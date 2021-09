Velodyne Lidar e MOV.AI fazem parceria para fornecer soluções autônomas para robótica industrial e de comércio eletrônico

The MOV.AI Robotics Engine Platform™, powered by Velodyne Lidar’s Puck™ sensors, helps autonomous mobile robots (AMR) manufacturers quickly develop and deploy robots that can operate in dynamic environments in which humans, manual machines and robots work side by side. The platform allows mobile robots to traverse outside controlled situations and safely function in unfamiliar and unpredictable settings. (Photo: MOV.AI)

SAN JOSÉ, Califórnia e TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) e a MOV.AI anunciaram hoje que as empresas estão colaborando para fornecer a fabricantes de robôs soluções de automação de nível empresarial, incluindo mapeamento, navegação, prevenção de obstáculos e prevenção de riscos. A MOV.AI Robotics Engine PlatformTM, combinada com os sensores lidar da Velodyne, aborda a crescente demanda por automação em ambientes colaborativos dinâmicos como comércio eletrônico, logística, manufatura e hospitais.

A MOV.AI Robotics Engine PlatformTM, alimentada por sensores lidar Puck™ da Velodyne, disponibiliza ferramentas autônomas que permitem que fabricantes e integradores de robôs móveis autônomos (autonomous mobile robots, AMR) lidem com desafios de movimento seguro em ambientes em mudança e não estruturados, como manuseio de materiais e logística de armazéns. Esses mercados estão sendo conduzidos pelo impressionante crescimento do comércio eletrônico. Por exemplo, a pandemia ajudou a estimular as vendas on-line nos Estados Unidos para US$ 791 bilhões em 2020, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, de acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

A Robotics Engine Platform ajuda fabricantes de AMR a desenvolver e implementar rapidamente robôs que podem operar em ambientes dinâmicos nos quais humanos, máquinas manuais e robôs trabalham lado a lado. A plataforma alavanca o desempenho e a confiabilidade do sensor Puck para permitir que robôs móveis se desloquem em situações externas controladas e funcionem com segurança em ambientes desconhecidos e imprevisíveis. O formato compacto permite que ele seja facilmente incorporado em robôs. O sensor entrega alta precisão em complexos ambientes internos e externos.

A MOV.AI ROS-based Robotics Engine PlatformTM fornece a fabricantes de AMR e integradores de automação as ferramentas de nível empresarial necessárias para automação avançada. Ela inclui um ambiente de desenvolvimento integrado (Integrated Development Environment, IDE) visual, algoritmos e integrações prontos, gestão de frota, interfaces flexíveis com ambientes de armazéns como ERP e WMS, além de conformidade de cibersegurança. A solução fornece precisão de ±2 cm para um ambiente 65% dinâmico.

“O acréscimo de tecnologias MOV.AI e Velodyne ao TUGBOT.ai forneceu ao nosso robô uma solução pronta, com navegação e localização de alta precisão para ambientes dinâmicos onde estamos implementando nossos AMRs,” disse Fernando Freitas, diretor executivo da RoboSavvy, fabricante do AMR TUGBOT.ai. “Utilizar SLAM baseado em lidar permite que o TUGBOT.ai transite com segurança entre pessoas e outros veículos com desempenho preciso e consistente”.

“A missão da MOV.AI é simplificar o desenvolvimento colaborativo de robôs e fornecer a fabricantes de AMR e integradores tudo que eles precisam para desenvolver e operar excelentes robôs”, disse Motti Kushnir, diretor executivo da MOV.AI. “Através da colaboração com a Velodyne, somos capazes de oferecer aos nossos clientes navegação SLAM avançada alimentada pelo Puck, um dos sensores lidar líder mundial. O uso da nossa Robotics Engine Platform permite que fabricantes de AMR implementem rapidamente navegação de última geração, entregando ao mesmo tempo a habilidade para personalizá-la de acordo com suas necessidades”.

“Estamos muito empolgados com a colaboração com a MOV.AI e integração dos nossos sensores lidar na Robotics Engine Platform, incluindo futura expansão para nossos produtos Velarray e Velabit”, afirmou Erich Smidt, diretor executivo para a Europa da Velodyne Lidar. “Há uma crescente demanda por automação e integração de nossos sensores em robôs colaborativos. Enxergamos um extenso potencial nesse espaço, com o tamanho do mercado global de AMR esperado para alcançar US$ 8,7 bilhões em 2028, com uma taxa composta de crescimento anual (compounded annual growth, CAGR) de 23,7% entre 2021 e 2028, de acordo com a Fortune Business Insights. A parceria com a MOV.AI nos permite trazer segurança, eficiência e sustentabilidade para o setor industrial em uma escala ampla e global”.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Sobre a MOV.AI

A MOV.AI está mudando os AMRs da forma que os conhecemos.

Ela fornece a fabricantes de AMR e integradores as ferramentas necessárias para criar robôs de nível empresarial rapidamente, permitindo que usuários se beneficiem de produtos de automação tão flexíveis quanto o momento no qual vivemos.

A MOV.AI é uma plataforma de motor de robótica baseada em ROS e incorporada a uma intuitiva interface baseada na web. Ela possui tudo que é necessário para construir, implementar e operar robôs inteligentes. A MOV.AI muda completamente a maneira como robôs móveis autônomos são desenvolvidos, em relação ao tempo de acesso ao mercado, custos e flexibilidade.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “vai”, “deve”, “pode”, “futuro”, “propor” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções “Discussão e Análise pela Administração da Condição Financeira e Resultados das Operações” e “Fatores de Risco” dos arquivos da Velodyne na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), incluindo, mas não se limitando a, seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são baseadas nas informações disponíveis para a Velodyne na data deste documento, a Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

