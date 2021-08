P&G Studios e Harder Than You Think fomentam conversas que viram o jogo na nova série de podcasts "Equal Too: Achieving Disability Equality"

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

P&G Studios and the team at Harder Than You Think launch a new podcast series, “Equal Too: Achieving Disability Equality,” to shine a light on the biggest challenges faced by the disabled community and start a conversation about what is needed to drive equality. (Graphic: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a P&G Studios e a equipe da Harder Than You Think lançam uma nova série de podcasts - "Equal Too: Achieving Disability Equality" (Igualdade Também: Alcançando Igualdade na Deficiência) - para destacar os maiores desafios enfrentados pela comunidade de pessoas com deficiência e iniciar uma conversa sobre o que é necessário para promover a igualdade. O podcast, exibido pela apresentadora de televisão do Reino Unido e defensora de pessoas com deficiência, Sophie Morgan, terá como foco desafiar as percepções, comemorar sucessos e explorar como transformar o mundo para aqueles que têm e não têm deficiência. Sophie irá conversar com alguns dos profissionais, influenciadores e ativistas mais informados e famosos sobre os principais temas da deficiência e inclusão.

"Equal Too" é uma série especial com seis partes apresentada no podcast "Conversations on Power and Purpose" (Conversas sobre o Poder e o Propósito) da Seneca, que é oferecida a você pela Seneca Women Podcast Network e iHeart Radio. A série deve se estender pelos meses de agosto e setembro e vai explorar temas que levam à reflexão, como:

O legado do Movimento Paraolímpico e o impacto duradouro que a hospedagem dos Jogos Paraolímpicos teve nas cidades-sede e além

Como a legislação para pessoas com deficiência está mudando e o que mais precisa ser feito

A trajetória de emprego para pessoas com deficiência 70 anos depois que Sir Ludwig Guttmann começou a usar o esporte para criar espaço para pessoas com deficiência na sociedade

Em "Igualdade Também", a talentosa equipe dos bastidores do premiado documentário Pódio para Todos da Netflix reuniu inúmeras vozes de formuladores de políticas, ativistas, atletas e aliados do mundo inteiro, incluindo:

Jameela Jamil, atriz e apresentadora reconhecida como defensora dos direitos de pessoas com deficiência, direitos LGBTQ+, neutralidade corporal e seu trabalho como fundadora da I Weigh Community

atriz e apresentadora reconhecida como defensora dos direitos de pessoas com deficiência, direitos LGBTQ+, neutralidade corporal e seu trabalho como fundadora da I Weigh Community RJ Mitte, ator americano, defensor e filantropo que vem sendo um campeão mundial ao falar de suas experiências com a paralisia cerebral na esperança de eliminar o estigma associado às deficiências

ator americano, defensor e filantropo que vem sendo um campeão mundial ao falar de suas experiências com a paralisia cerebral na esperança de eliminar o estigma associado às deficiências Tatyana McFadden, uma atleta russo-americana que conquistou 17 medalhas paraolímpicas, cujos esforços para defender a igualdade para as pessoas com deficiência levaram à aprovação de vários textos legislativos para garantir que os alunos com deficiência tenham igualdade de acesso para competir no atletismo

uma atleta russo-americana que conquistou 17 medalhas paraolímpicas, cujos esforços para defender a igualdade para as pessoas com deficiência levaram à aprovação de vários textos legislativos para garantir que os alunos com deficiência tenham igualdade de acesso para competir no atletismo Andrew Parsons, administrador esportivo brasileiro e presidente do Comitê Paraolímpico Internacional (IPC). O IPC e a International Disability Alliance recentemente estiveram à frente do lançamento da campanha #WeThe15, um movimento mundial para representar 1,2 bilhão de pessoas com deficiência no mundo inteiro

"A reunião de tantas vozes poderosas e influentes do 'Igual Também' vai nos ajudar a descobrir qual caminho a história de 'Pódio para Todos' deve continuar a seguir", disse Greg Nugent, cofundador da Harder Than You Think e criador da Rising Phoenix (Pódio para Todos). "Os tópicos da conversa são extraordinários e importantes, e a necessidade de contar a história mais vital do que nunca."

Enquanto o mundo volta a prestar a atenção nos incríveis atletas que competem nos Jogos Paraolímpicos e inspirado pelo recente lançamento da iniciativa #WeThe15 do IPC, o maior movimento de igualdade de pessoas com deficiência de seu tipo, a P&G se compromete a doar o valor de US$ 100.000 à Fundação Agitos. Isto ajudará a promover o trabalho do IPC para mudar o modo como os jovens percebem as pessoas com deficiência.

"Acreditamos que a maior visibilidade é uma etapa essencial para mudar a percepção na jornada para a igualdade na deficiência", disse Phil Duncan, diretor executivo (CEO) e de design dos Jogos Olímpicos da P&G. "Todos temos que aprender mais; sendo assim, é importante destacar as conversas extremamente importantes no 'Igualdade Também'. Do mesmo modo, estamos orgulhosos de fazer uma doação em dinheiro à Fundação Agitos, que realiza um trabalho incrivelmente impactante para aumentar a conscientização duradoura para a próxima geração."

