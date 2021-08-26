Velodyne Lidar宣布與Renu Robotics達成多年期銷售協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布達成一項多年期協議，向自主植被管理系統的產業領導者Renu Robotics提供其Puck™雷射雷達感測器。Renu Robotics的Renubot是一款完全自主的純電動割草機，可幫助太陽能和能源設施在維護場地以發揮一流效能的同時，降低成本、節省時間和減少碳排放。

經過一番競爭性產品評估後，Renu Robotics最終選擇了Puck。該公司發現，Velodyne的Puck具有卓越的品質、可靠性和性能，包括能夠大幅降低系統干擾以實現最佳定位精度。Velodyne的感測器在功耗方面非常有效率，這不僅擴大了Renubot的範圍，也增強了其永續性功能。

Renubot配備了Puck感測器，可實現安全、高效率的高精度導航，並在進行大型電站級植被管理時避開障礙物。該割草機使用雷射雷達進行現場導航，採用即時動態定位(RTK) GPS校正，將車輛位置精度控制在2公分以內。Renubot利用人工智慧(AI)和機器學習實現自主指揮和控制，並在對設施場地進行高精度割草和梳理時熟悉和評估地形。

Renu技術長Michael Blanton表示：「Velodyne的Puck感測器是我們機器人自主和導航的必要組件。節能型感測器使Renubot轉化成具有可重複性和可靠性的自動化植被管理系統，在控制成本的同時使設施保持峰值使用效能。」

Velodyne Lidar北美銷售副總裁Laura Wrisley表示： 「憑藉精密、永續操作的自主割草機，Renu Robotics正在徹底改變太陽能和能源公司推展植被管理的方式。創新的Renubot展示了Puck感測器如何在沒有人類干預的情況下為自動駕駛車輛的精確性和安全性提供支援。Renu Robotics是Velodyne履行其改善全球社區安全性和永續性使命的典範。」

Velodyne Puck感測器提供豐富的3D電腦感知資料，可實現即時定位、地圖繪製、物體偵測、分類和追蹤，進而為安全導航和可靠操作提供支援。Puck是一款小巧精簡的雷射雷達感測器，量程可達100公尺。可靠性、高能效和環景系統使其成為經濟實惠的低速自主應用的理想解決方案。

關於Renu Robotics

Renu Robotics正在開發創新的新型自主技術。Renubot是其在該領域的第一輛全自動駕駛的純電動車輛，公司已計畫推出其他幾款產品。Renu Robotics不斷透過感測器和其他技術來實現人工智慧、態勢感知方面的創新。雖然目前僅服務於可再生能源產業，但Renu Robotics期望未來在其他一系列產業中發揮作用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.renubot.com。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作和競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「能夠」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne向美國證券交易委員會(SEC)提交文件中的「管理階層對財務狀況和營運業績的討論和分析」以及「風險因素」小節，包括但不僅限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發布日期之前所取得的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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