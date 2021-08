P&G Studios i Harder Than You Think organizują wprowadzające nową jakość rozmowy w nowej serii podcastów „Equal Too: Achieving Disability Equality”

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--P&G Studios i zespół Harder Than You Think (Trudniejsze niż myślisz) rozpoczynają dziś nową serię podcastów „Equal Too: Achieving Disability Equality” (Także równi – w dążeniu do równości osób niepełnosprawnych), chcąc przybliżyć największe wyzwania stojące przed społecznością osób niepełnosprawnych i rozpocząć dyskusję o tym, co jest potrzebne do osiągnięcia równości. Podcast, prowadzony przez brytyjską prezenterkę telewizyjną i rzeczniczkę osób niepełnosprawnych Sophie Morgan, będzie skupiał się na podważaniu poglądów, świętowaniu sukcesów i poszukiwaniu sposobów, aby zmienić świat dla tych, którzy są niepełnosprawni i dla tych którzy nie są. Sophie będzie rozmawiać z niektórymi z najbardziej znanych i świadomych profesjonalistów, influencerów i aktywistów na temat kluczowych tematów związanych z niepełnosprawnością i włączeniem społecznym.

„Equal Too” jest specjalną sześcioczęściową serią prezentowaną w podcaście Seneca's Conversations on Power and Purpose (Rozmowy o sile i celu) i jest tworzona przez Seneca Women Podcast Network i iHeart Radio. Seria będzie emitowana w sierpniu i wrześniu i będzie dotyczyła takich tematów jak:

Dziedzictwo ruchu paraolimpijskiego i trwały wpływ organizacji Igrzysk Paraolimpijskich na miasta-gospodarzy i nie tylko.

Jak zmienia się ustawodawstwo dotyczące osób niepełnosprawnych i co jeszcze trzeba zrobić.

Droga do zatrudnienia osób niepełnosprawnych 70 lat po tym, jak Sir Ludwig Guttmann zaczął wykorzystywać sport do tworzenia przestrzeni dla osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Na potrzeby „Equal Too”, utalentowany zespół stojący za wielokrotnie nagradzanym dokumentem Netflix pt. Rising Phoenix zgromadził mnóstwo osób, które są decydentami, aktywistami, sportowcami i sojusznikami z całego świata, w tym:

Jameela Jamil , aktorka i prezenterka, która dała się poznać jako orędowniczka praw osób niepełnosprawnych, praw LGBTQ+, neutralności ciała oraz jest znana z pracy jako założycielka I Weigh Community.

, aktorka i prezenterka, która dała się poznać jako orędowniczka praw osób niepełnosprawnych, praw LGBTQ+, neutralności ciała oraz jest znana z pracy jako założycielka I Weigh Community. RJ Mitte , amerykański aktor, adwokat i filantrop, który jest globalnym orędownikiem opowiadającym o swoich doświadczeniach z porażeniem mózgowym w nadziei na usunięcie piętna związanego z niepełnosprawnością.

, amerykański aktor, adwokat i filantrop, który jest globalnym orędownikiem opowiadającym o swoich doświadczeniach z porażeniem mózgowym w nadziei na usunięcie piętna związanego z niepełnosprawnością. Tatyana McFadden , rosyjsko-amerykańska lekkoatletka, posiadaczka 17 medali paraolimpijskich, której wysiłki na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych doprowadziły do uchwalenia kilku aktów prawnych zapewniających niepełnosprawnym uczniom/studentom równy dostęp do uprawiania lekkoatletyki.

, rosyjsko-amerykańska lekkoatletka, posiadaczka 17 medali paraolimpijskich, której wysiłki na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych doprowadziły do uchwalenia kilku aktów prawnych zapewniających niepełnosprawnym uczniom/studentom równy dostęp do uprawiania lekkoatletyki. Andrew Parsons, brazylijski działacz sportowy i prezydent Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC). IPC i organizacja International Disability Alliance niedawno zainicjowały kampanię #WeThe15 – globalny ruch mający na celu reprezentowanie 1,2 miliarda osób niepełnosprawnych na świecie.

