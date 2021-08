ADC Therapeutics conclut un accord de financement avec HealthCare Royalty pour un montant pouvant aller jusqu'à 325 millions USD

LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), une société biotechnologique au stade commercial qui développe des conjugués anticorps-médicaments (ADC) novateurs pour traiter des malignités hématologiques et des tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat de redevances avec HealthCare Royalty Partners (HealthCare Royalty).

Selon les termes de cet accord de financement d'un montant de 325 millions USD, ADC Therapeutics recevra 225 millions USD à la clôture. La société est admissible à recevoir 75 millions USD additionnels lors de la première vente commerciale de ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine) en Europe, et 25 millions USD additionnels à l'atteinte de l'objectif commercial à brève échéance pour ZYNLONTA. HealthCare Royalty recevra en échange une redevance de 7% sur les ventes nettes et droits de licence mondiaux sur ZYNLONTA, à l'exception de ceux réalisés en Grande Chine, à Singapour et en Corée du Sud, ainsi qu'une redevance de 7% sur les ventes nettes et droits de licence mondiaux sur Cami (camidanlumab tésirine) (sous réserve d'exceptions limitées). Sur la base de tests de performance prévus pour 2026 et 2027, ces taux de redevance sont potentiellement soumis à un ajustement à la hausse, d'un montant maximal de 10%. Le total de la redevance payable par ADCT à HealthCare Royalty se limite à un montant compris entre 2,25 et 2,50 fois celui versé à ADCT, en fonction du montant des redevances versé jusqu'en 2029. L'accord prend fin une fois le plafond atteint. A la clôture de cette transaction, et, en plus de sa trésorerie actuelle et des prévisions de son plan d'affaires, ADC Therapeutics disposera d'un fonds de roulement pluriannuel substantiel.

"Cette transaction reflète la valeur significative que possèdent ZYNLONTA et Cami. Nous sommes ravis de nous associer à HealthCare Royalty, une société d'investissement de premier plan dans le domaine des soins de santé. Notre objectif est de poursuivre le développement et la commercialisation de ZYNLONTA combiné à d'autres médicaments, en tant qu'option thérapeutique précoce et dans de nouvelles histologies. Nous envisageons simultanément de poursuivre nos projets de développement et de commercialisation de Cami," a déclaré Chris Martin, directeur général d'ADC Therapeutics. "Cette transaction nous positionne favorablement pour continuer à atteindre nos objectifs et améliorer la vie des patients," a-t-il ajouté.

"Nous sommes heureux de collaborer avec ADC Therapeutics pour réaliser la vision de développer et commercialiser de puissants ADC ciblés pour traiter les patients atteints de malignités hématologiques et de tumeurs solides," a déclaré Clarke Futch, président directeur général de HealthCare Royalty. "Nos investissements reflètent notre conviction selon laquelle ZYNLONTA et Cami vont fournir de la valeur. Ils soulignent notre mission qui consiste à faciliter l'innovation par l'intermédiaire de sociétés biopharmaceutiques à forte croissance, dans le monde entier," a-t-il poursuivi.

L'accord inclut les dispositions habituelles pour une transaction de cette nature, une disposition de remboursement selon le choix de l'entreprise, ainsi qu'une modification des dispositions de contrôle. La société prévoit de clôturer la transaction début septembre. Elle vient de déposer un formulaire 6-K contenant des précisions à ce sujet.

Dans le cadre de cette transaction, Morgan Stanley & Co. LLC a agi à titre d'agent de structuration exclusif, et Ropes & Gray LLP and Davis Polk LLP en tant que conseiller juridique d'ADC Therapeutics. Gibson Dunn LLP a agi en tant que conseiller juridique de HealthCare Royalty.

