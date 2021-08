P&G Studios en Harder Than You Think voeren baanbrekende gesprekken in nieuwe podcast-serie 'Equal Too: Achieving Disability Equality'

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Vandaag lanceren P&G Studios en het team van Harder Than You Think een nieuwe podcastserie, 'Equal Too: Achieving Disability Equality,' om te laten zien wat de grootste uitdagingen zijn waarmee de gehandicaptengemeenschap wordt geconfronteerd en een gesprek op gang te brengen over de vraag wat er nodig is om gelijkwaardigheid te bevorderen. Met de podcast, gepresenteerd door de Britse tv-presentatrice en pleitbezorgster voor mensen met een handicap, Sophie Morgan, worden percepties ter discussie gesteld, successen gevierd en onderzocht hoe de wereld kan worden veranderd voor mensen met en zonder handicap. Sophie zal met enkele van de meest ingevoerde en beroemde professionals, influencers en activisten spreken over belangrijke thema's als handicaps en inclusie.

'Equal Too' is een speciale zesdelige serie die te horen is op de podcast Seneca's Conversations on Power and Purpose en wordt aangeboden door het Seneca Women Podcast Network en iHeart Radio. De serie loopt in augustus en september en gaat in op onderwerpen die tot nadenken stemmen, zoals:

Het erfgoed van de Paralympische Beweging en de blijvende impact die het organiseren van de Paralympische Spelen heeft gehad op gaststeden en daarbuiten

Hoe de wetgeving voor mensen met een handicap verandert en wat er nog meer moet gebeuren

Het traject naar tewerkstelling voor mensen met een handicap, 70 jaar nadat Sir Ludwig Guttmann sport begon te gebruiken om ruimte te creëren in de samenleving voor mensen met een handicap

Voor 'Equal Too' laat het getalenteerde team achter de bekroonde Netflix-documentaire Rising Phoenix een grote verscheidenheid aan stemmen horen van beleidsmakers, activisten, atleten en bondgenoten van over de hele wereld, waaronder:

Jameela Jamil, actrice, presentatrice, erkend pleitbezorger voor gehandicaptenrechten, LGBTQ+-rechten en lichaamsneutraliteit en erkend voor haar werk als oprichtster van de I Weigh Community

actrice, presentatrice, erkend pleitbezorger voor gehandicaptenrechten, LGBTQ+-rechten en lichaamsneutraliteit en erkend voor haar werk als oprichtster van de I Weigh Community RJ Mitte, een Amerikaanse acteur, pleitbezorger en filantroop die zich wereldwijd heeft ingezet om te spreken over zijn ervaringen met hersenverlamming in de hoop het stigma dat met handicaps gepaard gaat weg te nemen

een Amerikaanse acteur, pleitbezorger en filantroop die zich wereldwijd heeft ingezet om te spreken over zijn ervaringen met hersenverlamming in de hoop het stigma dat met handicaps gepaard gaat weg te nemen Tatyana McFadden, een Russisch-Amerikaanse atlete met 17 Paralympische medailles, wiens inspanningen om te pleiten voor gelijkheid van mensen met een handicap hebben geleid tot de goedkeuring van verschillende wetten om studenten met een handicap gelijke toegang te geven tot atletiek

een Russisch-Amerikaanse atlete met 17 Paralympische medailles, wiens inspanningen om te pleiten voor gelijkheid van mensen met een handicap hebben geleid tot de goedkeuring van verschillende wetten om studenten met een handicap gelijke toegang te geven tot atletiek Andrew Parsons, een Braziliaanse sportbeheerder en de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Het IPC en de International Disability Alliance leidden onlangs de lancering van de #WeThe15-campagne, een wereldwijde beweging ter vertegenwoordiging van de 1,2 miljard mensen met een handicap in de wereld

"'Equal Too,' dat zoveel krachtige en invloedrijke stemmen bijeenbrengt, zal ons helpen om erachter te komen hoe het nu verder moet met het Rising Phoenix-verhaal," aldus Greg Nugent, mede-oprichter van Harder Than You Think en de maker van Rising Phoenix. "De verschillende gesprekslijnen zijn buitengewoon en belangrijk, en de noodzaak om het verhaal te vertellen is meer dan ooit van vitaal belang."

Nu de wereld kijkt naar de ongelooflijke atleten die deelnemen aan de Paralympische Spelen, en geïnspireerd door de recente lancering van het #WeThe15-initiatief van het IPC, de grootste beweging in zijn soort voor de gelijkheid van gehandicapten, zegt P&G een donatie toe van $ 100.000 aan de Agitos Foundation. Dit zal een stimulans zijn voor het werk van het IPC om de perceptie van jongeren ten aanzien van mensen met een handicap te veranderen.

"Wij zijn van mening dat grotere zichtbaarheid een cruciale stap is in het veranderen van percepties op het traject naar gelijkheid van mensen met een handicap," stelde Phil Duncan, Chief Design Officer en Olympic Games Executive van P&G. "We hebben allemaal nog veel te leren, daarom willen wij de enorm belangrijke gesprekken in 'Equal Too' graag in de schijnwerpers te zetten. We zijn ook trots om een geldelijke donatie te doen aan de Agitos Foundation, die ongelooflijk impactvol werk doet bij het stimuleren van langdurig bewustzijn voor de volgende generatie.”

