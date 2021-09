Création d'un nouveau producteur électrique indépendant au Royaume-Uni suite à un investissement d'EIG

NOTTINGHAMSHIRE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--West Burton Energy vient d'être créé aujourd'hui en tant que fournisseur d'électricité de premier plan au Royaume-Uni après qu'EIG, un investisseur institutionnel dans le secteur énergétique mondial et un des principaux investisseurs d'infrastructure au monde, a acheté un portefeuille d'actifs de production électrique à EDF Energy. La transaction, qui a été clôturée le 31 août 2021, comprend West Burton B, une centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné ("TGCC") de 1 332 MW, et une batterie de 49 MW, dans le Nottinghamshire, en Angleterre.

R. Blair Thomas, président du conseil et CEO d'EIG, déclare: "Cette transaction est conforme à notre stratégie d'investir dans des actifs de haute qualité, des équipes d'exception et des infrastructures énergétiques critiques. Les centrales électriques fonctionnant au gaz ont démontré leur importance stratégique dans le système britannique d'approvisionnement en électricité, et cet investissement dans West Burton Energy illustre notre conviction que le gaz contribuera à la transition énergétique."

West Burton B est une centrale TGCC hautement flexible et efficiente disposant de trois unités de cycle combiné, capable de produire suffisamment d'électricité pour alimenter environ 1,5 million de foyers et reliée à un des plus importants stockages à batteries d'Europe. Ensemble, ces technologies fournissent à la demande des produits énergétiques essentiels, qui jouent un rôle crucial dans le changement du réseau britannique et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

"L'efficience élevée de la centrale est synonyme de réduction de la consommation en combustible fossile et de niveaux d'émissions plus bas pour chaque unité d'électricité produite", explique Mike Nason, responsable de la centrale de West Burton Energy. "Dans ce contexte, et compte tenu du fait que notre centrale indépendante est l'une des plus récemment construite dans le pays, West Burton Energy se positionne à l'avant-garde d'un marché énergétique en pleine évolution au Royaume-Uni."

Walid Mouawad, directeur général d'EIG, ajoute: "Il s'agit là d'une opportunité rêvée pour nos investisseurs, à l'heure où West Burton Energy s'apprête à fournir des solutions capables de soutenir un avenir à zéro émission nette. Avec la forte croissance de la production renouvelable, nous pensons que la technologie de stockage à batteries continuera de soutenir la stabilité du réseau national britannique. EIG se félicite de collaborer avec cette incroyable équipe et de contribuer à ce chapitre prometteur de l'histoire de West Burton Energy."

Cantor Fitzgerald a agi en qualité de conseiller financier auprès d'EIG dans le cadre de la transaction, et White & Case a agi en qualité de conseiller juridique.

À propos de West Burton Energy

West Burton Energy est un producteur d'électricité indépendant récemment créé et un fournisseur de premier plan d'électricité au Royaume-Uni. La Société exploite une centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné (TGCC) de 1 332 MW, une batterie de 49MW et dispose d'un site avec permis de construire pour un projet de turbine à gaz à circuit ouvert (TGCO), situé dans le Nottinghamshire, en Angleterre. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter le site de West Burton Energy à l'adresse www.westburtonenergy.com.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans le secteur de l'énergie au niveau mondial, disposant de 22,5 milliards de dollars sous gestion au 30 juin 2021. EIG est spécialisé dans les investissements privés dans le secteur de l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie à l'échelle mondiale. Au cours de ses 39 ans d'existence, EIG a engagé plus de 38 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie dans plus de 373 projets ou entreprises, 38 pays et six continents. EIG compte parmi ses clients de nombreux régimes de retraite, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier plan aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège à Washington, D.C., et dispose de bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.