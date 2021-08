B2Broker Group annonce le lancement d'un fonds de capital-risque à hauteur de 5 millions de dollars

B2Broker VC will enable the investment in and the nurturing of external projects of interest to the B2Broker Group, including Fintech startups and payment systems. Companies succeeding in the application process will be handed the keys to the development of a young company that includes financial assistance and access to the group’s infrastructure, offices, and development teams, as well as the best financial and marketing expertise. (Photo: Business Wire)

MOSCOU--(BUSINESS WIRE)--B2Broker Group a le plaisir d'annoncer officiellement le lancement de son fonds de capital-risque, B2Broker VC. B2Broker VC est dirigé par une équipe qui fait partie de l'un des groupes de technologie financière les plus performants et à la croissance la plus rapide, avec une expérience avérée dans des secteurs allant du développement informatique à la gestion des capitaux. Ce fonds de capital-risque facilitera les investissements permettant de créer des projets externes, comme de nouvelles startups Fintech et des systèmes de paiement, et sera source de synergies pour le groupe.

Premières entreprises

En 2017, comme de nombreux autres géants de l'industrie technologique, B2Broker Group a commencé à travailler sur son propre fonds de capital-risque en interne. Celui-ci était orienté vers le développement d'un certain nombre de projets spécifiques. Depuis lors, la capitalisation du fonds du groupe a augmenté régulièrement pour arriver à ce jour à un certain nombre de projets dans lesquels l'entreprise a investi plus de 15 millions de dollars. Il s'agit d'un projet passionnant qui a permis le développement d'un écosystème financier et technologique moderne sur la base du groupe d'entreprises B2Broker.

Notre principal objectif consistait au lancement de B2BinPay en 2017, un système de paiement devenu depuis l'une des plateformes les plus modernes et les plus avancées d'un point de vue technologique dans le monde, B2BX, une plateforme de trading d'actifs numériques disposant d'une autorisation dans l'UE, Eqwire, un service bancaire numérique, et enfin et surtout, le projet le plus coûteux et le plus complexe du groupe, B2Prime, un fournisseur de liquidités intégré, titulaire d'autorisations dans différentes juridictions, notamment en Europe et dans la CEI.

Projets externes

Grâce à l'expérience acquise avec ces projets internes et aux processus opérationnels qui ont été développés, B2Broker VC a également commencé à investir dans des projets externes. L'un des plus notables est le projet innovant Coinsbuy qui a été conçu pour satisfaire la demande croissante d'achat de crypto-monnaies par carte de crédit ou de débit. Il s'agit d'un projet venant compléter l'écosystème de B2Broker.

Tout au long de ce processus, B2Broker VC a identifié les secteurs les plus intéressants comme la Fintech, le développement informatique et l'automatisation, ainsi que les startups proposant des produits pour le marché du courtage.

Procédures et étapes

La conscience professionnelle, une vision claire et une bonne compréhension du marché sont les aspects les plus importants que le groupe recherche chez ses partenaires. B2Broker VC voit tous les bénéficiaires potentiels d'investissements comme des partenaires stratégiques à long terme qui, une fois en partenariat, vont évoluer vers un leadership mondial dans les différents secteurs du marché.

B2Broker VC trouve toujours la manière la plus pratique d'investir et de coopérer, soit par la participation ou par des emprunts convertibles, offrant ainsi des conditions de coopération les plus flexibles possibles.

Les entreprises qui souhaitent être admissibles pour un financement suivent une procédure étape par étape qui commence par la préparation d'une demande et de documents. Cette étape est suivie d'une évaluation de la performance du produit, de questions de suivi et d'une série de réunions et d'évaluations avant la prise de décision finale. Après la signature de divers documents et accords, la première tranche de l'investissement sera décaissée au terme d'un processus qui dure entre 2 et 6 mois.

Les projets qui intéressent B2Broker VC sont ceux qui correspondent aux objectifs et au modèle économique du groupe. Citons notamment :

● Développement de la Fintech : produits et services pour le Forex, les valeurs mobilières, les produits dérivés, les CFD et les marchés des crypto-monnaies.

● Développement informatique : développement de systèmes de paiement, de plateformes de trading et de courtage, de systèmes de gestion du risque, de systèmes analytiques.

Nous sommes particulièrement intéressés par les entreprises qui ont mis en place des technologies et des plugins pour le MT4/5, des plateformes de trading pour le trading FX/CFD et les entreprises qui ont créé des plateformes de trading pour les Futures perpétuels sur les cryptos, le trading Crypto Spot et le trading de titres sur les bourses. Nous recherchons également des solutions de HUB et d'agrégation de liquidités ainsi que des technologies pour la tenue de marchés pour les bourses de crypto-monnaies.

● Automatisation : produits dans le domaine de l'automatisation des systèmes externes et services d'automatisation des processus.

● Produits et services adaptés à l'écosystème de B2Broker comme les solutions KYC, les services de marketing, les produits et services pour le marché du courtage.

Les entreprises qui finissent par travailler avec le groupe B2Broker se voient remettre les clés du développement d'une jeune entreprise, ce qui équivaut à la fois à une aide financière et à un accès à l'infrastructure du groupe, à ses bureaux et à ses équipes de développement, ainsi qu'à une expertise financière et marketing haut de gamme.

Applications

B2Broker VC examine attentivement chaque demande et recherche les mécanismes de coopération possibles, sans tenir compte de la taille de l'entreprise et de l'expérience entrepreneuriale des fondateurs.

Pour soumettre votre candidature et devenir un leader mondial avec B2Broker VC, envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : vc@b2broker.com ou visitez notre site web à l'adresse suivante : website.

