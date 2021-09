Nieuwe Britse onafhankelijke energieproducent gecreëerd met investering van EIG

NOTTINGHAMSHIRE, Engeland--(BUSINESS WIRE)--West Burton Energy is vandaag opgericht als een toonaangevende leverancier van elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk nadat EIG, een institutionele belegger in de wereldwijde energiesector en een van 's werelds toonaangevende infrastructuurinvesteerders, een portfolio met activa voor stroomopwekking van EDF Energy had verworven. De transactie, die op 31 augustus 2021 werd afgerond, omvat West Burton B, een gecombineerde stoom- en gasturbinecentrale ('STEG') van 1332 MW en een accu van 49 MW in Nottinghamshire, Engeland.

R. Blair Thomas, voorzitter en Chief Executive Officer van EIG, verklaarde: " Deze transactie past in onze strategie om te investeren in hoogwaardige activa, best-in-class teams en kritieke energie-infrastructuur. Gasgestookte elektriciteitscentrales hebben hun strategisch belang aangetoond in het elektriciteitsvoorzieningssysteem van het VK, en onze investering in West Burton Energy onderstreept ons vertrouwen in de blijvende rol die gas zal spelen bij het faciliteren van de energietransitie.”

West Burton B is een zeer flexibele en efficiënte STEG-centrale met drie gecombineerde cycluseenheden, die genoeg elektriciteit kan opwekken om ongeveer 1,5 miljoen huishoudens van stroom te voorzien, en is gekoppeld aan een van de grootste accu-opslagactiva van Europa. Samen bieden deze technologieën essentiële on-demand energieproducten, die van cruciaal belang zijn voor het ondersteunen van het veranderende netwerklandschap van het VK en de overgang naar een koolstofarme economie.

" De hoge efficiëntie van het station betekent dat er minder fossiele brandstof wordt verbruikt en dat er minder uitstoot wordt geproduceerd voor elke geproduceerde eenheid elektriciteit," verklaarde Mike Nason, Station Manager bij West Burton Energy. " Gezien deze overweging, samen met het feit dat ons nieuwe onafhankelijke station een van de meest recente bouwwerken in het land is, is West Burton Energy goed gepositioneerd in de voorhoede van de zich ontwikkelende energiemarkt in het VK."

Walid Mouawad, Managing Director bij EIG, voegde hieraan toe: " Dit is een fantastische kans voor onze investeerders nu West Burton Energy een pad voorwaarts inslaat om oplossingen te leveren die een net-zero toekomst kunnen ondersteunen. Met de sterke groei van duurzame opwekking zijn we van mening dat accuopslagtechnologie de stabiliteit van het nationale elektriciteitsnetwerk van het VK zal blijven ondersteunen. EIG is verheugd om samen te werken met dit ongelooflijke team en deel uit te maken van het opwindende volgende hoofdstuk van West Burton Energy."

Cantor Fitzgerald trad op als financieel adviseur van EIG in verband met de transactie en White & Case trad op als juridisch adviseur.

Over West Burton Energy

West Burton Energy is een nieuw opgerichte onafhankelijke energieproducent en een toonaangevende leverancier van elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf exploiteert een gecombineerde stoom- en gasturbinecentrale (STEG) van 1332 MW, een accu van 49 MW en heeft een toegestane locatie voor een gepland project voor een gasturbine met open cyclus, gelegen in Nottinghamshire, Engeland. Ga voor meer informatie naar de website van West Burton Energy op www.westburtonenergy.com.

Over EIG

EIG is een toonaangevende institutionele belegger in de wereldwijde energiesector met $ 22,5 miljard onder beheer per 30 juni 2021. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur op wereldwijde basis. Tijdens zijn 39-jarige geschiedenis heeft EIG meer dan $ 38,0 miljard toegezegd aan de energiesector via meer dan 373 projecten of bedrijven in 38 landen op zes continenten. Tot de klanten van EIG behoren veel van de toonaangevende pensioenregelingen, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. EIG heeft haar hoofdkantoor in Washington, D.C. met kantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong en Seoul. Ga voor meer informatie naar de website van EIG op www.eigpartners.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.