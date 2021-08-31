T-Mobile選擇Rimini Street為其SAP應用軟體提供支援服務，以促進競爭差異化並提升客戶體驗

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣佈，美國發展迅速且高度可靠的5G網路供應商T-Mobile繼續利用Rimini Street的支援服務來盡可能提高其SAP企業軟體的投資報酬率。T-Mobile年營收超過680億美元，擁有超過1.04億客戶，自2018年開始使用Rimini Street全天候且全年無休的任務關鍵型支援服務。

作為值得信賴的合作夥伴，Rimini Street為T-Mobile的整個SAP系統提供回應超快、屢獲殊榮的支援服務，其中包括對該組織廣泛的軟體客製化功能的支援，而軟體廠商更昂貴的年度支援服務中不包含此類支援。

T-Mobile的SAP平臺由200多個SAP模組組成，用作重要的財務和營運職能的記錄系統，是T-Mobile供應鏈組合的關鍵部分，也是該公司客戶體驗的重要部分。從廠商支援服務轉換為Rimini Street支援服務後，T-Mobile得以將預算和資源轉而用於集中精力提供服務和技術，力求讓客戶滿意以創造差異化競爭優勢，而不是將資源浪費在維護和管理其SAP基礎設施上。

供應鏈對客戶互動和成功至關重要

除了提供無線語音和資料服務外，T-Mobile還是一流的零售商，透過零售商店銷售各種手機和行動裝置，而且也是美國規模首屈一指且成長迅速的行動優先銀行平臺。

在競爭激烈的商品化手機市場中，無論是在線上還是在實體商店，為每位客戶提供一流的購買體驗至關重要。無線消費市場充滿活力且日新月異，但新冠疫情大幅改變了消費者對品牌的期望，以及他們今後與企業互動的方式。T-Mobile的供應鏈依靠其SAP平臺來運行重要的營運和財務職能，是支援其客戶旅程關鍵層面的基礎。

T-Mobile供應鏈產品與科技資深總監Erik LaValle表示：「大多數公司忽視了供應鏈的內在力量。在T-Mobile看來，供應鏈是客戶體驗的重要部分，讓我們能夠兌現品牌承諾。它是我們對客戶承諾的真正實現方式，即在他們需要的時候，在他們需要的地方，提供他們想要的東西。」

T-Mobile定期審查其供應商陣容，以評估其技術供應商提供的服務品質和價值。作為對各技術供應商審查的一部分，該公司認定從SAP獲得的任務關鍵型SAP系統支援服務的品質及科技的進步情況，與他們每年支付的費用相比，呈現的投資報酬率或價值偏低。

T-Mobile雖然對自身的SAP系統很滿意，但需要太多的時間、資金和內部資源來支援和更新該系統。此外，該公司無意遷移至全新的SAP S/4HANA平臺，只希望能夠保留廠商的全面支援，並繼續利用其高度客製化的系統。該系統能夠符合其當前的業務需求，預計在未來幾年內也能繼續符合需求，並減少風險和避免業務中斷，為該公司與另一家大型電信公司Sprint的合併做準備。

LaValle繼續說道：「T-Mobile所處的環境非常複雜。當我們將自身從SAP獲得的服務與所提供的價值和新功能相比時，就會知道我們是否從廠商處得到公平的交易來為我們功能豐富的成熟平臺提供支援。我們估計，由於我們的系統為高度客製化，SAP只涵蓋了我們20%至30%的支援問題，這表示每次支援請求的成本都在數萬美元以上。」

Rimini Street的高價值、具成本效益的支援模式包括對客製化功能的支援，還為每位客戶指定經驗豐富的工程師和技術支援。在瞭解和評估了Rimini Street及其支援模式後，T-Mobile決定改由Rimini Street為他們的SAP提供支援服務。這讓T-Mobile得以延長其SAP投資的壽命，並將內部IT資源和每年節省的費用重新部署於其他更具策略性意義的客戶體驗計畫中。

LaValle表示：「很明顯，改用Rimini Street支援服務為我們帶來了更有吸引力的替代方案。在我們與這家公司合作的整個過程中，他們總能及時派出合適的團隊到達我們需要的地點。初期過渡、程序和成熟的支援模式確保雙方的合作平穩起步。他們所做的一切都專注於全力確保過渡到可立即運行的工作模式。只有Rimini Street能夠為我們這種規模的組織提供所需的經驗廣度和深度、可擴充的支援基礎設施和先進的科技和流程，從而加強業務連續性，並降低財務和營運風險。」

獲得SAP專家團隊全天候且全年無休的支援

與Rimini Street的所有客戶一樣，T-Mobile也獲得一名指定的首席支援工程師，並由技術專家團隊為後盾，團隊成員在該領域平均擁有20年以上的SAP軟體經驗。客戶還受益於公司在業界領先的服務水準協定，即針對一級優先(Priority 1)重大問題和二級優先(Priority 2)問題的回應時間分別不到10分鐘和15分鐘，此外還可以就客戶的科技藍圖進行更高層次的策略性討論。

LaValle總結道：「Rimini Street在平衡策略性交付和成為策略性合作夥伴之間的表現非常出色。我們定期就科技的未來、推動未來IT藍圖的最佳方式，以及我們如何在內部交付和Rimini Street提供的服務之間取得平衡以促進我們團隊和科技的進步展開有效對話。Rimini Street是我們最值得信賴的IT合作夥伴之一。」

Rimini Street董事長兼執行長Seth A. Ravin表示：「在現今的環境中，每一次客戶互動都是透過卓越服務提供價值的機會，而T-Mobile的Un-carrier行動和供應鏈最佳化是提升購買體驗這一策略計畫的範例。作為T-Mobile和我們全球企業客戶值得信賴的合作夥伴，我們的重點是提供服務模式、技術專長和關鍵任務回應能力，讓我們的客戶能夠盡可能提高其企業軟體投資的投資報酬率，實現效率並釋出資源，讓他們能專注於企業內部的更多策略性措施。我們將繼續創新，擴大我們的能力並擴充我們獨特的整合式服務組合，以因應客戶不斷變化的需求。」

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關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本，釋出資源用於創新，並創造更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,200家財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並在Facebook和LinkedIn上關注Rimini Street。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理層目前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及營運契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率，以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持有效的系統對財報進行內部控制的能力，以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅務、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security，以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務，以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年8月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會遞交的其他文件中不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

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