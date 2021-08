A P&G Studios és a Harder Than You Think produkciós társaság paradigmaváltást elősegítő beszélgetéseket tesznek közzé egy új, „Equal Too: Achieving Disability Equality” podcastsorozatban

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--A P&G Studios és a Harder Than You Think produkciós társaság csapata augusztus 26-án egy új, „Equal Too: Achieving Disability Equality” (Ők is egyenlők: A fogyatékkal élők egyenlőségének elérése) című podcastsorozatot indított el azzal a céllal, hogy rámutasson a fogyatékkal élő emberek közösségét érintő legnagyobb kihívásokra és párbeszédet kezdeményezzen arról, mire van szükség a fogyatékkal élő emberek egyenlőségének eléréséhez. A podcastsorozat, amelynek háziasszonya az egyesült királyságbeli televíziós műsorvezető, és a fogyatékkal élők érdekeinek szószólója, Sophie Morgan, fényt vet a kihívást jelentő előítéletekre, hírt ad az egyenlőségért folyó küzdelem terén elért sikerekről és megpróbál választ találni arra a kérdésre, hogyan alakítsuk át a világot annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők és az egészségesek valóban egyenlőek legyenek. A beszélgetések során Sophie számos, a témakört legjobban ismerő, leghíresebb szakembert, véleményvezért és aktivistát kérdez meg arról, mik a legfontosabb teendők a fogyatékkal élők egyenlőségének és befogadásának elérése érdekében.

Az „Equal Too” egy különleges, hat részből álló sorozat, amely a Seneca Women Podcast Network és az iHeart Radio közreműködésével a Seneca’s Conversations on Power and Purpose elnevezésű podcastcsatornán kerül közzétételre. A sorozat augusztusban és szeptemberben közvetítésre kerülő epizódjai többek közt a következő gondolatébresztő témákat járják körül:

A paralimpiai mozgalom öröksége és az a maradandó hatás, amelyet a paralimpiai játékok az azoknak otthont adó városokra, illetve az emberiségre gyakoroltak

Hogyan változnak a fogyatékkal élő emberekre vonatkozó jogszabályok, és mit kell még tenni ezen a téren

A fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásához vezető út 70 évvel Sir Ludwig Guttmannak a fogyatékkal élő emberek társadalomba való integrálását a sport révén megvalósítani próbáló, első kezdeményezése után

Az „Equal Too” létrehozása érdekében a „Rising Phoenix” című díjnyertes Netflix dokumentumfilmet készítő, tehetséges csapat a világ minden tájáról számos ismert politikai döntéshozót, aktivistát, sportolót és a fogyatékkal élők befogadását támogató neves személyiséget nyert meg közreműködőként, ideértve a következőket:

Jameela Jamil, a fogyatékkal élők, az LGBTQ+ ( Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű, Queer, +) közösségekbe tartozók, az átlagostól eltérő testi jegyekkel/külsővel rendelkezők (azaz mássággal élők) jogainak szószólójaként végzett erőfeszítéseiről széles körben ismert színész és televíziós műsorvezető, az „I Weigh Community” elnevezésű közösség alapítója

a fogyatékkal élők, az LGBTQ+ ( közösségekbe tartozók, az átlagostól eltérő testi jegyekkel/külsővel rendelkezők (azaz mássággal élők) jogainak szószólójaként végzett erőfeszítéseiről széles körben ismert színész és televíziós műsorvezető, az „I Weigh Community” elnevezésű közösség alapítója RJ Mitte, a fogyatékkal élők megbélyegzésének felszámolása érdekében a cerebrális parézisével ( agyi eredetű bénulás, amely a mozgás és a testtartás maradandó zavarát eredményezi ) kapcsolatos tapasztalatait a nagyközönséggel megosztó, globális szinten fellépő amerikai színész, aktivista és filantróp

a fogyatékkal élők megbélyegzésének felszámolása érdekében a cerebrális parézisével ( ) kapcsolatos tapasztalatait a nagyközönséggel megosztó, globális szinten fellépő amerikai színész, aktivista és filantróp Tatjána McFadden, 17 paralimpiai éremmel rendelkező orosz-amerikai sportoló, akinek a fogyatékkal élők jogainak érvényesítése érdekében tett erőfeszítései nyomán több, a fogyatékkal élő diákok sportversenyekben történő részvételhez való egyenlő hozzáférését biztosító jogszabály is életbe lépett

17 paralimpiai éremmel rendelkező orosz-amerikai sportoló, akinek a fogyatékkal élők jogainak érvényesítése érdekében tett erőfeszítései nyomán több, a fogyatékkal élő diákok sportversenyekben történő részvételhez való egyenlő hozzáférését biztosító jogszabály is életbe lépett Andrew Parsons, Brazília egyik sportügyi vezetője és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) elnöke. Az IPC és az International Disability Alliance (Nemzetközi Fogyatékosügyi Szövetség) nemrégiben közösen kezdeményezte a világ 1,2 milliárd fogyatékkal élő emberének érdekeit képviselő globális mozgalom, a #WeThe15 elnevezésű kampány elindítását

„Azáltal, hogy olyan sok neves és befolyásos embert tömörít, az ‘Equal Too’ segíteni fog bennünket annak eldöntésében is, hogyan folytassuk a „Rising Phoenix” dokumentumfilmmel elkezdett történetet” - monda Greg Nugent, a „Harder Than You Think” társalapítója és a „Rising Phoenix” dokumentumfilm megalkotója. „A beszélgetéshez hozzáfűzött tartalmak rendkívüliek és igen fontosak, és ma minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy mindenkivel megismertessük őket.”

