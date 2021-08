GROUPE SANTÉ DEVONIAN ANNONCE UN ACCORD EXCLUSIF DE DISTRIBUTION, DE VENTE ET DE COMMERCIALISATION POUR LES PRODUITS ANTI-ÂGE PURGENESISMC DANS LES PAYS DU MOYEN-ORIENT

QUEBEC--(BUSINESS WIRE)--Groupe Santé Devonian inc (« Devonian » ou la « Société ») (TSXv: GSD), une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement axée sur l’élaboration d’un portefeuille unique de médicaments d’ordonnance et de produits cosméceutiques d’origine botanique, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Nexcure Pharma PVT Ltd (« Nexcure »), une société pharmaceutique de premier plan présente en Inde et dans la région AfMO. L'accord accorde à Nexcure le droit exclusif de distribuer, commercialiser et vendre les produits cosméceutiques Purgenesismc dans les pays du Moyen-Orient.

Selon les termes de l'accord, Nexcure, par l'intermédiaire de sa filiale Nexcure FZE, distribuera, commercialisera et vendra la gamme complète de produits cosméceutiques Purgenesismc dans le segment du marché pharmaceutique, couvrant les spas médicaux, les cliniques de chirurgie esthétique et autres cliniques médicales. Nexcure financera et gérera l'enregistrement de Purgenesismc dans tous les pays cibles du Moyen-Orient, notamment les Émirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, Oman, la Jordanie, l'Irak et le Koweït. Nexcure achètera les produits Purgenesismc F.O.B. les installations de Devonian à Montmagny, Québec, Canada. La durée de l'accord s'étend sur cinq ans.

« Cet accord est une étape importante dans l'introduction des produits cosméceutiques Purgenesis™ dans les pays du Moyen-Orient. Nous pensons que cet accord est une validation significative de l'intérêt croissant pour les cosméceutiques Purgenesismc et notre technologie R-Spinasome® à l'échelle mondiale. Nous continuons à rechercher des partenariats stratégiques supplémentaires pour d'autres marchés clés », a déclaré le président et chef de la direction de Devonian, le Dr Andre P. Boulet.

« Nexcure a le privilège de former ce partenariat exclusif avec Devonian, et nous sommes extrêmement confiants que l'introduction du premier produit botanique biologique, recoonnu par l'Association Canadienne de Dermatologie, dans la région du Moyen-Orient, fournira des résultats significatifs et cliniquement prouvés et s'avérera être un succès commercial retentissant », déclare Pradeep Thalakkurussi, vice-président, Business Development & Operations.

À propos de Nexcure Pharma PVT Ltd

Nexcure Pharma est une société pharmaceutique de nouvelle génération présente en Inde et dans la région AfMO. Nexcure s'engage à fournir aux professionnels de la santé et aux patients des produits spécialisés et des solutions de soins de santé de première qualité et abordables qui aideront les patients à mener une vie plus saine. La gamme de produits de Nexcure comprend des produits pharmaceutiques génériques de marque, des nutraceutiques, des soins de la peau et des produits OTC.

À propos des produits anti-âge Purgenesismc

Les produits anti-âge Purgenesismc comprennent une crème de jour, une crème de nuit et une crème contour pour les yeux. Ces crèmes contiennent du R-Spinasome®, un complexe qui est une structure active aux propriétés anti-oxydantes. La structure de ce complexe est essentielle à sa fonction d'antioxydant, lui permettant de capturer et de dissiper l'énergie nocive générée par les espèces réactives de l'oxygène (ROS), ramenant le complexe à un état où il est prêt à subir de nouveaux cycles d'activation. C'est ce dynamisme et cette capacité de régénération qui confèrent au R-Spinasome® une activité anti-oxydante sans précédent et de longue durée. Une étude clinique portant sur 72 sujets (âgés de 35 à 72 ans) a été menée afin d’évaluer les performances de la gamme de produits Purgenesismc comparativement à deux autres grandes marques de prestige sur une période d'utilisation de 28 jours. Les résultats indiquent que la gamme Purgenesismc est nettement supérieure aux grandes marques de prestige en termes d'effets anti-rides, de fermeté et d’hydratation. Les produits anti-âge Purgenesismc sont protégés par des brevets au Japon, au Canada, aux États-Unis et en Europe (#JP 5952261; #CDN 2 699 6765; # US 13/261 472, # 11 768 299,7 EUR). Ces derniers ont été reconnus par l’Association Canadienne de Dermatologie par le biais de son Programme de santé de la peau

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d’ordonnance d’origine botanique pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s’y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l’objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d’ordonnance plus efficient que celui des médicaments d’ordonnance classique. Le produit phare de Devonian, Thykaminemc, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXmc de Devonian, est un produit hautement innovant pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à l'inflammation et au stress oxydatif. Les propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et immunomodulatrices du Thykaminemc ont été démontrées par un nombre considérable d'études in vitro et in vivo ainsi que dans une étude clinique de Phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et dans un grand essai clinique de phase 2 chez des patients adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée.

Devonian est également impliquée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée avec leurs offres pharmaceutiques. Groupe Santé Devonian inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, au Canada, où elle possède une installation d'extraction à la pointe de la technologie avec une traçabilité complète «de la graine à la pilule ». Acquise en 2018, Altius Healthcare Inc., sa filiale de commercialisation, offre des opportunités de diversification et de potentiel de croissance supplémentaires. Devonian est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXv:GSD).

Pour plus d'informations, visitez www.groupedevonian.com

