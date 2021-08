LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--iBASIS heeft vandaag haar overeenkomst met Claro Ecuador aangekondigd om een ​​uitgebreide oplossing te implementeren en de geautoriseerde vervoerder te worden voor het genereren van inkomsten met al het A2P-sms-berichtenverkeer.

De sms-firewall van iBASIS zorgt voor succesvolle inkomsten uit A2P-verkeer door alle toegangspunten te bewaken en lekken te detecteren, terwijl de groeiende soorten sms-fraude zoals “smishing” of sms-phishing-zwendel worden voorkomen.

Het A2P-sms-verkeer steeg met 68,4% tussen 2019 en 2020, vergeleken met 18,2% tussen 2019 en 2018. De groei was het gevolg van zakelijke A2P-sms met nieuwe bedrijven die het kanaal gebruiken, maar ook bestaande bedrijven die hun gebruik verhoogden vanwege de pandemie. In termen van uitgaven is de groei gestegen tot 51,6% in 2020 versus 2019, vergeleken met 16,1% in de voorgaande jaren*. Er is nog voldoende ruimte voor operators om gebruik te maken van de groeiende markt via hun legitieme A2P SMS-beëindigingsroutes om een ​​betere en veilige gebruikerservaring te garanderen.