„Skupiając tak wiele potężnych i wpływowych głosów, >>Equal Too<< pomoże nam ustalić kierunek, w jakim działania opisane w Rising Phoenix powinny mieć swój dalszy ciąg - powiedział Greg Nugent, współzałożyciel Harder Than You Think i twórca Rising Phoenix. - Wątki w tej dyskusji są niezwykłe i ważne, a potrzeba opowiedzenia tej historii jest bardziej paląca niż kiedykolwiek”.

W czasie, gdy świat kieruje swoją uwagę na niesamowitych sportowców startujących w Igrzyskach Paraolimpijskich, firma P&G, zainspirowana niedawnym rozpoczęciem inicjatywy IPC #WeThe15 – największego ruchu na rzecz równości niepełnosprawnych w swoim rodzaju – przeznacza 100 tys. dolarów darowizny na rzecz Fundacji Agitos. Pomoże to wesprzeć działania IPC mające na celu zmianę sposobu, w jaki młodzi ludzie postrzegają osoby niepełnosprawne.

„Wierzymy, że większa widoczność jest kluczowym krokiem do zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych na ich drodze do równości - powiedział Phil Duncan, dyrektor ds. wzornictwa w firmie P&G i dyrektor wykonawczy ds. Igrzysk Olimpijskich. - Wszyscy musimy się jeszcze wiele nauczyć, dlatego tak ważne jest dla nas zwrócenie uwagi na ogromnie istotne rozmowy prowadzone w ramach >>Equal Too<<. Jesteśmy również dumni, że możemy przekazać darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji Agitos, która wykonuje niesamowicie ważną pracę w zakresie długofalowego podnoszenia świadomości dla następnego pokolenia”.

Ponieważ znaczące rozmowy na temat inkluzywności mogą być prowadzone tylko wtedy, gdy reprezentowane są równe głosy, „Equal Too” jest możliwe dzięki zespołowi - od producentów po gości i współpracowników - składającemu się w ponad 60% z osób identyfikujących się jako niepełnosprawne. Za sterami projektu stoją dwie wpływowe kobiety: prowadząca i producentka wykonawcza Sophie Morgan oraz producentka wykonawcza i konsultantka ds. narracji Sinéad Burke. Sophie, która została sparaliżowana w wypadku samochodowym, gdy miała 18 lat, jest wielokrotnie nagradzaną komentatorką telewizyjną, która relacjonowała dla Channel 4 podczas każdych Igrzysk Paraolimpijskich od czasu paraolimpiady w Londynie w 2012 r. i jest jedną z pierwszych niepełnosprawnych osób (w tym jedyną niepełnosprawną kobietą) prowadzących programy telewizyjne na świecie. Sinéad, założycielka firmy konsultingowej Tilting the Lens, jest małą osobą, która prowadzi kampanie na rzecz podniesienia podstawowych standardów dostępności, w celu zbudowania świata, który jest zaprojektowany z myślą o osobach niepełnosprawnych, na rzecz włączenia wszystkich.

Do wszystkich odcinków podcastu zostaną wkrótce po ich emisji dołączone do pobrania transkrypty. Będą im także towarzyszyć filmy z napisami, w których wystąpi głuchy migacz brytyjskiego języka migowego, Rinkoo Barpaga. „Equal Too” można pobrać i posłuchać w ramach Seneca's Conversations w aplikacji iHeartradio App, Apple Podcasts lub innym odtwarzaczu podcastów.

Procter & Gamble

Firma P&G oferuje produkty dla klientów na całym świecie, dysponując jednym z najbardziej rozbudowanych portfeli znanych i cieszących się zaufaniem marek, w tym Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® i Whisper®. Spółka prowadzi działalność w ok. 70 państwach na całym świecie. Najnowsze wiadomości i informacje o firmie P&G i jej markach można znaleźć na stronie http://www.pg.com. Inne aktualności o firmie P&G można znaleźć w witrynie www.pg.com/news.

