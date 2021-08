Lomiko retient Hemmera pour les études environnementales de l’état initial et Bridge© pour la consultation publique et l’engagement auprès de la communauté sur son projet de graphite La Loutre.

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Lomiko Metals Inc. (TSX-V : LMR, OTC : LMRMF, FSE : DH8C) (Lomiko ou la « Société ») annonce qu'elle a engagé Hemmera, une filiale à part entière d'Ausenco, Engineering Canada Inc., un important cabinet canadien de conseil en environnement.

« Lomiko se dédie à trouver les meilleures méthodes de traitement des zones minéralisées et non minéralisées pour la durée vie du projet, ainsi que sur la remédiation du site aussi rapidement que possible », a déclaré A. Paul Gill, CEO de Lomiko Metals Inc.

Études de l’état initial

Lomiko Metals a décidé tôt d'explorer autant d'alternatives que possible afin de réduire les impacts environnementaux, en amont du processus d'évaluation d'impact du projet de graphite La Loutre (« Projet »). En fait, au cours de son étude économique préliminaire (« EEP »), l'équipe interne a pris la décision de réduire l'empreinte du projet au minimum et de réduire l'empiètement sur les milieux humides et lacustres locaux. Plusieurs alternatives ont été prises en compte. Au stade des études conceptuelles, Lomiko a décidé d'étudier des options plus environnementales pour la gestion des résidus miniers, afin d'éviter la création des aires habituelles de stockage des résidus, qui comprennent des aires de stockage avec retenue d’eau. Cette vision a permis de choisir une aire d’accumulation conjointe pour les stériles et résidus miniers, même s'il s'agit d'une option plus coûteuse en termes d'élimination des résidus. En prenant des décisions anticipées et proactives, le projet cherche à minimiser son empreinte environnementale et, autant que possible , d’éviter le contact avec l'eau au lieu de l’atténuer.

C'est dans cette optique que Lomiko Metals a retenu Hemmera pour débuter à partir du mois d'août 2021, des études sur l’état initial su site du projet La Loutre. Ces études permettront de bien comprendre et de documenter l'environnement du site. Les études d’état initial débuteront par la caractérisation des milieux humides, l’inventaire de l'habitat du poisson, l'hydrologie et la qualité des eaux de surface. Ces études se poursuivront jusqu'à l'année prochaine et fourniront les informations requises pour les phases d'études suivantes du projet ainsi que pour l'étude d'impact environnemental, en mettant l'accent sur la minimisation et la compensation de tout impact potentiel sur l'environnement. La méthodologie utilisée est conforme avec la réglementation provinciale et fédérale.

Séance d’information et de participation de la communauté

Le 20 août 2021, Lomiko a annoncé que Bridge© serait engagée pour faciliter la consultation de la communauté. Des séances d’information et de participation de la communauté sont prévues pour la fin septembre 2021. Ces réunions donneront l'occasion à toutes les personnes concernées d'en savoir plus sur les différentes étapes du projet, ainsi que sur l'objectif des études d’état initial actuelles. Les membres de la communauté pourront s'investir en visionnant la présentation du projet, en posant des questions après la présentation ou, moins formellement, en dialoguant avec les représentants pour en apprendre davantage sur les possibilités générées par le projet ou sur les retombées économiques, sociales et environnementales pour toutes les parties prenantes de la région.