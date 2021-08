Společnost P&G Studios a tým Harder Than You Think podporují diskusi o zásadních změnách novou sérií podcastů „Equal Too: Achieving Disability Equality“

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Společnost P&G Studios a tým Harder Than You Think dnes uvádějí novou sérii podcastů „Equal Too: Achieving Disability Equality“, která se zaměří na největší problémy, s nimiž se potýká komunita zdravotně postižených, a zahájí diskusi o tom, co je třeba udělat, aby se její členové zbavili diskriminace. Podcast, který uvádí britská televizní moderátorka a aktivistka v oblasti zdravotně postižených osob Sophie Morganová, se pokusí upozornit na to, jak je tato komunita ostatními vnímána, na oslavu úspěchů a také na zkoumání toho, jak změnit svět, aby byl vstřícnější nejen vůči lidem s tělesným postižením, ale i vůči ostatním. Sophie bude s jedněmi z nejinformovanějších a nejznámějších profesionálů, influencerů a aktivistů hovořit o klíčových tématech zdravotního postižení a inkluze.

„Equal Too“ je speciální šestidílný seriál uváděný v rámci podcastu Seneca‘s Conversations on Power and Purpose, který vytvořily společnosti Seneca Women Podcast Network a iHeart Radio. Seriál se bude vysílat v srpnu a září a bude se zabývat podnětnými tématy, jako například:

Odkaz paralympijského hnutí a přetrvávající dopad, které pořádání paralympijských her mělo na hostitelská města i mimo ně

Jak se mění legislativa pro zdravotně postižené osoby a čeho je třeba ještě dosáhnout

Cesta k zaměstnání zdravotně postižených lidí 70 let poté, co začal sir Ludwig Guttmann prostřednictvím sportu vytvářet ve společnosti prostor pro zdravotně postižené osoby

Talentovanému týmu zodpovědnému za dokumentární snímek stanice Netflix Rising Phoenix, který získal řadu ocenění, se pro seriál „Equal Too“ podařilo získat celou řadu názorů politiků, aktivistů, sportovců a spojenců z celého světa, mezi něž patří:

Jameela Jamilová , herečka a moderátorka, která bojuje za práva osob tělesně postižených, LGBTQ+ osob a tělesnou neutralitu, a která je také zakladatelkou komunity I Weigh

, herečka a moderátorka, která bojuje za práva osob tělesně postižených, LGBTQ+ osob a tělesnou neutralitu, a která je také zakladatelkou komunity I Weigh RJ Mitte , americký herec, aktivista a filantrop, který se po celém světě dělí o své zkušenosti s dětskou obrnou v naději, že se mu podaří odstranit stigma, které se s tělesným postižením pojí

, americký herec, aktivista a filantrop, který se po celém světě dělí o své zkušenosti s dětskou obrnou v naději, že se mu podaří odstranit stigma, které se s tělesným postižením pojí Tatyana McFaddenová , rusko-americká sportovkyně a držitelka 17 paralympijských medailí, jejíž úsilí o prosazování rovnosti zdravotně postižených vedlo k přijetí několika legislativních opatření, která zajišťují studentům se zdravotním postižením rovný přístup ke sportovním aktivitám

, rusko-americká sportovkyně a držitelka 17 paralympijských medailí, jejíž úsilí o prosazování rovnosti zdravotně postižených vedlo k přijetí několika legislativních opatření, která zajišťují studentům se zdravotním postižením rovný přístup ke sportovním aktivitám Andrew Parsons, brazilský sportovní organizátor a prezident Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). IPC a Mezinárodní aliance zdravotně postižených nedávno zahájily kampaň #WeThe15, celosvětové hnutí, které zastupuje 1,2 miliardy lidí po celém světě se zdravotním postižením

„Jelikož se nám v seriálu ‚Equal Too‘ sešlo tolik silných a vlivných osobností, pomůže nám zjistit, kterým směrem by se měl příběh dokumentu Rising Phoenix dále ubírat,“ prohlásil Greg Nugent, spoluzakladatel týmu Harder Than You Think a tvůrce dokumentu Rising Phoenix. „Vlákna této diskuse jsou pozoruhodná a důležitá a potřeba tento příběh vyprávět je nyní silnější než kdy dříve.“

V době, kdy se pozornost světa soustředí na výjimečné sportovce, kteří se účastní paralympijských her, a kdy je společnost inspirována nedávným spuštěním iniciativy #WeThe15, největšího hnutí za rovnoprávnost zdravotně postižených osob svého druhu, věnuje společnost P&G nadaci Agitos dar ve výši 100 000 USD. Ten pomůže podpořit úsilí IPC při snaze změnit, jak mladí lidé vnímají postižené osoby.

„Jsme přesvědčeni, že větší viditelnost je klíčovým krokem ke změně vnímání na cestě k rovnosti osob se zdravotním postižením,“ řekl Phil Duncan, ředitel designu společnosti P&G a výkonný ředitel olympijských her. „Všichni se máme ještě co učit, a právě proto je důležité, abychom v seriálu ‚Equal Too‘ upozornili na nesmírně důležitá diskusní témata. Jsme také hrdí na to, že můžeme nadaci Agitos poskytnout finanční dar, neboť odvádí neuvěřitelně přínosnou práci při zvyšování dlouhodobého povědomí o této problematice pro další generace.“

Protože přínosné diskuse o inkluzivitě jsou možné pouze tehdy, pokud jsou v nich názory zastoupeny rovnocenně, realizoval seriál ‚Equal Too‘ tým složený z více než 60 % z lidí, kteří se identifikují jako zdravotně postižení – od producentů přes hosty až po přispěvatele. V čele projektu stojí dvě vlivné ženy: moderátorka a výkonná producentka Sophie Morganová a vedoucí výroby a poradkyně pro příběh Sinéad Burkeová. Sophie, která ve svých 18 letech ochrnula následkem autonehody, je oceňovanou moderátorkou, která od paralympijských her v Londýně v roce 2012 uváděla pro stanici Channel 4 všechny paralympijské hry a je jednou z prvních a jediných televizních moderátorek se zdravotním postižením na světě. Sinéad, zakladatelka poradenské společnosti pro přístupnost Tilting the Lens, patří mezi lidi malého vzrůstu a je vůdčí osobností kampaně za zvýšení základních standardů přístupnosti s cílem vybudovat svět, který je vytvořen s ohledem na osoby se zdravotním postižením a ve kterém jsou začleněni všichni bez rozdílu.