P&G Studios

P&G Studios opracowuje i produkuje historie, które pomagają tworzyć pozytywne zmiany w społeczeństwie, często rzucając światło na niedostatecznie reprezentowane głosy i czyny dobra. Kreatywni innowatorzy o podobnych poglądach i misjach oraz innowacyjne organizacje pozarządowe współpracują z P&G Studios, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na autentyczne historie, które podnoszą na duchu i inspirują. Najnowsze programy obejmują filmy The Queen Collective i 8:46, National Geographic ACTIVATE Series, serial dokumentalny The Tent Mender, jednogodzinne programy specjalne TIME 100 Most Influential People of the Year i TIME Person of the Year, krótkometrażowy film dokumentalny Coded oraz utworzenie Seneca Women's Podcast Network.

Harder Than You Think

Harder Than You Think to niezależna wytwórnia filmowa, której celem jest pomoc w zmianie sposobu myślenia przy użyciu siły opowieści. Harder Than You Think została stworzona i założona przez Grega Nugenta i Godrica Smitha, byłych dyrektorów Olimpiady i Paraolimpiady w Londynie w 2012 roku. Praca Grega i Godrica obejmuje stworzenie kampanii Heads Together dla Ich Królewskich Wysokości przy użyciu filmu, która przekształciła podejście narodu do tematu zdrowia psychicznego, oraz stworzenie nagrody Earthshot Prize, która stała się najważniejszą nagrodą na świecie za działania na rzecz środowiska.

Rising Phoenix to dziesięcioletnia misja Harder Than You Think, której celem jest zmiana sposobu, w jaki świat myśli o ludzkim potencjale. Projekt zrodził się z sukcesu debiutanckiego filmu Harder Than You Think „Rising Phoenix”, przełomowego i dwukrotnie nagrodzonego Emmy pełnometrażowego dokumentu o historii ruchu paraolimpijskiego, który ukazał się w 2020 roku na Netflixie, a także poprzez kolejne realizowane filmy i projekty audio mające opowiedzieć historię następnej dekady.

Seneca Women

Współzałożona przez ambasador Melanne Verveer, pierwszą amerykańską ambasador ds. globalnych kwestii kobiecych, oraz Kim Azzarelli, doradczynię korporacyjną, filantropijną i prawną, które wspólnie są współautorkami bestsellerowej książki Fast Forward: How Women Can Achieve Power and Purpose (Do przodu – Jak kobiety mogą zdobyć władzę i cel w życiu), a także Sharon Bowen, byłą członkinię amerykańskiej Komisji towarowych kontraktów terminowych typu future (Commodity Futures Trading Commission), Seneca Women dąży do przyspieszenia postępu kobiet poprzez wystąpienia w Davos, Metropolitan Museum of Art i na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także poprzez aplikację Seneca Women, cotygodniowy newsletter i znaczące partnerstwa z sektorem publicznym i prywatnym. Sieć podcastów Seneca Women Podcast Network zapewnia platformę dla głosów kobiet, jak również inspirujące, ukierunkowane na realizację określonych misji i inkluzywne treści.

iHeartMedia

iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) jest numerem jeden wśród firm audio w Stanach Zjednoczonych, docierając co miesiąc do 90% Amerykanów - a posiadając każdego miesiąca ćwierć miliarda słuchaczy ma większy zasięg niż jakakolwiek inna firma medialna w USA. Firma jest liderem w branży na wielu platformach, w tym ponad 850 stacjach radiowych nadających na żywo na ponad 160 rynkach w całym kraju; poprzez serwis cyfrowy iHeartRadio dostępny na ponad 250 platformach i 2000 urządzeń; influencerów; serwisy społecznościowe; kultowe wydarzenia muzyczne na żywo; inne produkty cyfrowe i newslettery; oraz podcasty jako wydawca nr 1 komercyjnych podcastów. iHeartMedia jest również liderem w branży audio w zakresie analizy, targetowania i przynależnych praw dla partnerów marketingowych dzięki produktowi SmartAudio, wykorzystującemu dane pochodzące z ogromnej bazy konsumentów.

