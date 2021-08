Kymeta e Comtech Telecommunications Corp. anunciam parceria em tecnologia e no desenvolvimento de negócios

Certified with the Kymeta™ u8, Comtech’s UHP-200 is an extremely fast Very Small Aperture Terminal (VSAT) router in a compact package with aggregate throughput up to 450 Mbps and powerful UHP-RTOS. (Photo: Business Wire)

REDMOND, Washington, e MELVILLE, Nova York--(BUSINESS WIRE)--A Kymeta, empresa de comunicações tornando a mobilidade global e a Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ: CMTL), uma fornecedora global líder de sistemas de emergência 911 de próxima geração e tecnologias de comunicações sem fio seguras, anunciaram hoje uma parceria em tecnologia e no desenvolvimento de negócios. Como resultado, a Kymeta diversificou suas ofertas de serviço através da compatibilidade de rede com o Roteador de Satélite Universal UHP-200 da Comtech e o terminal u8 Kymeta™, e a Comtech expandiu a distribuição de sua linha de produto UHP adquirida recentemente e fortaleceu sua habilidade de oferecer soluções VSAT integradas aos seus clientes.

A plataforma UHP certificada da Comtech permitirá que novos e existentes clientes comerciais e do Departamento de Defesa (DoD) operem o terminal u8 de última geração da Kymeta para soluções de comunicação de custo efetivo e ininterruptas através da sua tecnologia do roteador VSAT. A Kymeta começará a oferecer serviços baseados em UHP na América do Norte.

O UHP-200 é um roteador extremamente veloz com saída agregada de até 450 Mbps e um potente sistema operacional UHP em tempo real. Seu tamanho pequeno, baixo consumo de energia, e baixa contagem de componentes eletrônicos ativos asseguram a mais alta confiabilidade com mais de 200 mil horas de tempo médio entre falhas. A tecnologia TDMA disruptiva da UHP pode resultar em uma vantagem de 20% de eficiência em relação a outras soluções TDMA. Quando acoplada com soluções de próxima geração da Kymeta, usuários governamentais e comerciais terão acesso às capacidades operacionais eficientes na rede UHP usando o terminal u8 da Kymeta.

A tecnologia da Kymeta está exclusivamente posicionada para atender à demanda para banda larga móvel, oferecendo acesso à internet via redes satélite ou redes híbridas de satélite e celular em uma base definida pelo usuário para permitir conectividade enquanto em execução ou em pausa. Quando combinado com as ofertas de conectividade da Kymeta e o conjunto de serviços de suporte back-end, Kymeta Connect™, os clientes têm acesso único a uma experiência e produto que nenhuma outra empresa de antena satélite oferece atualmente.

“A Kymeta continua a adaptar, mudar e crescer no mercado e estamos entusiasmados em continuar a diversificar e fortalecer nossas parcerias”, disse Bill Marks, vice-presidente executivo e diretor de desenvolvimento da Kymeta. “Com uma demanda crescente para serviços conectados por UHP particularmente na América do Norte, esta parceria de tecnologia estratégica com a Comtech aprimorará ainda mais as comunicações e oferecerá novas capacidades quando e onde for necessário.”

“Com mercados finais para redes baseadas em satélites de alta velocidade em ascensão, esta parceria é um passo significativo para aprimorar nossas ofertas de solução”, disse o Dr. Vagan Shakhgildian, presidente da Comtech Satellite Network Technologies Inc., Grupo Comercial. “Estamos entusiasmados para colaborar com uma empresa com perspectiva visionária como a Kymeta para fornecer serviços a usuários finais com a qualidade e garantia que eles esperam de nossas empresas inovadoras.”

Isso segue o anúncio recente da Kymeta com a Comtech para ampliar suas ofertas de rede para o terminal u8 da Kymeta através da interoperabilidade com o modem SLM-5650B da Comtech e o anúncio de março de 2021 da Comtech para adquirir a UHP Networks Inc.

Sobre a Kymeta

A Kymeta está revelando o potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. A Lepton Global Solutions, empresa integrante da Kymeta, reúne as soluções de conectividade por satélite da empresa e oferece ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Conjuntamente com a antena de satélite de tela plana da empresa — a primeira de seu tipo — e os serviços Kymeta Connect™, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e celular híbridas a clientes do mundo todo. Apoiado por patentes e licenças nos Estados Unidos e internacionais, o terminal da Kymeta atende às necessidades de sistemas de comunicação de alta taxa de transferência, leves, que ocupam pouco espaço e não requerem que componentes mecânicos girem em direção a um satélite. A Kymeta faz com que a conexão seja fácil, para qualquer veículo, embarcação ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Para saber mais, acesse kymetacorp.com.

Sobre a Comtech

A Comtech Telecommunications Corp. é uma provedora global líder de sistemas de emergência 911 de próxima geração e tecnologias de comunicação sem fio fundamentais para clientes comerciais e governamentais em todo o mundo. Com sede em Melville, Nova York e com uma paixão para o sucesso dos clientes, a Comtech concebe, produz e comercializa soluções sem fio seguras e avançadas para clientes em mais de 100 países. Para mais informações, acesse www.comtechtel.com.

Determinadas informações neste comunicado de imprensa contém declarações prospectivas em natureza e envolvem determinados riscos e incertezas significativos. Resultados reais podem diferir materialmente de tais informações prospectivas. Os registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa identificam muitos desses riscos e incertezas. Qualquer informação prospectiva neste comunicado à imprensa está qualificada em sua totalidade pelos riscos e incertezas descritas em tais registros da Comissão de Valores Mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.