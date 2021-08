Lyfecycle, Extreme E et Neat Burger lancent une édition limitée du bracelet Greenland 2021 « Reach for Change ».

LONDRES & KANGERLUSSUAQ, Groenland--(BUSINESS WIRE)--Lyfecycle s'est associé à la chaîne de burgers à base de plantes Neat Burger et à Extreme E, la série de courses tout-terrain électriques, dans le but de sensibiliser le public à la pollution plastique et à la nécessité d'agir, en créant un bracelet en édition limitée « Reach for Change ».

Lyfecycle, créé par les innovateurs britanniques de chez Polymateria, a pour objectif de lutter contre la pandémie mondiale de plastique. La technologie unique de Lyfecycle donne toutes les chances au recyclage de voir le jour et offre un « plan B » pour les 32 % de plastique qui échappent à l'économie circulaire et se retrouvent dans l'environnement naturel. Grâce à une biodégradation programmée, les produits Lyfecycle retournent à la nature en un peu plus d'un an, sans laisser de toxines ou de microplastiques derrière eux, alors que l'on estime que les plastiques classiques mettent des milliers d'années à se décomposer.

On estime que la glace de l'océan Arctique contient 12 000 particules de microplastique par litre, une quantité supérieure à celle constatée dans tout autre océan du monde. Les scientifiques prévoient qu'avec le temps, ces petites particules vont emprisonner la chaleur au sein des glaces de mer et accélérer la fonte associée au changement climatique mondial.

Inspiré par la nature et alimenté par la science, le bracelet « Reach for Change » est constitué de perles durables uniques en leur genre et reconvertis à partir des gobelets Lyfecycle utilisés lors du Prix d'Extreme E, Arctic X. Il s'agit d'un cordon réglable formé de bouteilles en plastique recyclé et d'un emblème en argent recyclé issu du commerce équitable. Nous sommes face à un exemple concret dont les matériaux Lyfecycle conçus pour la biodégradation peuvent être également recyclés en articles de grande valeur comme des bijoux grâce à l'exclusivité de la biodégradation à durée déterminée. Il est essentiel de changer notre façon de penser et concevoir les plastiques si nous voulons résoudre cette pandémie.

Tous les bracelets sont également accompagnés d'éléments pédagogiques sur la pollution plastique et les mesures qui peuvent être adoptées par tout le monde pour réduire notre consommation quotidienne et recycler davantage. Il s'agit d'un rappel quotidien que les petits gestes, lorsqu'ils sont multipliés par des millions, contribuent à un grand changement.

La campagne devrait être lancée lors de la course d'Extreme E 2021 à Kangerlussuaq, où les participants seront invités à s'impliquer et à contribuer à transmettre le message.

Le concours s'étendra également aux « Game Changers » du monde entier, qui adoptent de petits gestes pour avoir un impact positif sur l'environnement. Pour avoir une chance de gagner, les consommateurs sont invités à participer à l'adresse suivante : www.lyfecycle.com/reachforchange. 50 gagnants seront annoncés le 15 septembre 2021. Chaque gagnant recevra deux bracelets, un propre et un à offrir à un autre « Game Changer ».

Niall Dunne, CEO de Polymateria a déclaré : « Notre collaboration avec les autres perturbateurs Neat Burger et Extreme E a pour objectif de montrer à l'industrie un exemple du fonctionnement associé du recyclage et de la biodégradation peuvent fonctionner et de placer les consommateurs au cœur du changement dont nous avons besoin pour lutter contre la pollution plastique évolutive ».

Alejandro Agag, fondateur et CEO d'Extreme E a déclaré : « Extreme E est une plateforme destinée à accélérer le changement. Nous rassemblons des innovateurs disruptifs et repoussons les frontières, non seulement dans le sport automobile mais dans tous les secteurs. C'est l'adoption des nouvelles technologies que nous voulons promouvoir, car ce sont elles qui ont le pouvoir d'améliorer notre monde ».

« Lyfecycle est un excellent exemple de solution de lutte contre la pollution plastique qui fonctionne et peut être immédiatement évolutive tandis que le bracelet en édition limitée nous rappelle que chacun a son rôle à jouer et que les gestes doivent venir de partout ».

Stasi Nychas, confondateur et COO chez Neat Burger a déclaré : « Nous sommes ravis de faire équipe avec Lyfecycle pour une campagne qui fait résonner nos valeurs. En tant que première chaîne au monde de burgers durables à base de plantes, nous nous engageons à préconiser la durabilité environnementale et à jouer notre rôle en ayant un impact positif sur l'environnement. Par conséquent, nous sommes fiers de nous être associés à Lyfecycle, dont l'équipe se consacre à la sensibilisation et à la promotion de solutions à la pollution plastique ».

NOTE AUX RÉDACTEURS

À propos de Lyfecycle :

Lyfecycle est une nouvelle solution proposée par les innovateurs britanniques de Polymateria pour lutter contre la pandémie mondiale de plastique. La technologie unique de Lyfecycle offre toutes ses chances au recyclage et un « plan B » pour les 32 % de plastique qui échappent à l'économie circulaire et se retrouvent dans l'environnement naturel. Grâce à une biodégradation programmée, les produits Lyfecycle retournent à la nature en un peu plus d'un an, sans laisser de toxines ni de microplastiques derrière eux.

Les solutions de conditionnement de Lyfecycle offrent aux particuliers un moyen plus facile pour adopter de petits gestes d'élimination responsable qui auront un impact positif immédiat et global sur l'environnement. Grâce à des partenariats de collaboration, à la sensibilisation et à l'innovation scientifique, l'objectif de Lyfecycle est de susciter l'adoption de gestes et provoquer un effet boule de neige qui permettra de résoudre la pollution des océans et de laisser la planète dans un meilleur état pour les générations futures.

À propos d’Extreme E :

Extreme E est une nouvelle série de courses radicale, qui fera concourir des SUV électriques dans des environnements extrêmes à travers le monde qui ont déjà subi des dommages ou été affectés par des problèmes climatiques et environnementaux. Composé de cinq courses, le parcours mondial met en évidence l'impact des changements climatiques et des influences humaines dans certains des endroits les plus reculés au monde, et promeut l’adoption de véhicules électriques dans la recherche d’un futur moins carboné pour la planète.

À propos de Neat Burger :

Créé en collaboration avec une légende de la Formule 1, Lewis Hamilton, le groupe est très apprécié aussi bien par les végétariens comme par les amateurs de viande, car il propose une nouvelle vision de la cuisine végane tout en satisfaisant la folle envie de tout un chacun de manger des plats américains au goût authentique. Neat Burger travaille en association avec The Eden Projects qui plante un arbre pour chaque produit vendu.

À propos d'Anchor & Crew :

Associant la fabrication artisanale britannique à un style moderne-minimaliste subtil, ANCHOR & CREW est une marque de bijoux et d'accessoires qui a reçu de nombreux prix depuis 2014 et qui est convaincue d'avoir une chaîne d'approvisionnement hautement éthique et traçable. ANCHOR & CREW a pour objectif de permettre aux consommateurs de faire le bon choix en totale transparence et d'apporter des changements dans leur secteur.

Mentions honorables :

Le fournisseur de gobelets neutres en carbone Cupstorys, l'Imperial College London, Protolabs et les propres laboratoires d'innovation de Lyfecycle ont permis de créer ce bijou unique.

