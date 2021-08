AMSTERDAM & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, consulting en bedrijfsprocessen, en HERE Technologies, het locatiegegevens- en technologieplatform , hebben vandaag aangekondigd dat ze gaan samenwerken om locatiegebaseerde diensten aan te bieden aan klanten uit de sectoren Energie & Utilities, Productie, Transport & Logistiek, Telecom en Automobielindustrie.

Als onderdeel van deze aankondiging zullen Wipro en HERE gezamenlijk oplossingen ontwikkelen op het gebied van asset tracking, logistiek, supply chain, slimme meters en analyses, field workforce management en private mapping-as-a-service voor indoor en outdoor real -Tijds het volgen van activa.

Een op het Internet of Things (IoT) gebaseerde slimme meteroplossing die door beide bedrijven wordt ontwikkeld, zal klanten betere informatie verstrekken over energieverbruik en activabeheer. De HERE mapping-as-a-service-oplossing stelt ondernemingen in staat om privékaarten in het veld te bouwen en hun autonome voertuigen efficiënter te beheren, door hun chauffeurs informatie te verstrekken over routetijd, snelheid, brandstofverbruik en gevaarlijke omstandigheden. HERE Tracking helpt de klanten van Wipro om activa, veldingenieurs en toeleveringsketen in realtime zowel binnen als buiten te bewaken en te volgen, en analyses te leveren om operationele efficiëntie op te bouwen.

