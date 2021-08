Vilicom choisit Mavenir pour fournir le premier réseau privé vRAN basé sur l’Open RAN offshore du Royaume-Uni pour la connectivité d’un parc éolien

Moray East Offshore Windfarm, Scotland, United Kingdom. Vilicom Selects Mavenir to Deliver UK’s First Off-Shore Open RAN based vRAN Private Network for Windfarm Connectivity. (Photo: Business Wire)

Moray East Offshore Windfarm, Scotland, United Kingdom. Vilicom Selects Mavenir to Deliver UK’s First Off-Shore Open RAN based vRAN Private Network for Windfarm Connectivity. (Photo: Business Wire)

READING, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l’avenir des réseaux grâce à des logiciels natifs du cloud qui fonctionnent sur tous les clouds et transforment la façon dont le monde se connecte, annonce aujourd’hui que Vilicom, fournisseur de télécommunications sans fil basé au Royaume-Uni, utilise la solution MAVair en tant que composant essentiel pour la délivrance du premier réseau LTE privé offshore du Royaume-Uni destiné aux communications ainsi qu’à la connectivité d’un parc éolien.

La gamme MAVair comprend la solution flexible Open Virtualised RAN (Open vRAN), dans laquelle l'architecture RAN évoluée, conçue avec des techniques de virtualisation natives du cloud, permet au RAN de s'adapter de manière flexible en fonction de l'utilisation et de la couverture. La plateforme Open vRAN de Mavenir permet à Vilicom de fournir une solution haut débit fiable et évolutive répondant aux besoins de faible latence dans un environnement difficile. L’application logicielle fonctionne sur un matériel banalisé qui fournit une rentabilité, une grande flexibilité et de l'agilité aux opérateurs de réseaux, tout en offrant une architecture pour de nombreux scénarios utilisateurs.

Le réseau de Vilicom fournit des communications et une connectivité avancées aux navires et travailleurs qui exercent leurs activités à l’intérieur des limites du parc éolien situé au large des côtés écossaises. La connectivité permet également aux travailleurs de rester en contact de façon régulière via des appels vidéo et des courriers électroniques lorsqu’ils sont en mer.

Le projet de parc éolien offshore Moray East vise à générer de l’électricité en utilisant les énergies renouvelables ; il pourra satisfaire près de 40 % de la demande totale en électricité en Écosse, et alimenter en électricité jusqu’à 950 000 foyers au Royaume-Uni.

« La création d’efficiences dans la construction et dans les opérations d’un parc éolien se révèle un défi en l’absence d’une connectivité ultra rapide et fiable. Vilicom fournira une connectivité réseau à tous les navires opérationnels du projet, et offre des fonctionnalités permettant des communications non seulement entre les travailleurs en mer, mais également avec leurs proches et pendant leur temps de loisir », a déclaré Sean Keating, PDG de Vilicom.

« Mavenir est ravie de s’associer avec Vilicom dans le cadre de ce système de réseau privé tout aussi important que complexe. Les réseaux privés sont de plus en plus répandus, et nous sommes impatients de collaborer avec Vilicom afin de poursuivre le développement de tels cas d’utilisation et applications. Ce projet souligne la pertinence et l’importance des communications avancées dans un scénario d’application réel », a déclaré Stefano Cantarelli, directeur du marketing chez Mavenir.

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. Prestataire unique dans son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos de Vilicom :

Vilicom est à l'avant-garde de la conception, de l’installation et de la gestion de réseaux mondiaux qui confèrent aux individus de plus de 20 pays et quatre continents la liberté de communiquer et travailler n’importe où. Les services de conseil et d’intégration de systèmes de Vilicom tirent parti de la technologie sans fil, des données et des analyses intelligentes dans tous les secteurs afin de délivrer une productivité et des efficiences sans précédent. Vilicom travaille avec certaines des plus grandes (et, de fait, des plus petites) entreprises axées sur la technologie dans le monde, offrant une consultation et des conseils perspicaces dans tous les domaines, du choix des fournisseurs aux stratégies technologiques, en passant par les fusions, les acquisitions et la réalisation de projets.

www.vilicom.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.