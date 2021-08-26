TORG與加密貨幣支付處理器CoinPayments整合

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界上第一個效用迷因TORG背後的理念很簡單：沒有人使用，貨幣還有何用？自成立以來，TORG一直致力於推動以效用為重點的用例，以滿足世界各地人士和企業的共同財務需求。

與CoinPayments的整合進一步證明其聚焦於效用的承諾。因此，TORG持有人現在可以用加密貨幣購買商品和服務。根據該公司的聲明，「與CoinPayments整合使我們的全球用戶能夠用TORG購買世界各地眾多商戶的商品和服務。」

CoinPayment活躍於200多個國家，為全球7萬多家商戶提供服務。這些商戶不僅包括銷售商品和服務的商店和市場，還包括B2B業務、旅遊設施、網際網路服務和其他一些業務，包括醫療保健、汽車經銷、餐廳和咖啡廳、遊戲和加密服務。透過與CoinPayments合作，TORG將能夠為來自世界各地所有社會經濟背景的人士提供越來越多的效用驅動型用例。

TORG以將金融科技用於服務人類為己任，該使命的關鍵層面是為全世界所有社會經濟背景的人服務。該公司表示，「TORG讓我們有機會改善全世界人民的金融選擇和機會，進而使世界變得更美好，無論他們的處境或需求如何。我們相信，無論富人還是窮人都能從加密貨幣中受益，加密貨幣可以安全、透明、快速地用於所有類型的經濟交易。」

要實現對人類的全球效用這一願景，就需要大規模採用效用迷因。TORG基金會的目標是讓加密貨幣在世界上一些備受認可和廣泛使用的交易所上市。自2021年7月20日在UNISWAP上市以來，TORG已經進入12個中心化交易所(CEX)，而且這一名單還在不斷成長。

然而，對於TORG基金會來說，這只是開始，而不是最終目標。在記者會上，該公司提到：「儘管我們對TORG的推出及其與CoinPayments的整合感到非常滿意，但我們明白這還不足以實現我們願景的1%。在我們前面還有很長的路要走。」

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