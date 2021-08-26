TORG集成加密货币支付处理器CoinPayments

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界上第一个效用迷因TORG背后的理念很简单：没有使用的人，货币还有何用？自成立以来，TORG一直致力于实现以效用为重点的用例，以满足世界各地的人们和企业的共同财务需求。

与CoinPayments的集成进一步证明了其以效用为中心的承诺。因此，TORG持有人现在可以用加密货币购买商品和服务。根据该公司的声明，“与CoinPayments的集成使我们的全球用户能够用TORG购买来自世界各地众多商家的商品和服务。”

CoinPayment活跃于200多个国家，为全球7万多家商户提供服务。这些商户不仅包括销售商品和服务的商店和市场，还包括B2B业务、旅游设施、互联网服务和其他一些业务，包括医疗保健、汽车经销、餐厅和咖啡馆、游戏和加密服务。通过与CoinPayments合作，TORG将能够为来自世界各地所有社会经济背景的人们提供越来越多的由效用驱动的用例。

TORG以将金融技术用于服务人类为己任，该使命的一个关键方面是为全世界所有社会经济背景的人服务。该公司表示，“TORG让我们有机会通过改善全世界人民的金融选择和机会，让世界变得更美好，无论他们的处境或需求如何。我们相信，无论富人还是穷人都能从加密货币中受益，加密货币可以安全、透明、快速地用于所有类型的经济交易。”

要实现对人类的全球效用这一愿景，就需要大规模采用效用迷因。TORG基金会的目标是让加密货币在世界上一些备受认可和广泛使用的交易所上市。自2021年7月20日在UNISWAP上市以来，TORG已经进入了12个中心化交易所(CEX)，而且这一名单还在不断增长。

然而，对于TORG基金会来说，这仅仅是个开始，而不是最终目标。在新闻发布会上，该公司提到：“尽管我们对TORG的发布及其与CoinPayments的集成感到非常满意，但我们意识到这还不足以实现我们愿景的1%。在我们前面还有很长的路要走。”

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