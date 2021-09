Creato un nuovo produttore britannico indipendente di energia elettrica grazie a un investimento da parte di EIG

NOTTINGHAMSHIRE, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--Oggi è stata costituita West Burton Energy, in qualità di fornitore principale di energia elettrica nel Regno Unito dopo che EIG, un investitore istituzionale nel settore globale dell’energia e uno dei più importanti investitori in infrastrutture a livello internazionale, ha rilevato da EDF Energy un portafoglio di impianti per la generazione di energia. L’operazione, che si è conclusa il 31 agosto 2021, includes West Burton B, un impianto termoelettrico a ciclo combinato (CCGT, Combined Cycle Gas Turbine) da 1332 MW e una batteria da 49 MW presso Nottinghamshire, Inghilterra.

R. Blair Thomas, Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato di EIG, ha così commentato: “ Questa operazione è coerente con la nostra strategia di investimento in impianti di alta qualità, aziende all’avanguardia e infrastrutture energetiche cruciali. Le centrali a gas hanno dimostrato la loro importanza strategica nel sistema britannico di erogazione dell’energia elettrica e il nostro investimento in West Burton Energy sottolinea la nostra fiducia nel ruolo ininterrotto che il gas svolgerà nel facilitare la transizione energetica”.

West Burton B è un efficiente CCGT, altamente flessibile, con tre centrali a ciclo combinato, in grado di generare energia elettrica in quantità sufficiente per circa 1,5 milioni di abitazioni ed è collegato a uno dei più grandi stabilimenti europei per l’immagazzinamento di energia in batterie. Insieme, queste tecnologie assicurano prodotti energetici a richiesta essenziali, cruciali per sostenere la situazione della rete elettrica del Regno Unito, caratterizzata da notevoli cambiamenti, e la transizione a un’economia a basso utilizzo di carbone.

“ L’alta efficienza dell’impianto comporta un consumo inferiore di combustibili fossili e livelli ridotti di emissioni per ogni unità di energia elettrica generata”, ha spiegato Mike Nason, Station Manager presso West Burton Energy. “ Alla luce di ciò, oltre al fatto che il nostro nuovo impianto indipendente è uno dei più recenti costruiti nel paesi, West Burton Energy è ben posizionata all’avanguardia del mercato britannico dell’energia, in evoluzione”.

Ha aggiunto Walid Mouawad, Direttore generale presso EIG: “ Si tratta di un’opportunità fantastica per i nostri investitori, nel momento in cui West Burton Energy si avvia su un percorso di progresso per offrire soluzioni in grado di sostenere un futuro a emissioni nette nulle. In base alla forte crescita della generazione di energia da risorse rinnovabili, riteniamo che la tecnologia dell’immagazzinamento di energia in batterie continuerà a favorire la stabilità della rete elettrica nazionale britannica. EIG è estremamente lieta della partnership stretta con questa azienda straordinaria e di far parte dell’interessante capitolo successivo nel viaggio di West Burton Energy”.

Cantor Fitzgerald e White & Case hanno operato, rispettivamente, in qualità di consulente finanziario e di consulente legale di EIG in relazione all’operazione.

Informazioni su West Burton Energy

West Burton Energy è un produttore indipendente di energia elettrica appena costituito e uno dei principali fornitori di energia elettrica nel Regno Unito. Gestisce un impianto termoelettrico a ciclo combinato (CCGT, Combined Cycle Gas Turbine) da 1332 MW, una batteria da 49 MW e dispone di uno stabilimento che ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per un progetto pianificato di una centrale termoelettrica a ciclo aperto (OCGT, Open Cycle Gas Turbine) situato a Nottinghamshire, Inghilterra. Per maggiori informazioni visitare il sito web di West Burton Energy: www.westburtonenergy.com.

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore dell’energia a livello internazionale, con 22,5 miliardi di capitali gestiti al 30 giugno 2021. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Da quando è stata fondata, 39 anni fa, ha investito oltre 38 miliardi di dollari nel settore dell’energia tramite più di 373 progetti o aziende in 38 paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti di EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento di paesi sovrani statunitensi, asiatici ed europei. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul. Per maggiori informazioni visitare il sito web di EIG: www.eigpartners.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.