P&G Studios与Harder Than You Think推出新播客系列“Equal Too：实现残疾人平等”，旨在通过积极对话改变现状

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--P&G Studios和Harder Than You Think旗下团队今日推出新播客系列——“Equal Too：实现残疾人平等”(Equal Too: Achieving Disability Equality)，旨在揭示残疾人社区面临的重大挑战，并就推动实现残疾人平等所需要的行动展开对话。该播客由英国电视节目主持人、残疾人权利倡导者Sophie Morgan主持，内容侧重于转变传统观念、颂扬残疾人的成就，以及探索如何为健全和残障人士打造一个更美好的世界。Sophie将与一些熟知残疾人现状的知名专业人士、影响力人士和活动家就残疾和包容等重要主题展开讨论。

“Equal Too”是播客Seneca's Conversations on Power and Purpose推出的专题系列节目，为六部曲形式，通过Seneca Women Podcast Network和iHeart Radio对外发布。该系列节目的播出将贯穿8月份和9月份，其中将探讨诸多引人深思的话题，例如：

残奥会运动为当代社会带来了什么？残奥会的举行对主办城市以及其他地区产生了哪些持久影响？

针对残疾人的立法正在发生怎样的改变？还需要做些什么？

当初路德維希·古特曼(Ludwig Guttmann)爵士通过体育为残疾人带来了在社会中展示自己的机会。70年后，残疾人的就业情况如何？

在“Equal Too”系列节目中，Netflix屡获殊荣的纪录片《梦想高飞》才华横溢的制作团队邀请了来自全球各地的多位政策制定者、活动家、运动员和残疾人支持者，包括：

Jameela Jamil： 演员、主持人；公认的残疾人权利、LGBTQ+权利、身体中立运动(body neutrality)的倡导者；作为I Weigh社区创始人，其相关工作亦备受认可。

演员、主持人；公认的残疾人权利、LGBTQ+权利、身体中立运动(body neutrality)的倡导者；作为I Weigh社区创始人，其相关工作亦备受认可。 RJ Mitte： 美国演员、倡导者、慈善家；全球宣讲者，希望通过讲述自己的脑瘫经历，来消除与残疾有关的污名现象。

美国演员、倡导者、慈善家；全球宣讲者，希望通过讲述自己的脑瘫经历，来消除与残疾有关的污名现象。 Tatyana McFadden： 拥有17枚残奥会奖牌的俄裔美国运动员、残疾人平等权利倡导者；通过不懈努力，成功促使几项立法通过，以确保残疾学生有平等机会参加体育比赛。

拥有17枚残奥会奖牌的俄裔美国运动员、残疾人平等权利倡导者；通过不懈努力，成功促使几项立法通过，以确保残疾学生有平等机会参加体育比赛。 Andrew Parsons：巴西体育行政主管，国际残奥委员会(IPC)主席。国际残奥委员会和国际残疾人联盟最近牵头发起了#WeThe15运动，这是一项代表全球12亿残疾人的全球运动。

Harder Than You Think联合创始人、《梦想高飞》制作人Greg Nugent表示：“‘Equal Too’聚集了如此之多强大而有影响力的声音，这档节目将帮助我们确定《梦想高飞》故事的下一个方向。贯穿节目对话的主线非比寻常，具有重要的意义，而且讲述残疾人故事的需要比以往任何时候都更加强烈。”

随着世界将目光转向参加残奥会的杰出运动员，并受国际残奥委员会最近发起的、迄今规模最大的残疾人平等运动#WeThe15倡议的鼓舞，宝洁公司承诺向Agitos基金会捐款10万美元。此举将有助于推进国际残奥委员会的工作，改变年轻人对残疾人士的看法。

宝洁公司首席设计官兼奥运会执行官Phil Duncan表示：“我们认为，在实现残疾人平等的过程中，扩大宣传是改变人们看法的关键一步。我们所有人还有很多东西需要了解，正因如此，我们必须大力宣传‘Equal Too’节目中那些极其重要的讨论。我们也很自豪能够向Agitos基金会捐款，该基金会正在从事一些影响极其深远的工作，以提高下一代的长期意识。”