Omdat zinvolle gesprekken over inclusiviteit alleen mogelijk zijn als ieders stem gelijk vertegenwoordigd is, wordt 'Equal Too' mogelijk gemaakt door een team - van producenten tot gasten en iedereen die een bijdrage levert - dat voor meer dan 60% bestaat uit mensen die zichzelf als gehandicapt beschouwen. Aan het roer van het project staan twee invloedrijke vrouwen: presentatrice en uitvoerend producent Sophie Morgan en uitvoerend producent en verhaaladviseur Sinéad Burke. Sophie, die op haar 18e verlamd raakte bij een auto-ongeluk, is een bekroonde omroepster die sinds de Paralympische Spelen in Londen 2012 voor Channel 4 alle Paralympische Spelen heeft gepresenteerd. Zij is een van de eerste en enige vrouwelijke, gehandicapte televisiepresentatoren in de wereld. Sinéad, oprichtster van toegankelijkheidsadviesbureau Tilting the Lens, is een kleine vrouw die campagne voert om de basisnormen voor toegankelijkheid te verhogen en zo een wereld op te bouwen die is ontworpen met mensen met een handicap, voor de inclusie van iedereen.

Alle afleveringen van de podcast zullen kort na de uitzending worden uitgebracht met downloadbare transcripties. Bovendien zullen ze vergezeld gaan van ondertitelde video's met een dove gebarentolk van de Engelse gebarentaal, Rinkoo Barpaga. U kunt 'Equal Too,' onderdeel van Seneca's Conversations, downloaden en beluisteren via de iHeartradio-app, Apple Podcasts of welke podcastspeler u ook gebruikt.

Over Procter & Gamble

P&G bedient consumenten over de hele wereld met een van de sterkste portfolio's van vertrouwde merknamen, die bekend staan om hun kwaliteit en leiderschap, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® en Whisper®. De P&G-gemeenschap ontplooit operationele activiteiten in circa 70 landen verspreid over de hele wereld. Ga naar http://www.pg.com voor het laatste nieuws en uitgebreide informatie over P&G en haar merken. Bezoek ons voor ander P&G-nieuws op www.pg.com/news.

Over P&G Studios

P&G Studios ontwikkelt en produceert verhalen om een positieve verandering in de samenleving te helpen creëren, waarbij vaak de aandacht wordt gevestigd op ondervertegenwoordigde stemmen en goede daden. Gelijkgestemde, op missie gerichte creatieve innovators en innovatieve NGO-organisaties werken samen met P&G Studios om te voldoen aan de groeiende vraag naar authentieke verhalen die opbeurend en inspirerend zijn. Recente programma's zijn onder meer The Queen Collective en 8:46 films, de National Geographic ACTIVATE-serie, de documentaireserie The Tent Mender, TIME 100 Most Influential People of the Year- en TIME Person of the Year-specials van een uur, gecodeerde korte documentaire en de lancering van het Seneca Women's Podcast Network.

Over Harder Than You Think

Harder Than You Think is een onafhankelijk productiebedrijf met als doel de manier waarop wij denken te helpen veranderen met behulp van de kracht van het verhaal. Harder Than You Think is gecreëerd en mede opgericht door Greg Nugent en Godric Smith, voorheen directeuren van de Olympische en Paralympische Spelen van 2012 in Londen. Het werk van Greg en Godric omvat de creatie van de Heads Together-campagne voor de koninklijke hoogheden prins William en zijn vrouw Kate, met behulp van film, die de opvattingen van de natie over geestelijke gezondheid veranderde, en het instellen van The Earthshot Prize, die 's werelds belangrijkste prijs is geworden voor acties op milieugebied.

Rising Phoenix is een tienjarige missie van Harder Than You Think met als doel een omslag teweeg te brengen in de manier waarop de wereld denkt over menselijk potentieel. Het project is ontstaan uit het succes van de debuutfilm van Harder Than You Think, 'Rising Phoenix,' een historische documentaire over de geschiedenis van de Paralympische Beweging die in 2020 werd uitgebracht op Netflix en twee Emmy's heeft gewonnen. Daarnaast zijn er andere films en audioprojecten in ontwikkeling om het verhaal van het volgende decennium te vertellen.

Over Seneca Women

Seneca Women - mede opgericht door ambassadeur Melanne Verveer, de eerste Amerikaanse ambassadeur voor Global Women's Issues, en Kim Azzarelli, een zakelijke, filantropische en juridische adviseur, die samen co-auteur waren van het bestsellerboek Fast Forward: How Women Can Achieve Power and Purpose, en met Sharon Bowen, voormalig commissaris van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission - heeft getracht de vooruitgang van vrouwen te versnellen door middel van kenmerkende thought leadership-evenementen in Davos, het Metropolitan Museum of Art en de New York Stock Exchange, evenals via de Seneca Women-app, een wekelijkse nieuwsbrief en belangrijke partnerschappen met de publieke en private sector. Het Seneca Women Podcast Network biedt een platform voor de stemmen van vrouwen en inspirerende, doelgerichte en inclusieve inhoud.

Over iHeartMedia

iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) is het nummer één audiobedrijf in de Verenigde Staten en bereikt elke maand negen van de tien Amerikanen. Het heeft met een kwart miljard maandelijkse luisteraars een groter bereik dan enig ander mediabedrijf in de VS. De leidende positie van het bedrijf op het gebied van audio strekt zich uit over meerdere platforms, waaronder meer dan 850 live uitzendstations in meer dan 160 landelijke markten; via zijn digitale iHeartRadio-service die beschikbaar is op meer dan 250 platforms en 2.000 apparaten; via zijn influencers; sociale media; iconische live muziekevenementen van het merk; andere digitale producten en nieuwsbrieven; en podcasts als de nummer 1 commerciële podcast-uitgever. iHeartMedia is ook toonaangevend in de audio-industrie op het gebied van analyse, targeting en attributie voor zijn marketingpartners met het SmartAudio-product, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit zijn enorme klantenbestand.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.