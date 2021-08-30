P&G Studios與Harder Than You Think推出新播客系列「Equal Too：實現身心障礙者平等」，欲藉積極對話改變現狀

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--P&G Studios和Harder Than You Think旗下團隊今日推出新播客系列——「Equal Too：實現身心障礙者平等」(Equal Too: Achieving Disability Equality)，旨在揭示身心障礙者面臨的重大挑戰，並就推動身心障礙者平等所需要的行動展開對話。該播客由英國電視節目主持人、身心障礙者權利宣導者Sophie Morgan主持，內容聚焦於轉變傳統觀念、頌揚身心障礙者的成就，以及探索如何為健全者和身心障礙者打造更美好的世界。Sophie將與一些熟知身心障礙者現狀的知名專業人士、影響力人士和活躍人士就身心障礙和包容等重要主題展開討論。

“Equal Too”是播客Seneca's Conversations on Power and Purpose推出的專題系列節目，為六部曲形式，由Seneca Women Podcast Network和iHeart Radio播出。該系列節目將於8月份和9月份播出，其中將探討諸多引人深思的話題，例如：

帕運會運動的精神延續，以及舉辦帕運會對主辦城市以及其他地區的持久影響

針對身心障礙者的立法如何改變，以及需要進一步努力之處

路德維希·古特曼(Ludwig Guttmann)爵士利用運動為身心障礙者在社會中創造生存空間的70年後，身心障礙者的就業現況

在“Equal Too”系列節目中，Netflix屢獲殊榮的紀錄片《帕奧精神：鳳凰高飛》才華洋溢的製作團隊邀請了來自全球各地的多位政策制定者、活躍人士、運動員和支持者，包括：

Jameela Jamil： 演員、主持人；她在推動身心障礙者權利、LGBTQ+權利、身體中立(body neutrality)，以及身為I Weigh Community創辦人各方面的工作備受肯定。

演員、主持人；她在推動身心障礙者權利、LGBTQ+權利、身體中立(body neutrality)，以及身為I Weigh Community創辦人各方面的工作備受肯定。 RJ Mitte： 美國演員、宣導者、慈善家；他積極在全球講述自己的腦性痲痺經歷，希望能消除與身心障礙者有關的汙名。

美國演員、宣導者、慈善家；他積極在全球講述自己的腦性痲痺經歷，希望能消除與身心障礙者有關的汙名。 Tatyana McFadden： 擁有17枚帕運會獎牌的俄裔美國運動員，努力宣導身心障礙者平等權利，成功促使幾項立法的通過，以確保身心障礙學生有平等機會參加運動競技。

擁有17枚帕運會獎牌的俄裔美國運動員，努力宣導身心障礙者平等權利，成功促使幾項立法的通過，以確保身心障礙學生有平等機會參加運動競技。 Andrew Parsons：巴西體育行政主管，國際帕拉林匹克運動委員會(IPC)主席。國際帕委會和國際身心障礙聯盟最近主導發起#WeThe15運動，這是代表全球12億身心障礙人士的全球性運動。

Harder Than You Think共同創辦人、《帕奧精神：鳳凰高飛》製作人Greg Nugent表示：「‘Equal Too’聚集了如此之多強大而有影響力的聲音，這檔節目將幫助我們確定《帕奧精神：鳳凰高飛》故事的下一個方向。貫穿節目對話的主線非比尋常，具有重要的意義，而且講述身心障礙者故事的需要比以往更加強烈。」

隨著世界將目光轉向參加帕運會的傑出運動員，並受到國際帕委會最近發起且迄今規模最大的身心障礙者平等運動#WeThe15倡議的鼓舞，寶僑公司承諾向Agitos基金會捐款10萬美元。此舉將有助於推進國際帕委會的工作，改變年輕人對身心障礙人士的看法。

寶僑公司設計長兼奧運會行政主管Phil Duncan表示：「我們認為，在促進身心障礙者平等的過程中，擴大能見度是改變人們看法的關鍵步驟。我們都有很多需要瞭解學習之處，正因如此，我們必須聚焦於‘Equal Too’節目中那些極其重要的對話。我們也很自豪能夠向Agitos基金會捐款，該基金會正在從事一些影響極其深遠的工作，以提高下一代的長期意識。」

