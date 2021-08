LA BAIE ET SPACE NK TRANSFORMENT L’EXPÉRIENCE BEAUTÉ AU CANADA EN ÉTABLISSANT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE À LONG TERME

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, La Baie et SPACE NK, un chef de file mondial en matière de marques de prestige de produits de beauté et de produits inspirés des boutiques d’apothicaires, ont annoncé un partenariat stratégique qui transformera l’expérience beauté des Canadiens, grâce à SPACE NK à La Baie. Le concept de « boutique en magasin » permettra d’offrir, à labaie.com et dans les magasins phares de Montréal, Toronto et Vancouver, un assortiment incomparable de certaines des marques indépendantes et haut de gamme les plus convoitées. De plus, 25 magasins La Baie d’Hudson du pays offriront une gamme sélectionnée de produits de soins capillaires de marques telles que R+Co, Virtue, Christophe Robin et Philip B. La magnifique aventure omnicanale démarrera en ligne et dans l’appli La Baie d’Hudson le 27 août et au début d’octobre dans les magasins participants.

« En matière de produits de beauté, il s’agit d’un important changement pour la clientèle canadienne. L’approche de SPACE NK, axée sur le numérique, propose des marques innovantes et recherchées à La Baie. Les clients découvriront une gamme de produits de soins de la peau, de maquillage, de soins capillaires et de produits axés sur le style de vie », mentionne Jo Osborne, première vice-présidente des produits de beauté à La Baie. « Ce partenariat d’avant-garde est le reflet de la façon dont nous innovons et enrichissons l’expérience beauté pour chaque Canadien, à chaque étape de son rituel beauté ».

Noah Rosenblatt, président de SPACE NK pour l’Amérique du Nord, ajoute : « Notre capacité à agir en tant que “prospecteurs” de marques beauté parmi les plus recherchées au monde nous permet d’occuper une place de choix pour soutenir les ventes beauté de nos partenaires détaillants. Le profil de la clientèle et la présence de La Baie sur le marché en font le partenaire idéal pour élargir notre offre dans les grands magasins du Canada. »

Ensemble, La Baie et SPACE NK vous feront vivre une expérience unique en matière de produits de soins de la peau, de soins capillaires et de maquillage. L’assortiment initial comprendra 17 marques jamais offertes auparavant à La Baie, dont Sunday Riley, Aesop, Tata Harper, Chantecaille et Boy Smells. Nous prévoyons renforcer le partenariat en offrant encore plus de marques dans les mois à venir. La découverte sera au cœur de cette expérience à labaie.com et sera le reflet de l’image et de l’ambiance exceptionnelle qui font la renommée de SPACE NK.

Grâce aux points Primes La Baie d’Hudson qu’ils accumulent à chaque achat et aux cadeaux avec achat sur les commandes admissibles de 150 $ ou plus (avant taxes), tant qu’il y en aura, les Canadiens peuvent profiter de récompenses exclusives lorsqu’ils achètent des marques de la collection SPACE NK à La Baie.

À PROPOS DE LA BAIE ET DE LA BAIE D’HUDSON

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie et La Baie d’Hudson aident les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. L’une des marques les plus emblématiques du pays, La Baie d’Hudson exploite 86 magasins à assortiment complet et La Baie exploite labaie.com, qui comprend le Marché, la sixième plus grande entreprise de commerce en ligne au Canada. La Baie et La Baie d’Hudson se sont bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, d’articles griffés, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Le programme Primes La Baie d’Hudson occupe le deuxième rang du classement des programmes de fidélisation des grands magasins au Canada.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DE SPACE NK

Destination incontournable pour découvrir des produits de beauté du monde entier, SPACE NK a ouvert les portes de son premier magasin à Covent Garden il y a plus de 25 ans. Elle compte maintenant plus de 75 magasins au Royaume-Uni et en Irlande, en plus de son site spacenk.com. On trouve dans ses magasins et sur son site Web une parfaite sélection des produits de beauté les plus novateurs, y compris des produits de soins de la peau de qualité supérieure, des cosmétiques d’avant-garde et des accessoires novateurs.