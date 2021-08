The MOV.AI Robotics Engine Platform™, powered by Velodyne Lidar’s Puck™ sensors, helps autonomous mobile robots (AMR) manufacturers quickly develop and deploy robots that can operate in dynamic environments in which humans, manual machines and robots work side by side. The platform allows mobile robots to traverse outside controlled situations and safely function in unfamiliar and unpredictable settings. (Photo: MOV.AI)

The MOV.AI Robotics Engine Platform™, powered by Velodyne Lidar’s Puck™ sensors, delivers advanced tools that allow autonomous mobile robots (AMR) manufacturers and integrators to address the challenges of safely moving in changing and unstructured environments like material handling and warehouse logistics. (Video: MOV.AI)

Velodyne Lidar and MOV.AI are collaborating to provide robot manufacturers with enterprise-grade automation solutions, including mapping, navigation, obstacle avoidance and risk avoidance. (Photo: MOV.AI)

Velodyne Lidar and MOV.AI are collaborating to provide robot manufacturers with enterprise-grade automation solutions, including mapping, navigation, obstacle avoidance and risk avoidance. (Photo: MOV.AI)

SAN JOSE, California e TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) e MOV.AI hanno annunciato oggi di aver stretto una collaborazione finalizzata alla fornitura di soluzioni per l’automazione di livello aziendale, che includono mappatura, navigazione ed elusione di ostacoli e rischi, per i produttori di robot. La piattaforma di MOV.AI Robotics Engine PlatformTM, abbinata ai sensori lidar di Velodyne, risponde alla crescente domanda di soluzioni per l’automazione in ambienti collaborativi dinamici come quelli dei settori dell’e-commerce, logistico, manifatturiero e ospedaliero.

La piattaforma di MOV.AI Robotics Engine PlatformTM basata i sensori lidar di Velodyne Puck™ fornisce strumenti avanzati che consentono agli integratori e ai produttori di robot mobili autonomi (autonomous mobile robot, AMR) di sormontare gli ostacoli al movimento sicuro in ambienti non strutturati e in costante cambiamento come la manipolazione dei materiali e la logistica di magazzino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.