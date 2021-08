Solutions Mieux-être LifeWorks demeure le partenaire officiel en santé mentale d’Équipe Canada jusqu’aux Jeux de Los Angeles en 2028

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Solutions Mieux-être LifeWorks, important fournisseur de solutions de mieux-être global, et le Comité olympique canadien (COC) ont annoncé mardi le renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2028. À titre de partenaire officiel en santé mentale d’Équipe Canada et de partenaire fondateur de Plan de match, le programme national de mieux-être destiné aux athlètes canadiens, Solutions Mieux-être LifeWorks continuera d’offrir à Équipe Canada et aux entraîneurs, membres du personnel et membres de la famille des ressources en santé mentale.

« Nous sommes très fiers de la performance d’Équipe Canada aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, et nous sommes ravis de poursuivre notre engagement à titre de partenaires en santé mentale », affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction, Solutions Mieux-être LifeWorks. « Nous sommes déterminés à offrir les meilleurs services de santé mentale numériques à la communauté sportive et impatients de voir nos athlètes canadiens développer des habiletés personnelles et professionnelles plus solides après leur carrière olympique. »

Le partenariat renouvelé couvrira les quatre prochains Jeux olympiques, soit ceux de Beijing en 2022, de Paris en 2024, de Milan Cortina en 2026 et de Los Angeles en 2028.

« Grâce à notre partenariat avec Solutions Mieux-être LifeWorks, Équipe Canada dispose de l’un des régimes de santé mentale et de mieux-être les plus robustes du monde », souligne David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. « Avec Solutions Mieux-être LifeWorks comme base et ressource essentielle, un réseau spécialisé de professionnels en santé mentale et Plan de match, notre programme de mieux-être destiné aux athlètes, Équipe Canada est mieux outillée que jamais pour soutenir la réussite des athlètes sur le terrain et dans la vie de tous les jours, particulièrement en période de pandémie. »

Le partenariat entre Solutions Mieux-être LifeWorks et le COC remonte à septembre 2015, à l’occasion du lancement du programme Plan de match. Au départ, ce programme donnait accès à des services tels que la gestion de carrière, le réseautage, l’éducation, la formation en santé mentale, le perfectionnement d’habiletés personnelles et essentielles et la sensibilisation, ainsi qu’à des ressources en santé. Maintenant que le partenariat est renouvelé, les athlètes, les membres du personnel et les membres de leur famille auront également accès à des services numériques, notamment :

L’accès à la plateforme de mieux-être global LifeWorks, qui fournit un service de consultation 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ainsi que des ressources de mieux-être en ligne afin que les utilisateurs demeurent mobilisés, informés et engagés, grâce à une évaluation des risques pour la santé et des défis de mise en forme; et

L’accès à AbilitiTCCiMC, une thérapie cognitivo-comportementale sur Internet guidée par des thérapeutes professionnels, qui propose un service de consultation en matière d’anxiété, de dépression, d’insomnie, de gestion de la douleur, de deuil et de perte, et de traumatisme.

Caileigh Filmer, athlète d’aviron d’Équipe Canada et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 souligne l’importance d’une bonne santé mentale pour le mieux-être des athlètes.

« Ma propre santé mentale et celle des athlètes en général m’importent énormément. Demander de l’aide et dire à votre entourage que vous éprouvez des difficultés est la première étape, souvent celle qui est la plus difficile à franchir. Ce n’est pas un signe de faiblesse d’avouer qu’on a des problèmes, mais plutôt un signe de force de savoir qu’on va les surmonter », dit-elle. « La santé mentale est un sujet que chacun aborde à sa manière, mais il est important de savoir qu’il existe un système de soutien sur lequel s’appuyer. Les consultations et la TCC m’ont grandement aidée à combattre la dépression, et le fait que les autres pourront accéder à des ressources semblables contribuera grandement à la santé mentale des athlètes canadiens. »

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien veille au succès de l’Équipe olympique canadienne et à l’avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d’élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. En racontant l’histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365 jours par année.