Most, amikor a világ figyelme a paralimpiai játékokon részt vevő, hihetetlenül elkötelezett sportolókra irányul, és az embereknek inspirációt ad az IPC nemrégiben elindított, a fogyatékkal élők egyenlőségének elérését célzó, kategóriájában a legszélesebb körűnek számító „#WeThe15” elnevezésű kezdeményezése, a P&G 100000 USA dollár összegű adománnyal támogatja az Agitos Alapítványt (Agitos Foundation) azzal a céllal, hogy hozzájárulásával segítse az IPC azon erőfeszítéseit, melyeket a fiatalok fogyatékosságról alkotott nézeteinek átformálása érdekében tesz.

„Úgy gondoljuk, hogy a nagyobb ismertség és láthatóság kulcsfontosságú lépés a fogyatékkal élők egyenlőségének elérése érdekében az előítéletek felszámolását célzó úton” - nyilatkozta, a P&G vezető tervezője és az olimpiai játékok támogatásáért felelős vezetője. „Mindnyájunknak van még mit tanulnunk ebben a témában, ezért is tekintjük annyira fontosnak, hogy az emberek figyelmét az ‘Equal Too’ keretében folyó, rendkívül fontos beszélgetésekre irányítsuk. Örülünk, hogy ugyanakkor pénzbeni adománnyal is támogathatjuk az Agitos Alapítványt, amely hihetetlenül nagy hatású munkát végez a fogyatékosággal élők egyenlősége fontosságának következő generációkban való tudatosítása terén.”

Mivel a befogadásról csak akkor lehet érdemben beszélgetni, ha az érintettek is részt vehetnek a beszélgetésben, az „Equal Too” sorozat létrehozásában egy olyan csapat – producerek, vendégek és támogatók – működik közre, amely több mint 60%-ban magukat fogyatékkal élőnek valló tagokból áll. A projektet két befolyásos hölgy irányítja: a műsorvezető és vezető producer Sophie Morgan és a vezető produceri és a történettel kapcsolatos tanácsadói szerepet betöltő Sinéad Burke. A 18 éves korában elszenvedett autóbaleset miatt lebénult Sophie díjnyertes televíziós műsorvezető, aki a 2012-es londoni paralimpiai játékok óta minden évben ellátja a Channel 4 televíziós csatorna számára a riporteri feladatokat, és a világ első és egyetlen fogyatékkal élő női televíziós műsorvezetője. Sinéad, a hozzáférhetőségi tanácsadást nyújtó „Tilting the Lens” szervezet alapítója törpenövésű személy, aki a hozzáférhetőség alapvető szabványainak módosításáért harcol annak érdekében, hogy egy olyan világ jöjjön létre, amely alkalmas mindenki befogadására.

A podcastsorozat mindegyik epizódja a megjelenést követően rövid idővel letölthető szöveges átiratozással együtt kerül kibocsátásra. Az epizódokat továbbá feliratos videók is kísérik, amelyekben egy siket angol jeltolmács Rinkoo Barpaga is tolmácsolja a szöveget. A Seneca's Conversations részét képező „Equal Too” epizódok az iHeartradio App, az Apple Podcasts, illetve bármely általánosan használt podcastlejátszó alkalmazás használatával megtekinthetők.

Amit a Procter & Gamble-ről tudni kell…

A P&G világszerte megbízható és magas minőségű termékekkel áll a fogyasztók rendelkezésére. A vállalat vezető márkái közt szerepel többek közt az Always®, az Ambi Pur®, az Ariel®, a Bounty®, a Charmin®, a Crest®, a Dawn®, a Downy®, a Fairy®, a Febreze®, a Gain®, a Gillette®, a Head & Shoulders®, a Lenor®, az Olay®, az Oral-B®, a Pampers®, a Pantene®, az SK-II®, a Tide®, a Vicks® és a Whisper®. A P&G vállalatcsalád tagjai mintegy 70 országban működnek szerte a világon. A vállalatra és márkára vonatkozó legfrissebb információkért kérjük, keresse fel honlapunkat a következő internetes címen: http://www.pg.com. A P&G-re vonatkozó egyéb hírekért kérjük, látogasson el a következő internetes címre: www.pg.com/news.