只有宣導平等的聲音由不同的代表發出時，有關包容性的對話才有意義。而“Equal Too”正是如此，在該製作團隊中，超過60%的成員為身心障礙者，涵蓋製作人、來賓和積極參與者。該專案的核心人物是兩位極具影響力的女性：主持人兼執行製片人Sophie Morgan和執行製片人兼編劇顧問Sinéad Burke。Sophie是屢獲殊榮的廣播員，18歲時不幸因車禍而癱瘓。自2012年倫敦帕運會以來，她一直為第四頻道(Channel 4)主持每屆帕運會的節目。她是全球首批身心障礙電視主持人之一，也是其中唯一的女性。Sinéad是無障礙顧問公司Tilting the Lens的創辦人，自認為是普通的平凡人。她致力於提高無障礙環境的基線標準，以建設方便身心障礙者的世界，並讓所有人都融入其中。

該播客節目的全集將在不久之後發佈，並提供可下載的文字內容。此外，這些節目還將推出配有字幕的影片版本，由英國手語者、聽障人士Rinkoo Barpaga進行手語翻譯。聽眾可在iHeartradio應用程式、Apple播客或任何播客播放器下載並收聽“Equal Too”，該節目是Seneca's Conversations推出的特別專題。

關於寶僑

服務全球消費者的寶僑擁有強大且值得信賴的優質一流品牌組合，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、Olay®、Oral-B®、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com，瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。有關寶僑的其他資訊，請造訪www.pg.com/news。

關於P&G Studios

P&G Studios開發和製作各類故事，以幫助社會創造正向變化。這些故事經常揭示那些未被充分代表的群體聲音和善行。P&G Studios與志同道合、有使命感的創意創新者和創新的非政府組織合作，以迎合人們對積極向上、充滿正能量的真實故事日益成長的需求。最近的專案包括電影《The Queen Collective》和《8:46》、《國家地理》ACTIVATE系列節目、《The Tent Mender》系列紀錄片、《時代》週刊100位年度最具影響力人物和《時代》週刊年度人物一小時特別節目、《Coded》短紀錄片，以及Seneca Women’s Podcast Network的推出。

關於Harder Than You Think

Harder Than You Think是獨立製作公司，致力於利用故事的力量來協助改變我們的思維方式。Harder Than You Think由2012年倫敦奧運會和帕運會導演Greg Nugent和Godric Smith共同創立。Greg和Godric的作品包括為英國皇室拍攝Heads Together運動的宣傳片，該運動後來改變了國家對心理健康的看法。他們還幫助設立了The Earthshot Prize，該獎已成為全球環境保護領域的重量級獎項。

「帕奧精神：鳳凰高飛」是Harder Than You Think為期十年的使命，旨在改變世界對人類潛能的思考方式。該專案源自Harder Than You Think的首部電影《帕奧精神：鳳凰高飛》的大獲成功，這是一部有關帕運會運動歷史的里程碑式紀錄片，於2020年在Netflix上播出，獲得兩項艾美獎。該專案將透過更多正在製作中的電影和音訊專案，為我們講述未來十年的故事。

關於Seneca Women

Seneca Women由美國首位全球婦女問題大使Melanne Verveer與企業、慈善和法律顧問Kim Azzarelli共同創立。她們還合著了暢銷書《快速前進：女性如何獲得權力及達成目標》(Fast Forward: How Women Can Achieve Power and Purpose)。隨後美國商品期貨交易委員會前委員Sharon Bowen也加入Seneca Women。Seneca Women的目標是透過在達佛斯、大都會藝術博物館和紐約證券交易所舉行的代表性思想領導活動，以及透過Seneca Women應用程式、每週通訊以及與公共和私人部門的重要合作夥伴關係，來加速女性的發展進步。Seneca Women Podcast Network為女性提供發表心聲的平臺，該平臺同時也播出具有啟發性、使命感及包容性的內容。

關於iHeartMedia

iHeartMedia (NASDAQ: IHRT)是美國第一大音訊公司，每個月可觸及高達90%的美國人，每月聽眾人數達2.5億人，觸及範圍超過美國其他任何媒體公司。該公司在音訊領域的領導地位延伸至多個平臺，包括全美160多個市場的850多個直播電臺；在250多個平臺及超過2,000種裝置上提供的iHeartRadio數位服務；透過「影響者」的力量；社群媒體；品牌代表性現場音樂活動；其他數位產品和新聞通訊；以及播客（是排名第一的商業播客發行公司）。iHeartMedia還充分利用從廣大消費者群體中獲取的資料，憑藉其SmartAudio產品為行銷合作夥伴提供分析、精準行銷與歸因技術，在音訊業界亦居於領先地位。

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