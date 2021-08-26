Velodyne Lidar宣布与Renu Robotics达成多年期销售协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布达成一项多年期协议，向自主植被管理系统的行业领导者Renu Robotics提供其Puck™激光雷达传感器。Renu Robotics的Renubot是一款完全自主的纯电动割草机，可帮助太阳能和能源设施在维护场地以发挥一流效能的同时，降低成本、节省时间和减少碳排放。

经过一番竞争性产品评估后，Renu Robotics最终选择了Puck。该公司发现，Velodyne的Puck具有卓越的质量、可靠性和性能，包括能够大幅降低系统干扰以实现最佳定位精度。Velodyne的传感器在功耗方面非常高效，这不仅扩大了Renubot的范围，也增强了其可持续性功能。

Renubot配备了Puck传感器，可实现安全、高效的高精度导航，并在进行大型电站级植被管理时避开障碍物。该割草机使用激光雷达进行现场导航，采用实时动态差分定位(RTK) GPS校正，将车辆位置精度控制在2厘米以内。Renubot利用人工智能(AI)和机器学习实现自主指挥和控制，并在对设施场地进行高精度割草和梳理时熟悉和评估地形。

Renu首席技术官Michael Blanton表示：“Velodyne的Puck传感器是我们机器人自主和导航的必要组件。节能型传感器使Renubot转化成具有可重复性和可靠性的自动化植被管理系统，在控制成本的同时使设施保持峰值使用效能。”

Velodyne Lidar北美销售副总裁Laura Wrisley表示： “凭借精密、可持续操作的自主割草机，Renu Robotics正在彻底改变太阳能和能源公司开展植被管理的方式。创新的Renubot展示了Puck传感器如何在没有人类干预的情况下为自动驾驶车辆的精确性和安全性提供支持。Renu Robotics是Velodyne履行其改善全球社区安全性和可持续性使命的典范。”

Velodyne Puck传感器提供丰富的3D计算机感知数据，可实现实时定位、地图绘制、物体检测、分类和跟踪，进而为安全导航和可靠操作提供支持。Puck是一款小巧紧凑的激光雷达传感器，量程可达100米。可靠性、高能效和环视系统使其成为经济实惠的低速自主应用的理想解决方案。

关于Renu Robotics

Renu Robotics正在开发创新的新型自主技术。Renubot是其在该领域的第一辆全自动驾驶的纯电动车辆，公司已计划推出其他几款产品。Renu Robotics不断通过传感器和其他技术来实现人工智能、态势感知方面的创新。虽然目前仅服务于可再生能源行业，但Renu Robotics期望未来在其他一系列行业中发挥作用。如需了解更多信息，请访问www.renubot.com。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作和竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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