Kymeta与Comtech Telecommunications Corp. 宣布建立技术与业务发展伙伴关系

华盛顿州雷德蒙德和纽约州梅尔维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于实现全球移动连接的通信公司Kymeta和全球领先的下一代911应急系统与安全无线通信技术供应商Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ: CMTL)今天宣布建立技术与业务发展伙伴关系。由此，Kymeta通过与Comtech的UHP-200通用卫星路由器(Universal Satellite Router)和Kymeta™ u8终端的网络兼容，实现了服务的多样化，而Comtech扩大了其最近收购的UHP产品线的分销范围，并提高了向客户提供综合VSAT解决方案的能力。

Comtech经过认证的UHP平台将使美国国防部(DoD)和商业领域的新老客户能够通过其VSAT路由器技术运行先进的Kymeta u8，以获得具有成本效益的无碍通信解决方案。Kymeta将在北美启动基于UHP的服务供应。

UHP-200是一款速度极快的VSAT路由器，总吞吐量高达450 Mbps，拥有强大的UHP实时操作系统。该路由器体积小、功耗低、有源电子元件数量少、可靠性一流，平均故障间隔时间超过20万小时。UHP的颠覆性TDMA技术可使其效率比其他TDMA解决方案高出20%。与Kymeta的下一代解决方案搭配使用时，政府和商业用户将可以使用Kymeta u8在UHP网络上获得高效的操作功能。

Kymeta技术在满足移动宽带需求方面具有独特的优势，可在用户定义的基础上通过卫星或混合卫星蜂窝网络提供互联网接入，以便在移动和暂停时进行连接。将Kymeta的连接产品和后端支持服务套件Kymeta Connect™结合使用时，客户可以获得其他卫星天线公司目前无法提供的独特体验和产品。

Kymeta执行副总裁兼首席开发官Bill Marks表示：“Kymeta在这一市场上不断地适应、前行和成长，我们很高兴能够继续加强双方的合作关系并使其多样化。随着UHP连接服务需求的增加，尤其是在北美地区，与Comtech缔结的这种战略技术伙伴关系将进一步巩固通信能力，并在需要时随时随地提供新功能。”

Comtech Satellite Network Technologies, Inc.商务事业部总裁Vagan Shakhgildian博士表示：“随着高速卫星网络终端市场的不断增长，这一伙伴关系是完善我们的解决方案产品的重要一步。我们很高兴能与像Kymeta这样具有前瞻性思维的公司合作，为最终用户提供我们创新公司优质和有保障的服务，以满足他们的预期。”

此前，Kymeta刚刚宣布与Comtech合作，通过与Comtech的SLM-5650B调制解调器的互操作性来扩大Kymeta u8终端的网络产品范围，而Comtech也在2021年3月宣布收购UHP Networks Inc.。

关于Kymeta

Kymeta正在释放宽带卫星连接的潜力，并与蜂窝网络相结合以满足对移动通信的庞大需求，让移动连接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions负责公司的卫星连接解决方案，并基于一流技术和量身定制的以客户为中心的服务，向市场提供独特、完整、统包的捆绑式解决方案，以满足并超越客户的任务要求。这些解决方案再加上公司的同类首款平面卫星天线及Kymeta Connect™连接服务，为全球客户提供革命性的卫星及混合卫星蜂窝网络移动连接。在美国及国际专利和许可的支持下，Kymeta终端满足对体积小巧的轻量型高传输量通信系统的需求，这些通信系统无需机械组件即可转向卫星。Kymeta让连接简易化——适用于任何车辆、船舶或固定平台。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问kymetacorp.com。

关于Comtech

Comtech Telecommunications Corp.是一家全球领先的下一代911应急系统和关键无线通信技术供应商，服务于世界各地的商业和政府客户。Comtech总部位于纽约梅尔维尔。以客户成功为己任，公司为100多个国家的客户设计、生产并向其销售先进和安全的无线解决方案。如需了解更多信息，请访问www.comtechtel.com。

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