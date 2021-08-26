RubrYc Therapeutics宣布与iBio, Inc.达成A2轮优先股权融资、合作协议及RTX-003许可

加州圣卡洛斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--RubrYc Therapeutics, Inc. (“RubrYc”)和iBio, Inc. (“iBio”, NYSEA: IBIO)今天宣布完成RubrYc的A2轮优先股融资，以及针对表位靶向抗体疗法研发和商业化的伴随许可和合作协议。通过本次交易，iBio凭借其对RubrYc的A2轮优先股权的750万美元投资成为该公司重要战略投资者，加入由Third Point Ventures、Paladin Capital Group、Vital Venture Capital和Hayan Health Networks组成的投资者集团。此外，iBio获得推进RubrYc先导项目RTX-003的全球独家权利，RTX-003是一种CD25靶向单克隆抗体，用于选择性消耗实体瘤微环境中的调节性T细胞。

此次合作将使双方能将RubrYc的发现引擎和抗体发现专长与iBio作为下一代生物药品开发商和可持续FastPharming Manufacturing System®开创者的能力相结合，为有需求的患者研制新型疗法。根据协议内容，RubrYc将负责利用RubrYc专有的中间尺寸工程分子发现表位靶向候选药物，就双方同意的疾病靶点引导针对特定表位的抗体发现活动。iBio将配合开展发现活动，并将负责为合作中选定的候选药物开展临床前、临床和商业化活动。

根据该协议，如果iBio开发和商业化双方合作中产生的多个候选药物，RubrYc或可获得与发现和开发活动相关的、按里程碑方式支付的逾8400万美元。RubrYc还可就通过合作开发的任何商业产品的全球净销售额收取权利金。

RubrYc联合创始人兼首席执行官Isaac Bright, MD表示：“我们很高兴与iBio合作，iBio是一家拥有远大志向的合作伙伴，其战略转型目标与我们的企业愿景高度一致，即高效发现和开发表位靶向疗法，有望超越先前通过传统方法发现的分子。iBio也是推进我们的先导项目RTX-003的绝佳合作伙伴，RTX-003是我们发现的抗CD25单克隆抗体，显示出作为调节性T细胞耗竭剂的巨大前景，可用于多种实体瘤适应证。”

iBio首席执行官Tom Issett将加入RubrYc董事会，他表示：“我们希望RubrYc的表位靶向抗体发现技术能推动攻击挑战性靶点的差异化活动，并高效地提供多种机会来发现和推进针对明确定性的肿瘤靶点的表位优势抗体。RTX-003是我们的疗法产品管线中新增的一项重要资产，随着我们不断扩大的发现和开发能力，我们期待早日完成能够实现新药临床试验申请(IND)的活动。”

关于RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc.是一家生物技术公司，应用专有机器学习和计算生物学解决方案来发现表位选择性单特异性及双特异性抗体。受分子文库合成、大规模并行筛选和计算领域新近进展的启发，RubrYc正在为信息驱动的治疗性抗体发现打造新的途径。RubrYc Therapeutics, Inc.发挥其Discovery Engine的优势，可快速识别数目庞大的、对经过验证的挑战性靶点具有独特结合特性的抗体。RubrYc于2018年从HealthTell, Inc.独立出来，旨在促进生物疗法的发现，并与具有共同使命的顶级制药公司合作，为有需求的患者扩大治疗选择并改善转归。RubrYc总部位于加州圣卡洛斯。欲了解更多信息，请访问www.rubryc.com。

关于iBio, Inc.

iBio是可持续的植物性生物制剂生产领域的全球领导者。其FastPharming System®综合了垂直农业、自动化水培和新型糖基化技术，可快速开发优质单克隆抗体、疫苗、生物墨水和其他蛋白质。iBio正在开发专有候选药物，包括用于治疗癌症以及纤维化和感染性疾病的生物药品。该公司的子公司iBio CDMO LLC可提供FastPharming合同开发和制造服务以及用于高级重组蛋白设计的Glycaneering Development Services™。欲了解更多信息，请访问www.ibioinc.com。

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