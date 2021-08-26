Kymeta與Comtech Telecommunications Corp. 宣布建立技術與業務發展夥伴關係

華盛頓州雷蒙德和紐約州麥維--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於實現全球行動連接的通訊公司Kymeta和全球領先的下一代911緊急系統與安全無線通訊技術供應商Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ: CMTL)今天宣布建立技術與業務發展夥伴關係。由此，Kymeta透過與Comtech的UHP-200通用衛星路由器(Universal Satellite Router)和Kymeta™ u8終端裝置的網路相容，實現了服務的多樣化，而Comtech擴大了其最近收購的UHP產品線的經銷範圍，並提高了向客戶提供綜合VSAT解決方案的能力。

Comtech經過認證的UHP平臺將使美國國防部(DoD)和商業領域的新舊客戶能夠透過其VSAT路由器技術執行先進的Kymeta u8，以獲得具有成本效益的順暢通訊解決方案。Kymeta將在北美啟動UHP的服務供應。

UHP-200是一款速度極快的VSAT路由器，總輸送量高達450 Mbps，擁有強大的UHP即時作業系統。該路由器體積小、功耗低、主動式電子元件數量少、可靠性一流，平均故障間隔時間超過20萬小時。UHP的顛覆性TDMA技術可使其效率比其他TDMA解決方案高出20%。與Kymeta的下一代解決方案搭配使用時，政府和商業用戶將可以使用Kymeta u8在UHP網路上獲得高效率的操作功能。

Kymeta技術在滿足行動寬頻需求方面具有獨特的優勢，可在用戶定義的基礎上透過衛星或混合衛星行動網路提供網路接取，以便在移動和暫停時進行連接。將Kymeta的連接產品和後端支援服務套件Kymeta Connect™結合使用時，客戶可以獲得其他衛星天線公司目前無法提供的獨特體驗和產品。

Kymeta執行副總裁兼開發長Bill Marks表示：「Kymeta在這一市場上不斷地適應、前行和成長，我們很高興能夠繼續加強雙方的合作關係並使其多樣化。隨著UHP連接服務需求的增加，尤其是在北美地區，與Comtech締結的這種策略技術夥伴關係將進一步鞏固通訊能力，並在需要時隨時隨地提供新功能。」

Comtech Satellite Network Technologies, Inc.商務事業部總裁Vagan Shakhgildian博士表示：「隨著高速衛星網路終端裝置市場的不斷成長，這一夥伴關係是完善我們解決方案產品的重要一步。我們很高興能與像Kymeta這樣具有前瞻性思維的公司合作，為終端用戶提供我們創新公司優質和有保障的服務，以滿足他們的預期。」

之前，Kymeta剛剛宣布與Comtech合作，透過與Comtech的SLM-5650B數據機的互通性來擴大Kymeta u8終端裝置的網路產品範圍，而Comtech也在2021年3月宣布收購UHP Networks Inc.。

關於Kymeta

Kymeta正在釋放寬頻衛星連接的潛力，並與行動網路相結合以滿足對行動通訊的龐大需求，讓行動連接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions負責公司的衛星連接解決方案，並根據一流技術和量身打造的以客戶為中心的服務，向市場提供獨特、完整、統包的搭售式解決方案，以滿足並超越客戶的任務要求。這些解決方案再加上公司的同類首款平面衛星天線及Kymeta Connect™連接服務，為全球客戶提供革命性的衛星及混合衛星行動網路行動連接。在美國及國際專利和授權的支援下，Kymeta終端裝置滿足對體積小巧的輕量型高傳輸量通訊系統的需求，這些通訊系統無需機械元件即可轉向衛星。Kymeta讓連接簡易化——適用於任何車輛、船舶或固定平臺。

Kymeta是一家總部位於華盛頓州雷蒙德的私人公司。

如需瞭解更多資訊，請造訪kymetacorp.com。

關於Comtech

Comtech Telecommunications Corp.是一家全球領先的下一代911緊急系統和關鍵無線通訊技術供應商，服務於世界各地的商業和政府客戶。Comtech總部位於紐約麥維。以客戶成功為己任，公司為100多個國家的客戶設計、生產並向其銷售先進和安全的無線解決方案。如需瞭解更多資訊，請造訪www.comtechtel.com。

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