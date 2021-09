Curve annuncia il lancio del Programma ricompense in Francia, Italia e Spagna e la sua espansione nel Regno Unito

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Curve, la super app finanziaria in rapida crescita che consolida le tue carte in un’unica smart card, annuncia il lancio iniziale del suo Programma ricompense in Francia, Italia e Spagna, oltre a espandere la sua offerta attuale nel Regno Unito.

I clienti di questi Paesi potranno utilizzare le ricompense cashback quando spendono per servizi come prenotazioni di vacanze tramite Expedia e Hotels.com, consegne di cibo a domicilio e attività estive da fare a casa in offerta con Groupon.

L’obiettivo di Curve è quello di fornire ai clienti una suite di funzioni che li agevoli nel ricominciare a godersi la vita abbracciando la “nuova normalità”. Un programma di vaccinazione di successo nell’Unione Europea e nel Regno Unito significa che i cittadini possono finalmente tornare a viaggiare e prenotare le meritate vacanze. La recente collaborazione di Curve con Button, la piattaforma di mobile commerce, offre ai clienti Curve in Francia, Italia, Spagna e Regno Unito una gamma di attesissime ricompense cashback quando effettuano acquisti online.

I clienti non solo hanno la possibilità di usufruire di tutte le offerte che desiderano, ma possono anche utilizzare tali offerte più volte. Curve ha fatto in modo che un cliente che prenota due o addirittura tre vacanze venga ricompensato ogni volta.

In un momento in cui la gente non vede l’ora di viaggiare dopo il Covid ma è più attenta alle spese, i clienti hanno la possibilità di ricevere cashback su ogni carta che usano per le loro spese tramite Curve, guadagnando mentre spendono, anche in vacanza.

Inoltre, Curve garantisce ai clienti l'accesso al tasso di cambio interbancario per la conversione della valuta quando utilizzano la carta Curve all’estero, oltre a spese internazionali e prelievi ATM nei giorni feriali senza commissioni** si applicano esclusioni.

Shachar Bialick, fondatore e CEO di Curve, ha dichiarato: “Curve rappresenta il futuro della gestione del denaro, e ci fa piacere poter offrire soluzioni che aiutino i nostri consumatori europei a trasformare il loro modo di fare banca. Tradizionalmente, i consumatori europei sono restii a cambiare banca; Curve consente ai clienti di potenziare i loro conti bancari esistenti con una moltitudine di funzioni di cashback e ricompense quando spendono online presso i migliori rivenditori e fornitori di servizi”.

I clienti di Curve hanno il pieno controllo del loro potere di spesa, con promemoria delle offerte attivate prima della scadenza e la libertà di risparmiare il denaro Curve Cash o di optare per spenderlo automaticamente; oltre ad altre funzioni del prodotto, tra cui Anti-embarrassment Mode e Go Back in Time. La Anti-embarrassment Mode garantisce che, se la carta di pagamento di un cliente viene rifiutata, Curve addebiterà automaticamente la carta di backup preselezionata, evitando imbarazzo e panico alla cassa. La funzione GBiT di Curve offre ai clienti la possibilità di trasferire un pagamento effettuato su una carta a un’altra dopo che è stato effettuato il pagamento originario, consentendo ai clienti di rendere disponibile denaro contante quando è necessario.

Il Programma ricompense Curve si espanderà in altri Paesi europei entro i prossimi mesi.

Informazioni su Curve

Curve è una super app finanziaria. La sua missione è quella di essere un’unica soluzione per tutte le esigenze finanziarie di un consumatore; un unico punto di accesso a una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari, che riunisce tutti i soldi in un’unica carta intelligente con un’app ancora più intelligente. A differenza degli altri servizi oggi disponibili sul mercato, Curve consente ai clienti di collegare e potenziare le loro banche tradizionali portandole nel ventunesimo secolo, senza doverle lasciare o aderire a una nuova banca. Curve è attiva in 31 mercati nel Regno Unito e nello Spazio economico europeo (SEE).

Curve supporta i circuiti Mastercard, Visa e Diners Club. La carta e la moneta elettronica Curve, per le carte emesse nel Regno Unito, sono emesse da Curve OS Limited, autorizzata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority a emettere moneta elettronica (numero di riferimento dell’azienda 900926). La carta e la moneta elettronica Curve, per le carte emesse nello SEE, sono emesse dalla Curve Europe UAB, autorizzata in Lituania dalla Banca di Lituania (licenza come istituto di moneta elettronica n. 73 rilasciata il 22 ottobre 2020).