Amit a P&G Studiosról tudni kell…

A P&G Studios olyan pozitív társadalmi változásokat elindító történeteket közvetítő alkotásokat készít és gyárt, amelyek gyakran irányítják a figyelmet a társadalom alulképviselt rétegeinek helyzetére és katasztrófákra. A P&G Studios számos hasonló nézeteket valló, kreatív újítóval és innovatív nem kormányzati szervezettel (NGO-k) működik együtt az inspiráló és felemelő, valódi történetek iránti igények kielégítése érdekében. A stúdió közelmúltbeli programjai közé tartoznak a következők: a The Queen Collective és a 8:46 filmek, a National Geographic ACTIVATE sorozat, a The Tent Mender dokumentumfilm-sorozat, a TIME 100 Most Influential People of the Year és a TIME Person of the Year egyórás, különleges műsorok és a Coded című rövid dokumentumfilm. A stúdió nemrégiben elindította a Seneca Women’s Podcast Network-öt is.

Amit a Harder Than You Thinkről tudni kell…

A Harder Than You Think egy független produkciós társaság, amelynek célja az emberek gondolkodásmódjának átformálása valós történetek közzététele révén. A Harder Than You Think társaságot Greg Nugent és Godric Smith, a 2012-es londoni olimpiai és paralimpiai játékok korábbi igazgatói alkották meg és hozták létre. Greg és Godric tevékenysége kiterjed a cambredg-i herceg és hercegnő nevével fémjelzett „Heads Together” kampány elindítására egy olyan film révén, amelynek hatására jelentős mértékben megváltoztak az ország lakosainak a mentális egészségről vallott nézetei, valamint a „The Earthshot Prize”, a környezet védelméért való növényültetés terén az egyik legfontosabbá vált díj megalapítására.

A „Rising Phoenix” a Harder Than You Think által indított, az emberek emberi képességekről alkotott nézeteinek átformálását célzó, tízéves program. A program a Harder Than You Think első, „Rising Phoenix” című, mérföldkőnek bizonyuló, két Emmy-díjat is elnyerő dokumentumfilmjének sikere nyomán született. A 2020-ban a Netflixen keresztül kiadott dokumentumfilm a paralimpiai mozgalom történetét meséli el. A társaság ugyanakkor további filmekben és audióprojektek révén számol be a mozgalom következő évtizedéről.

Amit a Seneca Womenről tudni kell…

A Seneca Women az Amerikai Egyesült Államok első Globális nőügyi nagykövete (U.S. Ambassador for Global Women’s Issues), Melanne Verveer és Kim Azzarelli, vállalati, emberbaráti és jogi tanácsadó társalapítóként való közreműködésével kezdeményezés. A két alapítóhoz, akik társszerzőként jegyzik a „Fast Forward: How Women Can Achieve Power and Purpose” című sikerkönyvet, később csatlakozott Sharon Bowen, a U.S. Commodity Futures Trading Commission (az USA Határidős Árutőzsdei Kereskedelmet Felügyelő Bizottsága) korábbi biztosa. A Seneca Women célja a nők társadalmi felemelkedésének felgyorsítása Davosban, valamint a Metropolitan Művészeti Múzeumban (Metropolitan Museum of Art) és a New York-i Értéktőzsdén szervezett különleges, egyedi, véleményvezéri események révén, illetve a Seneca Women alkalmazás (heti hírlevél) segítségével, továbbá az állami és a magánszektor szereplőinek együttműködésével zajló, nagy ívű projektek végrehajtása révén. A Seneca Women Podcast Network (podcasthálózat) platformként funkcionál a nők számára hangjuk hallatásához, valamint inspiráló, célzott és inkluzív tartalmak közléséhez.

Amit az iHeartMedia-ról tudni kell…

Az iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) az Amerikai Egyesült Államok első számú audiós tartalmakat közlő, tömegtájékoztatási társasága, amely minden hónapban 10-ből kilence amerikaihoz elér, és amelynek közönsége negyedmilliárdos havi hallgatószámának köszönhetően nagyobb, mint bármely más amerikai médiavállalatnak. A társaság audiótartalmak terén betöltött vezető szerepét számos tényezőnek köszönheti, ideértve a különböző platformokat (melyek közt több mint 850 élőműsor-közvetítő állomás szerepel mintegy 160 piacon az országban), iHeartRadio elnevezésű digitális szolgáltatását (amely mintegy 250 platformon és 2000 eszközön érhető el), továbbá influenszerei tevékenységét, közösségi médiumokat, márkás, ikonikus élőzenei programokat, egyéb digitális termékeket és hírleveleket, valamint az első helyen álló kereskedelmi podcastközvetítő cégként közvetített podcastjait. Az iHeartMedia az analitikai szegmensben is az audiószektor vezetőjének számít: marketing partnerei számára SmartAudio elnevezésű termékének segítségével a hatalmas fogyasztói bázisáról birtokában lévő adatok használatával különféle ügyfélelérési és bevételforrás-azonosítási szolgáltatásokat biztosít.