只有倡导平等的声音由不同的代表发出时，有关包容性的对话才有意义。而“Equal Too”亦是如此，在该制作团队中，超过60%的成员为残疾人，涵盖制作人、嘉宾和积极参与者。该项目的核心人物是两位极具影响力的女性：主持人兼执行制片人Sophie Morgan和执行制片人兼编剧顾问Sinéad Burke。Sophie是一位屡获殊荣的播音员，18岁时不幸因车祸而瘫痪。自2012年伦敦残奥会以来，她已连续为第四频道(Channel 4)主持每届残奥会的节目。她是全球首批残疾人电视主持人之一，也是其中唯一的女性。Sinéad是无障碍咨询公司Tilting the Lens的创始人，自认为是一个普通的平凡人。她致力于提高无障碍环境的基线标准，以建设一个方便残疾人的世界，并让所有人都融入其中。

该播客节目的全集都将在不久之后发布，并提供可下载的文本内容。此外，这些节目还将推出配有字幕的视频版本，由英国手语者、听障人士Rinkoo Barpaga进行手语翻译。受众可通过iHeartradio应用、Apple播客或任何播客播放器下载并收听“Equal Too”，该节目是Seneca's Conversations栏目推出的特别专题。

关于宝洁

服务全球消费者的宝洁拥有强大且值得信赖的优质领导品牌组合，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com，浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。有关宝洁的其他资讯，请访问www.pg.com/news。

关于P&G Studios

P&G Studios开发和制作各类故事，以帮助社会创造积极的变化。这些故事经常揭示那些未被充分代表的群体声音和善行。P&G Studios与志同道合、有使命感的创意创新者和创新的非政府组织开展合作，以满足人们对积极向上、充满正能量的真实故事日益增长的需求。最近的项目包括电影《The Queen Collective》和《8:46》、《国家地理》ACTIVATE系列节目、《The Tent Mender》系列纪录片、《时代》周刊100位年度最具影响力人物和《时代》周刊年度人物一小时特别节目、《Coded》短纪录片，以及Seneca Women’s Podcast Network的推出。

关于Harder Than You Think

Harder Than You Think是一家独立制作公司，致力于利用故事的力量来帮助改变我们的思维方式。Harder Than You Think由2012年伦敦奥运会和残奥会导演Greg Nugent和Godric Smith共同创立。Greg和Godric的工作包括为英国皇室拍摄Heads Together运动的宣传片，该运动后来改变了国家对心理健康的看法。他们还帮助设立了The Earthshot Prize，该奖已成为全球环境保护领域的重量级奖项。

“梦想高飞”项目是Harder Than You Think发起的一项为期十年的使命，旨在改变世界对人类潜能的思考方式。该项目源自Harder Than You Think的首部电影《梦想高飞》的大获成功，这是一部有关残奥运动历史的里程碑式的纪录片，于2020年在Netflix上发布，获得了两项艾美奖。该项目将通过更多正在制作中的电影和音频项目，为我们讲述未来十年中的故事。

关于Seneca Women

Seneca Women由美国首位全球妇女问题大使Melanne Verveer与企业、慈善和法律顾问Kim Azzarelli共同创立。她们还合著了畅销书《快速前进：女性如何获得权力及实现目标》(Fast Forward: How Women Can Achieve Power and Purpose)。随后美国商品期货交易委员会前委员Sharon Bowen也加入了Seneca Women。Seneca Women的目标是通过在达沃斯、大都会艺术博物馆和纽约证券交易所举行的标志性思想领导活动，以及通过Seneca Women应用、每周通讯以及与公共和私营部门的重要合作伙伴关系，来加速女性的发展进步。Seneca Women Podcast Network为女性提供发声平台，该平台同时也播出催人奋发、目标驱动且具有包容性的内容。

关于iHeartMedia

iHeartMedia (NASDAQ: IHRT)是美国第一大音频公司，美国月度听众覆盖率高达90%，每月听众人数达2.5亿，覆盖面超过美国其他任何媒体公司。该公司在音频领域的领导地位横跨多个平台，包括全美160多个市场上的850多个直播电台；通过覆盖250多个平台及超过2,000种设备的iHeartRadio数字服务；借助“影响者”的力量；社交媒体；品牌特色现场音乐活动；其他数字产品和时事通讯；以及播客（是排名第一的商业播客发行公司）。iHeartMedia还充分利用从广大消费群体中获取的数据，凭借SmartAudio产品为其营销合作伙伴提供分析、精准营销与归因技术，同样在音频行业居于领先地位。

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