31日年度的Form 10-K年報。

ICE- CORP

資料來源：洲際交易所

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