indie Semiconductor s'apprête à acquérir TeraXion

ALISO VIEJO, Californie & VILLE DE QUÉBEC, Québec--(BUSINESS WIRE)--indie Semiconductor, Inc. (Nasdaq: INDI), un innovateur de solutions pour l'Autotech, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour l'acquisition de TeraXion Inc., un chef de file de la conception et de la fabrication de composants photoniques novateurs. Cette acquisition accélère la vision d'indie, qui consiste à devenir un fournisseur de solutions de semiconducteurs et logicielles pour de multiples modalités de capteur, allant des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) jusqu'aux véhicules autonomes.

Depuis sa création en 2000, TeraXion s'est forgé une solide réputation grâce à ses composants innovants et de grande fiabilité, qui sont protégés par plus de 30 brevets mondiaux. La Société produit des lasers à faible bruit, des réseaux de Bragg et des dispositifs photoniques intégrés pour des applications haute performance. Récemment, TeraXion est devenue un partenaire de conception pour les capteurs optiques d'indie, soutenant la production de systèmes d'onde continue à fréquence modulée (FMCW) de prochaine génération destinés à la détection et la télémétrie par la lumière (LiDAR) dans le secteur automobile.

"Étant donné le rôle crucial joué par le LiDAR pour atteindre les plus hauts niveaux de sécurité pour les voitures à conduite assistée et autonome, nous sommes ravis d'accueillir l'exceptionnelle équipe de conception de TeraXion et d'intégrer son portefeuille différencié de propriété intellectuelle et de produits", déclare Donald McClymont, cofondateur et chef de la direction d'indie. "TeraXion a mis au point des technologies laser sans précédent qui, une fois optimisées grâce à nos solutions SoC, généreront des améliorations considérables, aussi bien en termes de performance des systèmes que de réduction des coûts. En parallèle, ce regroupement hautement synergétique reposant sur une vision et une culture d'entreprise communes permet à indie d'accélérer les déploiements de masse des plateformes LiDAR."

"TeraXion est enchantée de se joindre à indie afin d'atteindre de nouveaux sommets", déclare Ghislain Lafrance, président et chef de la direction de TeraXion. "En alliant l'expertise d'indie en matière de signal mixte, de traitement numérique, de logiciels et de gestion énergétique à nos technologies laser et de capteur, notre ambition est de proposer des solutions inégalées pour les véhicules avec assistance à la conduite et les véhicules autonomes, ainsi que pour les applications connexes de haute fiabilité". M. Lafrance prévoit intégrer l'équipe de haute direction d'indie et de continuer à diriger les activités de TeraXion à Québec.

indie est à l'avant-garde des solutions disruptives de semiconducteurs et logicielles pour la technologie LiDAR, permettant ainsi à ses clients de créer des plateformes différenciées qui contribueront au lancement des systèmes d'assistance à la conduite de prochaine génération en vue d'une conduite véritablement autonome. Via son approche holistique des systèmes, indie répond aux attentes du marché en termes d'architectures complètes et rentables qui optimisent la sécurité et aident aujourd'hui à tenir la promesse des véhicules de demain. D'après un rapport de MarketWatch du mois de mars 2021, le segment mondial du LiDAR automobile devrait progresser selon un taux de croissance annuel composé de 28 pour cent sur une base de 2020, générant ainsi un marché adressable de 3,2 milliards USD à l'horizon 2027.

Sur la base du cours de clôture de l'action indie au 30 août 2021, indie paiera approximativement 159 millions USD pour TeraXion, dont 80 millions USD en espèces plus un nombre fixe de huit millions d'actions ordinaires de Classe A d'indie. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration d'indie et de TeraXion, et devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture usuelles. Abstraction faite des charges non récurrentes liées à l'acquisition et à l'amortissement des actifs incorporels, indie anticipe que l'acquisition aura un effet relutif immédiat. indie fournira des informations financières supplémentaires durant sa prochaine téléconférence sur les résultats.

