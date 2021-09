o9 Solutions a supporto di Pirelli per il digital Integrated Business Planning

MILAN & AMSTERDAM & DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Pirelli e o9 Solutions saranno partner per la trasformazione digitale dell’Integrated Business Planning aziendale. o9, piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e machine learning, viene già utilizzata oggi dalla società di pneumatici per la pianificazione strategica di lungo periodo e presto sarà live anche per la pianificazione della domanda ed il Supply Planning a livello Globale della società.

Grazie alle funzionalità del “Digital Brain” di o9, Pirelli potrà connettere ed elaborare su un’unica piattaforma tutti i dati aziendali in modo da ottimizzare la supply chain e rendere più efficace e rapido il proprio processo decisionale, permettendo alle diverse funzioni aziendali di collaborare su un’unica piattaforma e superare la tradizionale compartimentalizzazione tra divisioni aziendali. o9 permette a Pirelli di stimare la domanda a lungo termine attraverso l’analisi dell’evoluzione dei principali indicatori della domanda (es. stima produzione veicoli, parco circolante, frequenza di sostituzione dei pneumatici, temperatura, precipitazioni, fiducia dei consumatori, etc..) e tenendo conto dei principali trend di mercato (es. crescita veicoli elettrici). Grazie alla tecnologia proprietaria “Enterprise Knowledge Graph” di o9, Pirelli potrà elaborare diversi scenari di pianificazione in real-time e valutarli comparando l’impatto sulle diverse categorie di prodotto, canali e Paesi nei diversi orizzonti temporali, il tutto sulla piattaforma integrata o9, senza dover ricorrere a molteplici fogli di lavoro Excel.

Pier Paolo Tamma, Chief Digital Officer di Pirelli, si è così espresso: “Grazie ad o9 Pirelli è ora in grado di tenere vivo il proprio piano strategico, avendo in tempo reale la visibilità che ogni variazione genera su supply chain, capacità delle fabbriche e domanda del mercato. Grazie alle capability di AI inoltre, Pirelli sarà in grado anticipare criticità e bottleneck e valutare scenari alternativi possibili. ”

“Stiamo supportando il nostro partner Pirelli a raggiungere i propri ambiziosi obiettivi strategici grazie alla piattaforma integrata o9 basata sull’intelligenza artificiale” ha dichiarato Igor Rikalo, presidente e amministratore delegato di o9 Solutions. “Generare il massimo valore per il cliente è uno dei principi fondanti di o9 ed è con questo valore guida che stiamo sostenendo il percorso di trasformazione digitale di Pirelli. È straordinario vedere come Pirelli, grazie ad o9, riesca a prendere decisioni migliori e rispondere sempre meglio alle esigenze dei propri clienti. Lavoriamo con il massimo impegno per assicurarci di poter supportare Pirelli con le tecnologie più evolute per molti anni a venire.”

Raffaele Avila, Sales Lead Italia e Southern Europe ha dichiarato: “o9 Solutions ha recentemente inaugurato una sede a Milano per consolidare e ampliare la propria presenza in Italia. o9 sta rapidamente incrementando le proprie risorse nel Paese ed è decisa a continuare ad investire per permettere ad un sempre crescente numero di clienti italiani di prendere decisioni di business migliori grazie al “Digital Brain” di o9”.

Informazioni su o9 Solutions, Inc.

o9 Solutions è una prestigiosa piattaforma cloud-native per la pianificazione aziendale integrata e la gestione dei processi decisionali basata sull’intelligenza artificiale. Sia che si tratti di un miglior forecast della domanda, allineare la domanda alla pianificazione della supply chain o gestire le iniziative commerciali, qualsiasi processo diventa più rapido e intelligente grazie all’intelligenza artificiale di o9. La tecnologia proprietaria di o9 consente di integrare una moltitudine di dati e sistemi aziendali, generare analytics e supportare il decision making con suggerimenti di ottimizzazione prescrittivi, che utilizzano algoritmi avanzati anche per lo sviluppo di scenari alternativi real-time. o9 permette una collaborazione integrata di tutte le funzioni aziendali su un’unica piattaforma grazie anche ad un’interfaccia utente estremamente intuitiva. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.o9solutions.com.

