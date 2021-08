O IBASIS torna-se a transportadora autorizada da Claro Equador para monetização de todo o tráfego internacional de mensagens SMS A2P

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--O iBASIS da Claro Equador, anunciou hoje seu acordo com a Claro Equador para implementar uma solução abrangente, tornando-se a operadora autorizada para a monetização de todo o tráfego de mensagens SMS A2P.

O Firewall de SMS do iBASIS garantirá a monetização bem-sucedida do tráfego A2P, monitorando todos os pontos de entrada e detectando vazamentos, enquanto evita os tipos crescentes de fraude de SMS, como “smishing” ou golpes de phishing de SMS.

O tráfego de SMS A2P aumentou 68,4% entre 2019 e 2020, contra 18,2% entre 2019 e 2018. O crescimento resultou dos negócios de SMS A2P com novas empresas que utilizam o canal, mas também de negócios existentes aumentando seu uso, devido à pandemia. Em termos de gastos, o crescimento saltou para 51,6% em 2020 vs. 2019, ante 16,1% nos anos anteriores*. Ainda há muito espaço para as operadoras alavancarem o mercado crescente por meio de suas rotas de terminação de SMS A2P legítimas para garantir uma experiência de usuário maior e segura.

SOBRE O iBASIS

O iBASIS é a provedora líder de soluções de comunicação, permitindo que operadoras e participantes digitais em todo o mundo atuem e se transformem. Desenvolvido pela Tofane Global, o iBASIS é o primeiro especialista independente em comunicações, classificando-se como a terceira maior operadora de voz no atacado global, o fornecedor Top 3 LTE IPX com mais de 700 destinos LTE e um player líder em comunicações em nuvem de operadora. O iBASIS hoje atende mais de 1.000 clientes em 18 escritórios em todo o mundo. Para obter mais informações, visite iBASIS.com.

Sobre a Claro Equador

A CLARO aproxima os equatorianos e promove o desenvolvimento do país por meio da conectividade. Com sua rede, 96% do povoado território equatoriano tem acesso ao serviço móvel com produtos e serviços da mais avançada tecnologia que contribuem para reduzir a exclusão digital e melhorar a qualidade de vida. A CLARO investe no país para conectar equatorianos por ar, mar e terra por meio do satélite Star One D2, o cabo submarino do Pacífico Sul e mais de 11.300 estações base e fibra óptica. O Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL (CLARO) iniciou suas atividades em 1993 no Equador e em 2000 passou a fazer parte do grupo América Móvil, empresa líder em serviços integrados de telecomunicações na América Latina.