Ke všem epizodám podcastu bude krátce po jejich zveřejnění k dispozici ke stažení také jejich přepis. Kromě toho budou doplněny titulkovanými videoklipy, na kterých se podílí neslyšící zpěvák Rinkoo Barpaga, jenž zpívá ve znakové řeči. Podcast „Equal Too“, který je součástí cyklu Seneca‘s Conversations, si můžete stáhnout a poslouchat ho v aplikaci iHeartradio, v aplikaci Apple Podcasts nebo v libovolném jiném podcastovém přehrávači, který používáte.

O společnosti Procter & Gamble

Společnost P&G nabízí spotřebitelům po celém světě jedno z nejsilnějších portfolií důvěryhodných, kvalitních a předních značek, včetně značek Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® a Whisper®. Komunita společnosti P&G zahrnuje provozy v přibližně 70 zemích světa. Nejnovější zprávy a informace o společnosti P&G a jejích značkách najdete na adrese https://www.pg.com/. Další novinky společnosti P&G najdete na adrese www.pg.com/news.

O společnosti P&G Studios

Společnost P&G Studios vyvíjí a produkuje příběhy na podporu pozitivních změn ve společnosti. Často upozorňuje na málo diskutované problémy a na dobré skutky. Se společností P&G Studios spolupracují podobně smýšlející tvůrčí inovátoři a inovativní nevládní organizace, aby společně uspokojili poptávku po reálných příbězích, které povzbuzují a inspirují. Mezi její nedávné pořady patří například filmy The Queen Collective a 8:46, seriál stanice National Geographic ACTIVATE, dokumentární seriál The Tent Mender, hodinové speciální pořady TIME 100 Most Influential People of the Year a TIME Person of the Year nebo krátký dokument Coded. Nedávno byla také spuštěna podcastová stanice Seneca Women Podcast Network.

O společnosti Harder Than You Think

Společnost Harder Than You Think je nezávislá produkční společnost, jejímž cílem je změnit způsob našeho uvažování pomocí síly příběhu. Společnost Harder Than You Think vytvořili a společně založili Greg Nugent a Godric Smith, bývalí ředitelé olympijských a paralympijských her v Londýně v roce 2012. Greg a Godric se podíleli na tvorbě kampaně Heads Together pro britskou královskou rodinu, která prostřednictvím filmového média změnila názor celého národa na duševní zdraví a na vzniku ocenění The Earthshot Prize, které se stalo nejvýznamnějším oceněním na světě v oblasti činnosti ochrany životního prostředí.

Projekt Rising Phoenix představuje desetiletou misi společnosti Harder Than You Think, která si klade za cíl změnit pohled lidí na celém světě na lidský potenciál. Projekt se zrodil na základě úspěchu debutového snímku společnosti Harder Than You Think s názvem Rising Phoenix, přelomového celovečerního dokumentu o historii paralympijského hnutí, který získal dvě ceny Emmy a který uvedla v roce 2020 stanice Netfli a prostřednictvím dalších připravovaných filmů a zvukových projektů bude vyprávět příběh následujícího desetiletí.

O organizaci Seneca Women

Organizace společně založily Melanne Verveerová, první americká poslankyně dobré vůle pro globální problémy žen a Kim Azzarelliová, podnikatelka, filantropka a právní poradkyně. Obě společně napsaly bestseller Fast Forward: How Women Can Achieve Power and Purpose. Připojila se k nim také Sharon Bowenová, bývalá komisařka americké Komise pro termínový komoditní obchod. Organizace Seneca Women usiluje o urychlení rozvoje pozice žen prostřednictvím podpisových akcí v Davosu, Metropolitním muzeu umění a na newyorské burze a také prostřednictvím aplikace Seneca Women, týdenního zpravodaje a významných partnerství ve veřejném i soukromém sektoru. Podcastová stanice The Seneca Women Podcast Network poskytuje platformu pro vyjádření názorů žen a pro inspirativní, účelový a inkluzivní obsah.

O společnosti iHeartMedia

Společnost iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) je jedničkou mezi společnostmi produkujícími zvukový obsah ve Spojených státech, která každý měsíc osloví devět z deseti Američanů – a se svou čtvrt miliardou posluchačů měsíčně má větší dosah než jakákoliv jiná mediální společnost ve Spojených státech. Přední pozice této společnosti v oblasti produkce zvukového obsahu zahrnuje několik platforem včetně více než 850 rozhlasových stanic na více než 160 trzích po celé zemi; digitální službu iHeartRadio, která je dostupná na více než 250 platformách a 2 000 zařízeních; influencery; sociální média; značkové ikonické živé hudební akce; další digitální produkty a zpravodaje; a z pozice největšího producenta komerčních podcastů také podcasty. Společnost iHeartMedia je také v oblasti zvukového obsahu lídrem služeb analýzy, cílení a atribuce, které svým marketingovým partnerům nabízí prostřednictvím produktu SmartAudio, jenž využívá data z obrovské spotřebitelské základny.