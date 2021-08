IBASIS devient l’opérateur agréé de Claro Ecuador pour la monétisation de tout le trafic international de messagerie SMS A2P

LEXINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--iBASIS a annoncé aujourd'hui un accord avec Claro Ecuador pour la mise en œuvre d’une solution complète, devenant ainsi l’opérateur agréé pour la monétisation de tout le trafic de messagerie SMS A2P.

Le firewall SMS d'iBASIS garantira la monétisation fructueuse du trafic A2P grâce à la surveillance de tous les points d’entrée et à la détection des brèches, tout en empêchant les types de fraude par SMS en augmentation comme le “smishing” ou les opérations d'hameçonnage par SMS.

Le trafic SMS A2P a augmenté de 68,4 % entre 2019 et 2020, contre 18,2 % entre 2018 et 2019. Cette croissance résulte des SMS A2P professionnels avec de nouvelles entreprises utilisant le canal, mais aussi des entreprises existantes augmentant leur utilisation en raison de la pandémie. En termes de dépenses, la croissance a bondi de 51,6 % entre 2019 et 2020, contre 16,1 % les années précédentes*. Les opérateurs ont encore une large marge pour tirer parti du marché en pleine croissance via leurs lignes terminales SMS A2P légitimes afin de garantir une expérience utilisateur sécurisée et encore meilleure.

À propos d’iBASIS

iBASIS est le leader des solutions de communications permettant aux opérateurs et aux acteurs du numérique du monde entier de réussir et de se transformer. Propulsé par Tofane Global, iBASIS est le premier spécialiste indépendant des communications, le troisième plus important opérateur de communications vocales en gros au monde, l'un des trois principaux fournisseurs LTE-IPX avec plus de 700 destinations LTE et un acteur de premier plan dans les communications Cloud des opérateurs. iBASIS dessert aujourd’hui plus de 1 000 clients grâce à ses 18 agences à travers le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter iBASIS.com.

À propos de Claro Ecuador

CLARO rapproche les Équatoriens et promeut le développement du pays grâce à la connectivité. Grâce à son réseau, 96 % du territoire équatorien habité a accès au service de téléphonie mobile, offrant des produits et services avec la technologie la plus avancée qui contribuent à réduire la fracture numérique et à améliorer la qualité de vie. CLARO investit dans le pays pour connecter les Équatoriens par voie aérienne, maritime et terrestre via le satellite Star One D2, le câble sous-marin du Pacifique Sud, ainsi que plus de 11 300 stations de base et la fibre optique. Le Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL (CLARO) a débuté ses opérations en 1993 en Équateur ; en 2000, il est devenu membre du groupe América Móvil, une société leader dans les services de télécommunications intégrés en Amérique latine.

