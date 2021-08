Novo Fornecedor de Energia Independente do Reino Unido Criado com Investimentos da EIG

NOTTINGHAMSHIRE, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--A West Burton Energy foi criada hoje como líder no fornecimento de eletricidade no Reino Unido depois que a EIG, um investidor institucional do setor mundial de energia e um dos maiores investidores em infraestrutura do mundo, adquiriu um portfólio de ativos de geração de energia da EDF Energy. A transação, que foi fechada em 31 de agosto de 2021, inclui a West Burton B, uma estação de energia com turbina de gás de ciclo combinado ("CCGT") de 1332 MW e uma bateria de 49 MW em Nottinghamshire, Inglaterra.

R. Blair Thomas, Presidente e Diretor Executivo da EIG, disse: " Esta transação é consistente com nossa estratégia de investir em ativos de alta qualidade, equipes de primeira classe e infraestrutura de energia essencial. As usinas a gás demonstraram sua importância estratégica no sistema de fornecimento de eletricidade do Reino Unido, sendo que nosso investimento na West Burton Energy destaca nossa confiança no papel contínuo que o gás terá para facilitar a transição energética."

A West Burton B é uma planta de CCGT altamente flexível e eficiente com três unidades de ciclo combinado, que pode gerar eletricidade suficiente para abastecer cerca de 1,5 milhão de residências, estando associada a um dos maiores ativos de armazenamento de baterias da Europa. Juntas, estas tecnologias fornecem produtos essenciais de energia sob demanda, cruciais para dar suporte à transformação no cenário da rede elétrica do Reino Unido e à transição a uma economia de baixa emissão de carbono.

" A alta eficiência da estação significa que menos combustível fóssil é consumido e menores níveis de emissões são produzidos a cada unidade de eletricidade gerada", explicou Mike Nason, Gerente de Estação da West Burton Energy. " Ao considerar isto, junto com o fato de que nossa nova estação independente é uma das mais recentes construções no país, a West Burton Energy está bem posicionada na vanguarda do mercado de energia em evolução do Reino Unido."

Walid Mouawad, Diretor Geral da EIG, acrescentou: " Esta é uma fantástica oportunidade para nossos investidores, pois a West Burton Energy embarca em um caminho para fornecer soluções capazes de apoiar um futuro de zero emissão líquida de carbono. Com o forte crescimento da geração renovável, acreditamos que a tecnologia de armazenamento de baterias continuará dando suporte à estabilidade da rede elétrica nacional do Reino Unido. A EIG sente o prazer de fazer parceria com esta incrível equipe e fazer parte do próximo e empolgante capítulo da West Burton Energy."

Cantor Fitzgerald atuou como consultoria financeira da EIG em conexão com a transação, e White & Case atuou como consultoria jurídica.

Sobre a West Burton Energy

A West Burton Energy é um fornecedor de energia independente recém-formado e um dos principais fornecedores de eletricidade no Reino Unido. A empresa opera uma estação de energia de turbina a gás de ciclo combinado (CCGT) de 1332 MW, uma bateria de 49 MW, tendo um local permitido para um projeto planejado de turbina a gás de ciclo aberto (OCGT), localizado em Nottinghamshire, Inglaterra. Para mais informação, acesse o site da West Burton Energy em www.westburtonenergy.com.

Sobre a EIG

A EIG é um investidor institucional com liderança no setor mundial de energia com US$ 22,5 bilhões sob gestão em 30 de junho de 2021. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura referente à energia em uma base internacional. Durante seus 39 anos de história, a EIG comprometeu mais de US$ 38,0 bilhões ao setor de energia através de mais de 373 projetos ou empresas em 38 países em seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, doações, fundações e fundos de riqueza soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sede em Washington, D.C. com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informação, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.