À propos de ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl)

ZYNLONTAT est un conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant le CD19. Une fois lié à une cellule délivrant CD19, ZYNLONTA est internalisé par la cellule, où les enzymes dégagent une charge utile de pyrrolobenzodiazépines (PBD). La puissante charge utile se lie au sillon mineur de l’ADN avec peu de distorsion, et reste peu visible aux mécanismes de réparation de l’ADN. Ce qui finalement mène à un arrêt du cycle cellulaire et à la mort de la cellule cancéreuse.

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl) pour le traitement de patients adultes atteints d'un lymphome à grandes cellules B récidivant ou réfractaire (r/r) après au moins deux lignes de thérapies systémiques, notamment le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) non spécifié, le LDGCB causé par un lymphome de faible grade et un lymphome à cellules B de haut grade. Cet essai incluait un large spectre de patients lourdement prétraités (trois lignes de traitement préalables en moyenne) atteints d'une maladie difficile à traiter, y compris des patients qui n'ont pas répondu à un traitement de première intention, les patients réfractaires à tous les traitements préalables, les patients présentant un double évènement génétique (double-hit) et ceux ayant subi une greffe de cellules souches et ayant reçu une thérapie CAR-T avant leur traitement par ZYNLONTA. Cette indication a reçu une approbation accélérée de la FDA sur la base de son taux de réponse globale. Le renouvellement de l'approbation pour cette indication pourrait être sujet à une vérification et à la description d'un avantage clinique dans un essai confirmatoire.

ZYNLONTA fait également l'objet d'une évaluation en tant qu'option thérapeutique dans le cadre d'études d'association dans d'autres tumeurs malignes à cellules B et dans des lignes de traitement antérieures.

À propos du camidanlumab tésirine (Cami)

Le camidanlumab tésirine (Cami, anciennement ADCT-301) est un conjugué anticorps-médicament (CAM) comprenant un anticorps monoclonal qui se lie au CD25 (HuMax®-TAC, cédé sous licence de Genmab A/S), conjugué à la charge de dimères du pyrrolobenzodiazépine (PBD), la tésirine. Une fois lié à une cellule exprimant CD25, Cami est internalisé dans la cellule, où les enzymes libèrent l'ogive à base de PBD provoquant la mort de cette cellule. Ceci s'applique aux cellules tumorales exprimant CD25 ainsi qu'aux Tregs exprimant CD25. La libération intratumorale de son ogive à base de PBD peut également entraîner la mort des cellules tumorales voisines. Il a également été montré que les PBD induisaient la mort immunogénique des cellules. Toutes ces propriétés de Cami sont susceptibles d'améliorer l'activité antitumorale à médiation immunitaire.

Cami est évalué dans le cadre d'un essai clinique pivot de phase 2 chez des patients atteints de lymphome de Hodgkin récidivant ou réfractaire, et dans le cadre d'un essai clinique de phase 1b, en monothérapie et en association avec le pembrolizumab dans le traitement des tumeurs solides.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des patients atteints de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de nouvelle génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA™ (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux modèles de thérapies systémiques. ZYNLONTA fait également l'objet d'essais cliniques en phase avancée en association avec d'autres agents. Le camidanlumab tésirine (Cami) est en cours d'évaluation dans un essai clinique en phase avancée pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et dans un essai clinique de Phase 1b pour diverses tumeurs solides avancées. Outre le ZYNLONTA et le Cami, la Société dispose de multiples CAM basés sur des PBD en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et exerce des activités à Londres, dans la Baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://adctherapeutics.com/ et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA™ est une marque commerciale d'ADC Therapeutics SA.

À propos de HealthCare Royalty

HealthCare Royalty est une société d'investissement privé achetant des redevances et utilisant des structures assimilables à des titres de créances afin d'investir dans des actifs des sciences de la vie en phase commerciale et quasi commerciale. HealthCare Royalty possède 5,8 milliards USD en engagements en capital cumulé, et dispose de bureaux à Stamford (Connecticut), San Francisco, Boston et Londres. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.healthcareroyalty.com.