À propos d'indie

indie habilite la révolution de l'Autotech grâce à des semiconducteurs automobiles et des plateformes logicielles de prochaine génération. Nous concentrons nos efforts sur les capteurs périphériques pour les systèmes avancés d'assistance au conducteur, notamment la technologie LiDAR, la voiture connectée, l'expérience utilisateur et les applications d'électrification. Ces technologies représentent les fondements mêmes des véhicules électriques et autonomes, alors que les interfaces utilisateur avancées transforment l'expérience dans l'habitacle en vue d'une connexion optimale aux plateformes mobiles que nous utilisons au quotidien. Nous sommes le fournisseur approuvé de divers partenaires de premier rang, et nos solutions sont utilisées par les plus prestigieux équipementiers automobiles du monde. Basé à Aliso Viejo, en Californie, indie dispose de centres de conception et de bureaux de vente à Austin, Texas; Boston, Massachusetts; Détroit, Michigan; San Francisco et San José, Californie; Budapest, Hongrie; Dresde, Allemagne; Édimbourg, Écosse et dans toute la Chine.

Rendez-vous sur www.indiesemi.com pour de plus amples renseignements.

À propos de TeraXion

TeraXion est un chef de file de la conception et de la fabrication de composants de pointe innovants dotés de lasers à faible bruit, de réseaux de Bragg et de dispositifs photoniques intégrés. Notre expertise unique fait de nous un partenaire de choix pour les équipementiers et les fournisseurs de systèmes évoluant sur les marchés des lasers ultra rapides et à haute puissance, des communications optiques, et des capteurs par fibre et par télédétection optique.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.TeraXion.com.

Déclaration de règle refuge

Le présent communiqué contient des "énoncés prospectifs" (y compris au sens de la Section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, et de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé). Parmi ces énoncés figurent les déclarations relatives aux avantages, synergies et ajouts liés à notre acquisition de TeraXion; notre performance et nos perspectives commerciales et financières futures, et d'autres déclarations identifiées par des termes tels que "devrait avoir comme résultat", "attendre", "anticiper", "estimer", "penser", "avoir l'intention de", "planifier", "projeter", "perspective", "devrait", "pourrait", "peut" ou des mots ayant une signification similaire. Ces énoncés prospectifs reposent sur les points de vue et attentes actuels de notre direction et sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et généralement hors de notre contrôle. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient présenter un écart substantiel avec les résultats inclus dans les énoncés prospectifs. En plus des facteurs précédemment décrits dans notre déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 (n° de dossier SEC 333-257629) et dans notre dernier rapport trimestriel sur formulaire 10-Q et dans nos autres rapports publics déposés périodiquement auprès de la SEC (y compris ceux identifiés dans la section "Risk Factors"), les facteurs suivants, entre autres, pourraient provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et le calendrier des événements, et les résultats anticipés ou d'autres attentes exprimées dans les énoncés prospectifs: notre capacité à clôturer cette transaction après une évaluation gouvernementale; notre capacité à intégrer l'activité, les actifs et le personnel de TeraXion; le risque que nous ne concrétisions pas les avantages et synergies liés à cette acquisition; les risques technologiques et de développement de produits; l'impact de la pandémie de COVID-19; notre dépendance face à la production contractuelle et la chaîne d'approvisionnement externalisée et la disponibilité de semiconducteurs et la capacité de fabrication; les produits concurrentiels et les pressions tarifaires; notre capacité à remporter des appels d'offres et à concrétiser de nouvelles avancées conceptuelles; les restrictions et tensions commerciales; l'instabilité politique et économique sur nos marchés cibles. indie avertit le lecteur que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive.

Toutes les informations contenues dans les présentes ne sont valables qu'à la date de publication. La société rejette toute intention et obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ou dans ses autres dossiers publics, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autre, sauf dans les cas requis par la loi.

