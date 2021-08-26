RubrYc Therapeutics宣佈與iBio, Inc.達成A2輪優先股權融資、合作協定及RTX-003授權許可

加州聖卡洛斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--RubrYc Therapeutics, Inc. (“RubrYc”)和iBio, Inc. (“iBio”, NYSEA: IBIO)今天宣佈完成RubrYc的A2輪優先股融資，以及針對抗原決定位標靶抗體療法研發和商業化的附隨授權許可和合作協定。透過本次交易，iBio憑藉其對RubrYc的A2輪優先股權的750萬美元投資，而成為該公司重要的策略性投資者，加入由Third Point Ventures、Paladin Capital Group、Vital Venture Capital和Hayan Health Networks組成的投資者集團。此外，iBio獲得推進RubrYc先導項目RTX-003的全球獨家權利，RTX-003是CD25標靶單株抗體，用於選擇性消耗實體瘤微環境中的調節性T細胞。

此次合作將使雙方能將RubrYc的發現引擎和抗體發現專長，與iBio作為下一代生物製藥開發商和永續性FastPharming Manufacturing System®開創者的能力相結合，為有需求的病患研製新型療法。根據協定內容，RubrYc將利用其專有的中間尺寸工程分子，負責發現抗原決定位標靶候選藥物，就雙方同意的疾病標的引導針對特定抗原決定位的抗體發現活動。iBio將配合發現活動，並將負責為合作中選定的候選藥物進行臨床前、臨床和商業化活動。

根據該協定，如果iBio對雙方合作中產生的多個候選藥物進行開發和商業化，RubrYc或可獲得與發現和開發活動相關的逾8400萬美元里程碑付款。RubrYc還可就合作開發的任何商業產品的全球淨銷售額收取權利金。

RubrYc共同創辦人兼執行長Isaac Bright, MD表示：「我們很高興與iBio合作，iBio是擁有遠大志向的合作夥伴，其策略轉型目標與我們的企業願景高度一致，即高效發現和開發抗原決定位標靶療法，有望超越先前以傳統方法發現的分子。iBio也是推進我們的先導專案RTX-003的絕佳合作夥伴，RTX-003是我們發現的anti-CD25單株抗體，顯示出作為調節性T細胞耗竭劑的巨大前景，可用於多種實體瘤適應症。」

iBio執行長Tom Issett將加入RubrYc董事會，他表示：「我們希望RubrYc的抗原決定位標靶抗體發現技術能推動攻擊挑戰性標靶的差異化活動，並高效地提供多種機會來發現和推進針對明確腫瘤標的之具有抗原決定位優勢的抗體。RTX-003是我們的療法產品線中新增的一項重要資產，隨著我們持續擴大發現和開發能力，我們期待早日完成能夠提出新藥臨床試驗申請(IND)的活動。」

關於RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc.是一家生物科技公司，應用專有機器學習和運算生物學解決方案來發現抗原決定位選擇性單特異性及雙特異性抗體。受分子文庫合成、大規模平行篩檢和運算領域新近進展的啟發，RubrYc正在為資訊驅動之治療性抗體的發現打造新途徑。RubrYc Therapeutics, Inc.發揮其Discovery Engine的優勢，可快速識別數目龐大、對經過驗證的挑戰性標的具有獨特結合特性的抗體。RubrYc於2018年從HealthTell, Inc.獨立出來，旨在促進生物療法的發現，並與具有共同使命的頂級製藥公司合作，為有需求的病患擴大治療選擇方案並改善治療效果。RubrYc總部位於加州聖卡洛斯。欲瞭解更多資訊，請造訪www.rubryc.com。

關於iBio, Inc.

iBio是永續性植物性生物製劑生產領域的全球領導者。其FastPharming System®綜合了垂直農業、自動化水耕栽培和新型糖基化技術，可快速開發優質單株抗體、疫苗、生物墨水和其他蛋白質。iBio正在開發專有候選藥物，包括用於治療癌症以及纖維化和感染性疾病的生物製藥。該公司的子公司iBio CDMO LLC可提供FastPharming委託開發和製造服務，以及用於進階重組蛋白設計的Glycaneering Development Services™。欲瞭解更多資訊，請造訪www.ibioinc.com。

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