MATRIXX signe à nouveau avec Telstra pour affiner sa stratégie de tarification de la 5G et renforcer ses capacités en termes de commerce de nouvelle génération

FOSTER CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, un chef de file mondial des solutions de monétisation 5G, a annoncé aujourd’hui avoir renouvelé son partenariat avec la société de télécommunications australienne Telstra pour lui fournir des solutions de monétisation destinées à ses réseaux 4G et 5G.

En tant que leader du marché, Telstra réalise d’importants investissements dans la 5G pour étendre sa place de prestataire de services incontournable du pays pour le grand public, les PME et les grandes entreprises.

MATRIXX joue un rôle crucial dans la transformation numérique de Telstra depuis sept ans. Maintenant que la société de télécommunications travaille au déploiement de la 5G autonome, MATRIXX a été chargée d’aider au développement de nouvelles sources de revenus, de nouveaux services et de nouveaux modèles commerciaux.

Shailin Sehgal, directeur du département Technologie d’activation des produits de Telstra, a déclaré que Telstra était en train de développer son réseau 5G pour pouvoir fournir la prochaine génération de produits et de services. « La réussite d’une telle mission exige des partenaires capables de faire preuve de collaboration et d’avant-garde, et MATRIXX s’est avérée être exactement cela en livrant des capacités critiques à Telstra depuis 2014. Nous sommes heureux de poursuivre notre parcours avec l’entreprise en tant que fournisseur de solutions de tarification qui s’appliqueront à notre stratégie T22 actuelle et à nos nouvelles initiatives de transformation. »

La plateforme de MATRIXX a constamment évolué en réponse au parcours numérique de Telstra. Aujourd’hui, MATRIXX prend en charge les services postpayés de Telstra sur son réseau 4G/LTE et son réseau non autonome 5G.

En vertu du nouvel accord, MATRIXX va étendre son soutien à Telstra dans sa mission de réduire la complexité, d’améliorer l’expérience client et de capitaliser sur les investissements infrastructurels dans la 5G. Cela inclura le déploiement de plateformes de monétisation agiles et natives du cloud pour tirer parti de la programmabilité, de la capacité dynamique et des informations riches fournies par les réseaux de base 5G.

Le partenariat de MATRIXX avec Telstra s’étendra également pour inclure l’utilisation de son système de tarification convergé (converged charging system, CCS) axé sur la 5G, dont l’objectif est de permettre la monétisation de nouveaux services 5G auprès du grand public, des PME, des grandes entreprises et dans le cadre de l’IdO.

« Telstra fait partie de nos clients de la première heure et des investisseurs dans notre entreprise, et nous sommes fiers des succès que nous avons obtenus avec elle », a confié pour sa part Glo Gordon, PDG de MATRIXX Software. « Conjointement avec leur équipe, nous avons constamment innové pour assurer la mise en œuvre de leurs initiatives stratégiques de transformation numérique et d’amélioration de l’expérience client. Maintenant, avec cette nouvelle extension de notre accord, nous sommes impatients d’aider Telstra à dépasser les limites d’une tarification basée sur le temps et le volume et de les aider à libérer la valeur de leurs investissements dans la 5G. »

MATRIXX est l’unique solution de monétisation basée sur les produits du secteur offrant aux opérateurs une plateforme sur laquelle ils peuvent innover rapidement avec de nouveaux services et offres.

Propulsée par l’architecture native du cloud de MATRIXX, Telstra utilisera désormais la plateforme MATRIXX Digital Commerce pour proposer des services 4G et 5G à partir d’une seule et même plateforme. Avec sa configuration innovante de type « click-not-code » pour les règles commerciales et les cas d’utilisation, MATRIXX conférera à Telstra l’agilité commerciale dont elle a besoin pour générer de nouveaux revenus grâce à ses investissements dans le réseau 5G.

À propos de MATRIXX Software

