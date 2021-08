Solution technologique européenne : Taxdoo et Mirakl annoncent un partenariat pour la prise en charge de la TVA

HAMBOURG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La plate-forme de conformité Taxdoo basée à Hambourg et la plate-forme SaaS (logiciel en tant que service) la plus avancée du secteur, Mirakl, ont conclu un partenariat stratégique. Taxdoo permettra aux marketplace alimentés par Mirakl de traiter automatiquement la TVA internationale et la comptabilité financière, ainsi que de remplir toutes les obligations de conformité adéquate. En raison de réglementations de plus en plus complexes, notamment depuis l'introduction du « paquet TVA » sur le commerce électronique le 1er juillet 2021, les marketplace en ligne voient leur responsabilité augmenter.

La solution européenne minimise le risque de responsabilité des marchés

Les conditions d'encadrement réglementaire sont devenues plus strictes depuis l'introduction du « paquet TVA » sur le commerce électronique. Cette réforme a pour but de permettre aux pays européens de réduire les dommages causés par les marchands qui ont précédemment évité le paiement de la TVA. Cela va se traduire par l’obligation aux marketplace en ligne de payer la TVA pour certaines transactions. Grâce à la solution européenne de Taxdoo et Mirakl, ces marketplace peuvent minimiser leur risque d'être tenues responsables d’un paiement incorrect ou impayé de la TVA. Ceci est possible grâce à l'évaluation en temps réel de la TVA des transactions individuelles de chaque marketplace, qui est basée sur les lois de la TVA des 27 États membres ainsi que du Royaume-Uni.

Matthias Allmendiger, co-PDG de Taxdoo, explique que "depuis le 1er juillet de cette année, les marketplace sont davantage responsabilisées en termes de prélèvement de la TVA. Avec Mirakl, nous sommes sûrs d'avoir un partenaire technologique de choix à nos côtés pour rendre les marketplace en ligne conformes à la TVA. L'Allemagne et la France sont des pays à haut chiffre d'affaires en matière de commerce électronique et nous sommes donc d'autant plus heureux de proposer une solution allemande et française combinée qui profitera à l'ensemble de l’UE."

"Le fait que Taxdoo fasse partie de l'écosystème Mirakl Connect signifie que nos clients peuvent facilement profiter de la conformité fiscale automatisée de Taxdoo, ce qui leur permet de continuer à exploiter un marketplace d'entreprise en toute confiance dans le cadre de la nouvelle réforme de la TVA de l'UE ", déclare Luca Cassina, vice-président exécutif de Mirakl chargé de la réussite des clients.

Des clients renommés font confiance aux normes européennes élevées de Taxdoo et Mirakl.

En quatre étapes seulement, cette solution technologique est rapidement évolutive et facile à connecter via une interface de programmation (API). Grâce au concept, "no code" (sans code) et à son adaptabilité individuelle, cette fonctionnalité "plug and play" (brancher et utiliser) s’est avérée être un avantage significatif pour les commerçants en ligne. Taxdoo répond aux normes de sécurité européennes élevées telles que la RGPD. Une directive qui régit systématiquement la manière dont les données personnelles sont traitées par les entreprises privées ainsi que les organismes publics dans l'UE depuis mai 2018. Dans la foulée, la démarche de certification ISO 27001 a été initiée par Taxdoo.

À propos de Taxdoo

Taxdoo est une plateforme de conformité pour l'économie numérique. Il permet aux marchés, commerçants en ligne et à leurs conseillers fiscaux de traiter automatiquement les normes internationales de taxe de vente et de comptabilité financière tout en répondant à toutes les exigences de conformité adéquates. Taxdoo prend actuellement en charge des milliers de clients avec sa plateforme. En décembre 2020, la société a remporté le TAXCELLENCE Award 2020 en tant que « Meilleure solution de technologie fiscale ». Le siège social de Taxdoo est situé à Hambourg et la société est soutenue par les investisseurs Accel, HTGF, Visionaries Club et 20VC.

Plus d’informations, rendez-vous sur leur site www.taxdoo.com.

À propos de Mirakl

Mirakl offre la première et la plus avancée plateforme SaaS de place de marché d'entreprise du secteur. Avec Mirakl, les entreprises des secteurs B2B et B2C peuvent lancer des places de marché plus rapidement, se développer et opérer en toute confiance en dépassant les attentes croissantes des clients. Les plateformes sont le nouvel avantage concurrentiel du commerce électronique, et les marques les plus réputées au monde choisissent Mirakl pour sa solution complète de technologie, d'expertise et l'écosystème Mirakl Connect pour libérer la puissance du modèle commercial de plateforme. Ainsi, des entreprises comme ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch, Changi Airport, Darty, The Kroger Co., Leroy Merlin, Maisons du Monde, Metro et Toyota Material Handling bénéficient de la rapidité, de l'échelle et de l'agilité nécessaires pour s'imposer dans le paysage changeant du commerce électronique. Pour plus d'informations : www.mirakl.com.