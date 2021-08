CooperVision est fière de nommer Mitsou comme porte-parole au Québec pour sensibiliser à la myopie chez les enfants

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--CooperVision Canada, un chef de file mondial dans la gestion de la myopie, annonce aujourd'hui que la populaire chanteuse pop québécoise, entrepreneure, actrice et animatrice de télévision et de radio, Mitsou Gélinas, comme nouvelle porte-parole pour leur campagne de sensibilisation à la myopie chez les enfants.

Cette nouvelle campagne, mettant en vedette Mitsou, portera sur les causes, les conseils de prévention et les options de traitement de la myopie chez les enfants. S'étendant sur plusieurs semaines, la campagne consistera en des achats publicitaires et des entrevues dans les médias de la province, ainsi qu'en un partage de contenu sur les médias sociaux de CooperVision et de Mitsou. L'objectif de ce partenariat est non seulement de sensibiliser aux effets à court et à long terme de la myopie chez les enfants, mais aussi d'éduquer les parents québécois sur l'impact que les habitudes adoptées pendant la pandémie pourraient avoir sur les yeux des enfants au pays2,3.

Selon une enquête récente menée par CooperVision Canada et Maru/Blue, 59 % des parents canadiens ont déclaré que leurs enfants de moins de 14 ans passaient plus de temps à faire des activités nécessitant une vision de près qu'avant la pandémie4. Les experts estiment que cette utilisation accrue de la vision de près pourrait avoir des effets négatifs à long terme sur la santé oculaire des enfants canadiens2,3. La myopie5, une condition oculaire sérieuse qui peut s'aggraver en raison d'une utilisation excessive de la vision de près1 combinée à un manque de lumière naturelle6, est particulièrement alarmante.

« J'ai été ravie lorsque CooperVision Canada m'a contactée pour me demander si j'aimerais collaborer avec eux. La myopie des enfants est une cause qui résonne fortement en moi car ma famille et moi avons tous des problèmes de vue », déclare Mitsou. « J'ai vu mes enfants les yeux collés à leurs appareils électroniques pendant la pandémie et en tant que parent, j'étais naturellement inquiète. J'ai beaucoup appris en travaillant avec CooperVision et j'ai hâte de partager toutes ces connaissances avec les parents québécois au cours des prochaines semaines. »

« Il n'est pas surprenant qu'au cours de la dernière année et demie, les enfants aient davantage utilisé leur vision de près qu'avant la pandémie, il est donc essentiel de rappeler aux parents l'importance de faire contrôler la vue de leurs enfants avant de commencer l'école », déclare le Dr Langis Michaud, optométriste, professeur et doyen de l'école d'optométrie de l'Université de Montréal. « Si la myopie est détectée, un programme de gestion de la myopie est le meilleur moyen d'essayer de gérer cette condition. »

Depuis son lancement en novembre 2020, le programme de gestion de la myopie Brilliant Futures™ de CooperVision a été révolutionnaire pour l'éducation des utilisateurs sur la gestion de la myopie. Le programme s'articule autour de MiSightMD 1 day, la première et la seule lentille cornéenne souple approuvée par la FDA* pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants âgés de 8 à 12 ans au début du traitement†7. MiSightMD 1 day est également autorisée à la vente par Santé Canada pour le contrôle de la myopie.

« Alors qu'une nouvelle année scolaire est sur le point de commencer, nous avons été ravis de pouvoir nous associer à Mitsou et de bénéficier de sa voix populaire et crédible pour rappeler aux parents qu'un examen oculaire pour vérifier la vue de leurs enfants devrait faire partie de la liste des choses à faire à la rentrée s'ils veulent préparer leurs enfants à la réussite », conclut Enrique Contreras, directeur national de CooperVision Canada. « Nous croyons qu'avec les professionnels de la vue, nous avons la responsabilité de sensibiliser et d'éduquer les parents sur les problèmes de santé oculaire sérieux, comme la myopie, et de leur offrir des solutions pour aider leur enfant, dont l'âge est approprié, à atteindre son plein potentiel. »

†Comparé à une lentille simple vision à usage unique sur une période de 3 ans.

* Indications d’utilisation aux États-Unis : les lentilles cornéennes souples (hydrophiles) destinées au port quotidien MiSightMD 1 day (omafilcon A) sont recommandées pour la correction de l’amétropie myopique et pour ralentir la progression de la myopie chez les enfants aux yeux sains qui, au début du traitement, sont âgés de 8 à 12 ans et souffrent d’une réfraction de -0,75 à -4,00 dioptries (équivalent sphérique) avec un astigmatisme de ≤ 0,75 dioptrie. La lentille cornéenne doit être jetée après utilisation. Indications d’utilisation au Canada : Les lentilles cornéennes souples MiSight (omafilcon A) pour le contrôle de la myopie peuvent réduire le taux de progression de la myopie chez les enfants (6-18 ans) et corriger l’amétropie. On a observé, dans le cadre d’une étude clinique, une réduction de la progression de la myopie chez des enfants dont la durée de port était de 12 heures (8-16 heures) par jour, 6,4 jours (5-7) par semaine. Le contrôle permanent de la myopie après l’arrêt du traitement par lentilles cornéennes n’est pas étayé par des études cliniques. Les lentilles cornéennes souples MiSight (omafilcon A) pour le contrôle de la myopie sont jetables et indiquées pour un usage unique. Lorsqu’elles sont prescrites pour un usage unique, elles doivent être jetées après leur retrait.