Como conversas significativas sobre a inclusão só são possíveis quando vozes iguais são representadas, o "Igualdade também" se torna possível por uma equipe - de produtores a convidados e colaboradores - composta por mais de 60% das pessoas que se identificam como deficientes. À frente do projeto estão duas mulheres influentes: a apresentadora e produtora executiva, Sophie Morgan, e a produtora executiva e consultora de histórias, Sinéad Burke. Sophie, que ficou paralisada em um acidente de carro quando tinha 18 anos, é uma locutora premiada que se apresentou ao Channel 4 em todos os Jogos Paraolímpicos, desde os Jogos Paraolímpicos de Londres 2012, sendo uma das primeiras e únicas apresentadoras de televisão com deficiência no mundo. Sinéad, a fundadora da consultoria de acessibilidade, Tilting the Lens, é essa pessoa que faz campanha para elevar os padrões básicos de acessibilidade e construir um mundo pensado para pessoas com deficiência, para a inclusão de todos.

Todos os episódios do podcast serão lançados com transcrições para download e disponibilizadas logo a seguir. Além disto, serão acompanhados por vídeos legendados com um intérprete surdo da linguagem gestual britânica, Rinkoo Barpaga. Você pode baixar e ouvir o "Igualdade Também", parte das conversas da Seneca, no aplicativo iHeartradio, Apple Podcasts ou qualquer reprodutor de podcast utilizado por você.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G oferece a consumidores em todo o mundo um dos mais sólidos portfólios de marcas de confiança, qualidade e liderança, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, e Whisper®. A comunidade da P&G inclui operações em cerca de 70 países. Acesse http://www.pg.com para saber as últimas novidades e informações sobre a P&G e suas marcas. Para outras notícias da P&G, acesse www.pg.com/news.

Sobre a P&G Studios

A P&G Studios desenvolve e produz histórias para ajudar a criar mudanças positivas na sociedade, muitas vezes destacando vozes sub-representadas e ações beneficentes. Inovadores criativos orientados por missões com ideias afins e ONGs transformadoras fazem parceria com a P&G Studios para satisfazer à crescente demanda por histórias autênticas que tragam inspiração e elevem o ânimo. Programas recentes incluem o 'The Queen Collective' e os filmes 8:46, a série 'National Geographic ACTIVATE', a série de documentários 'The Tent Mender', os especiais de uma hora 'TIME 100 Most Influential People of the Year' e 'TIME Person of the Year', o documentário de curta metragem Coded e o lançamento da Rede Feminina de Podcast da Seneca.

Sobre a Harder Than You Think

A Harder Than You Think é uma produtora independente cujo objetivo é ajudar a mudar o modo como pensamos ao usar o poder da história. Harder Than You Think foi criada e cofundada por Greg Nugent e Godric Smith, ex-Diretores dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres 2012. O trabalho de Greg e Godric inclui a criação da Campanha Cabeças Juntas para Suas Altezas Reais no uso do filme, que transformou as visões da nação sobre saúde mental, e a criação do Prêmio Earthshot, que se tornou o mais importante prêmio sobre plantar para ação no meio ambiente.

'Rising Phoenix' é uma missão de dez anos da Harder Than You Think que tem como objetivo mudar a maneira como o mundo pensa sobre o potencial humano. O projeto nasceu do sucesso do filme de estreia 'Pódio para Todos' da Harder Than You Think, um documentário histórico e duas vezes ganhador do Emmy sobre a história do Movimento Paraolímpico lançado em 2020 na Netflix, e através de outros filmes e projetos de áudio em desenvolvimento para contar a história da próxima década.

Sobre a Seneca Women

Cofundada pela Embaixadora Melanne Verveer, a primeira Embaixadora dos EUA para Questões Femininas no Mundo, e Kim Azzarelli, uma consultora corporativa, filantrópica e jurídica, que juntas foram coautoras do livro best-seller 'Fast Forward: How Women Can Achieve Power and Purpose', e acompanhada por Sharon Bowen, Ex-Comissária da 'U.S. Commodity Futures Trading Commission', a Seneca Women buscou acelerar o progresso das mulheres mediante eventos de liderança inovadora em Davos, no Museu de Arte Metropolitano e na Bolsa de Valores de Nova York, assim como através do aplicativo Seneca Women, boletins informativos semanais e parcerias significativas com os setores público e privado. A Seneca Women Podcast Network oferece uma plataforma para vozes femininas, bem como conteúdo inspirador, inclusivo e direcionado a propósitos.

Sobre a iHeartMedia

A iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) é a empresa de áudio número um nos EUA que alcança nove entre 10 americanos todos os meses - e que com seu quarto de bilhão de ouvintes mensais, tem um alcance maior do que qualquer outra empresa de mídia nos EUA. A posição de liderança em áudio se estende por diversas plataformas, incluindo mais de 850 estações de transmissão ao vivo em mais de 160 mercados em todo o país, mediante seu serviço digital iHeartRadio, disponível em mais de 250 plataformas e 2.000 dispositivos, através de seus influenciadores, mídias sociais, eventos de música ao vivo icônicos de marca, outros produtos digitais e boletins informativos, além de podcasts como o editor de podcast comercial nº 1. A iHeartMedia também lidera o setor de áudio em análises, direcionamento e atribuição a suas parcerias de marketing com seu produto SmartAudio, que utiliza dados de sua enorme base de clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.