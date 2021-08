P&G Studios e Harder Than You Think promuovono conversazioni rivoluzionarie nella nuova serie di podcast “Equal Too: Achieving Disability Equality”

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--In data odierna, P&G Studios e il team di Harder Than You Think lanciano una nuova serie di podcast, “Equal Too: Achieving Disability Equality” (“Pure uguali: conseguire la parità di trattamento dei disabili”) per portare al centro dell’attenzione i problemi principali a cui deve far fronte la comunità dei disabili e avviare una conversazione su ciò che è necessario per favorire la parità. Il podcast, ospitato dalla presentatrice televisiva inglese e sostenitrice dei disabili Sophie Morgan, sarà focalizzato su come mettere in dubbio le impressioni negative, celebrare i successi ed esplorare come trasformare il mondo sia per chi ha sia per chi non ha una disabilità. Sophie parlerà con alcuni dei professionisti, influencer e attivisti più informati e famosi di temi essenziali riguardanti le disabilità e l’inclusione.

“Equal Too” è una serie speciale in sei puntate diffusa tramite il podcast Conversations on Power and Purpose (“Conversazioni sul potere e sullo scopo”) e prodotta dal network dei podcast di Seneca Women e da iHeart Radio, che sarà trasmessa nei mesi di agosto e settembre ed esplorerà vari argomenti stimolanti:

L’eredità del Movimento Paralimpico e l’impatto duraturo sulle città ospitanti e oltre del tenere i Giochi paralimpici

Come stanno cambiando le leggi concernenti le persone con disabilità e cos’altro ancora occorre fare

Lo stato in cui trova il percorso che consente di lavorare alle persone con disabilità 70 anni dopo che Sir Ludwig Guttmann ha iniziato a usare lo sport per creare per loro uno spazio nella società

Per “Equal Too”, il rinomato team creatore del premiato documentario Netflix Rising Phoenix ha riunito molteplici voci – di politici, attivisti, atleti e alleati – da tutto il mondo:

Jameela Jamil, attrice e presentatrice riconosciuta come un’importante sostenitrice dei diritti dei disabili e della comunità LGBTQ+, della neutralità del corpo e per il suo operato come fondatrice della I Weigh Community

attrice e presentatrice riconosciuta come un’importante sostenitrice dei diritti dei disabili e della comunità LGBTQ+, della neutralità del corpo e per il suo operato come fondatrice della I Weigh Community RJ Mitte, un attore, sostenitore e filantropo statunitense che si è affermato come un paladino di livello internazionale parlando delle sue esperienze con la paralisi cerebrale con la speranza di eliminare il “disonore” associato alle disabilità

un attore, sostenitore e filantropo statunitense che si è affermato come un paladino di livello internazionale parlando delle sue esperienze con la paralisi cerebrale con la speranza di eliminare il “disonore” associato alle disabilità Tatyana McFadden, un’atleta russa-americana vincitrice di 17 medaglie alle Paralimpiadi e i cui sforzi a sostegno della parità di trattamento dei disabili hanno condotto alla promulgazione di numerose leggi volte ad assicurare che gli studenti con disabilità abbiano uguale accesso per competere nelle gare di atletica

un’atleta russa-americana vincitrice di 17 medaglie alle Paralimpiadi e i cui sforzi a sostegno della parità di trattamento dei disabili hanno condotto alla promulgazione di numerose leggi volte ad assicurare che gli studenti con disabilità abbiano uguale accesso per competere nelle gare di atletica Andrew Parsons, un amministratore sportivo brasiliano e presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (CPI). Il CPI e la International Disability Alliance recentemente hanno diretto il lancio della campagna #WeThe15, un movimento globale finalizzato a rappresentare il miliardo e 200 milioni di persone con disabilità presenti in tutto il mondo

“Con ‘Equal Too’ che riunisce così tante voci potenti e influenti, potremo studiare meglio dove deve dirigersi il prossimo passo della storia di Rising Phoenix”, spiega Greg Nugent, co-fondatore di Harder Than You Think e creatore di Rising Phoenix. “I fili della conversazione sono straordinari e importanti, e la necessità di raccontare la storia è più vitale che mai”.

Mentre il mondo ora volge la sua attenzione agli incredibili atleti che parteciperanno ai Giochi paralimpici e ispirata dal recente lancio dell’iniziativa #WeThe15 del CPI, il più grande movimento del suo tipo per la parità di trattamento dei disabili, P&G sta donando 100.000 dollari alla Fondazione Agitos, a sostegno dell’impegno del CPI per cambiare l’impressione che i giovani provano riguardo alle persone con disabilità.

“Riteniamo che una maggiore visibilità rappresenti un fattore cruciale per cambiare le impressioni provate nel viaggio verso la parità di trattamento dei disabili”, commenta Phil Duncan, Chief Design Officer e Olympic Games Executive presso P&G. “Tutti dobbiamo imparare qualcosa in più e ciò spiega perché sia importante per noi mettere sotto i riflettori le conversazioni importantissime di ‘Equal Too’. Inoltre, siamo orgogliosi della nostra donazione alla Fondazione Agitos, che sta svolgendo un’attività di straordinario impatto nel sensibilizzare in modo duraturo la nuova generazione”.

Conversazioni significative sull’inclusività sono possibili solo quando sono rappresentate voci uguali ed ecco perché “Equal Too” è realizzata da un team – dai produttori ai collaboratori e agli ospiti – consistente per oltre il 60% di persone che si identificano come disabili. Guidano il progetto due donne autorevoli: Sophie Morgan, produttrice esecutiva e presentatrice, e Sinéad Burke, produttrice esecutiva e consulente per la storia. Sophie, che è rimasta paralizzata a 18 anni a causa di un incidente automobilistico, è una conduttrice pluripremiata che ha presentato sul Canale 4 tutte le Paralimpiadi sin da quelle di Londra nel 2012 e una delle prime personalità televisive al mondo - e l’unica donna – a interessarsi a persone con disabilità. Sinéad, fondatrice della società di consulenza per l’accessibilità Tilting the Lens, è una persona affetta da nanismo che conduce una campagna volta a migliorare gli standard di accessibilità per costruire un mondo che sia progettato tenendo presente i disabili, affinché tutti siano inclusi.

Tutti gli episodi del podcast saranno trasmessi con trascrizioni disponibili dopo un breve tempo; inoltre, saranno accompagnati da video sottotitolati che presentano Rinkoo Barpaga, un artista britannico sordo che utilizza la lingua dei segni. È possibile scaricare e ascoltare “Equal Too”, parte delle Conversazioni di Seneca, tramite l’app iHeartradio, Apple Podcasts o qualsiasi altro lettore di podcast.

