RubrYc Therapeutics annonce un financement par actions privilégiées de série A2, ainsi qu’une collaboration avec iBio, Inc. et une licence portant sur le RTX-003

SAN CARLOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--RubrYc Therapeutics, Inc. (« RubrYc ») et iBio, Inc. (« iBio », NYSEA : IBIO) ont annoncé aujourd’hui la clôture du financement par actions privilégiées de série A2, de RubrYc, ainsi que des accords de licence et de collaboration, concomitants axés sur la recherche, le développement et la commercialisation d’anticorps thérapeutiques ciblant les épitopes. Avec cette transaction, iBio devient un investisseur stratégique important grâce à son investissement de 7,5 millions USD dans les actions privilégiées de série A2, de RubrYc, rejoignant ainsi Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital, et Hayan Health Networks dans le syndicat des investisseurs de la Société. En outre, iBio a sécurisé les droits mondiaux exclusifs pour faire avancer le programme principal de RubrYc, portant sur le RTX-003, un anticorps monoclonal ciblant la molécule CD25 pour l’épuisement sélectif des cellules T régulatrices dans le microenvironnement des tumeurs solides.

La collaboration permettra aux parties de combiner le moteur Discovery Engine de RubrYc et ses compétences d’experts en matière de découverte d’anticorps, avec les capacités d’iBio en tant que développeur de produits biopharmaceutiques de nouvelle génération, et pionnier de la technologie durable FastPharming Manufacturing System® dans l’objectif de créer de nouvelles thérapies pour les patients dans le besoin. Selon les termes de l’accord, RubrYc sera responsable de la découverte de candidats-médicaments ciblant les épitopes, en utilisant les molécules d’ingénierie à mésoéchelle exclusives de RubrYc, pour orienter les campagnes de découverte d’anticorps vers des épitopes spécifiques sur des cibles de maladie mutuellement acceptables. Quant à iBio, elle collaborera à des campagnes de découverte et sera responsable de la conduite des activités précliniques, cliniques et de commercialisation des candidats-médicaments sélectionnés dans le cadre de la collaboration.

Toujours selon les termes de l’accord, si iBio en venait à développer et à commercialiser plusieurs candidats, produits dans le cadre de la collaboration, RubrYc pourrait recevoir plus de 84 millions USD sous forme de paiements d’étape, liés aux activités de découverte et de développement. RubrYc pourrait également recevoir des redevances sur les ventes nettes mondiales de tous les produits commerciaux développés dans le cadre de la collaboration.

« Nous sommes ravis de collaborer avec iBio », a déclaré Isaac Bright, MD, cofondateur et chef de la direction de RubrYc. « C’est pour nous un partenaire ambitieux dont la transformation stratégique est harmonisée avec notre vision consistant à découvrir et développer efficacement des traitements ciblant les épitopes, qui promettent de surpasser les molécules précédentes découvertes de façon routinière. iBio est également un partenaire idéal pour faire avancer notre campagne principale portant sur le RTX-003, un anticorps monoclonal anti-CD25, que nous avons découvert et qui est extrêmement prometteur en tant que dépléteur et régulateur des cellules T pour de multiples indications de tumeurs solides. »

« Nous prévoyons que la technologie de découverte d’anticorps ciblant les épitopes, de RubrYc conduise à des campagnes différenciées attaquant des cibles difficiles, et offre de multiples opportunités efficaces de découvrir et faire progresser les anticorps avantageux par rapport aux épitopes, contre des cibles oncologiques bien caractérisées », a confié pour sa part le PDG d’iBio, Tom Issett, qui s’apprête à rejoindre le conseil d’administration de RubrYc. « Le RTX-003 constitue un ajout remarquable à notre pipeline thérapeutique, et nous sommes impatients de terminer les activités permettant une demande d’homologation de nouveau médicament expérimental (Investigational New Drug, IND), tandis que nous allons continuer à étendre nos capacités de découverte et de développement. »

À propos de RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc., est une société de biotechnologie qui applique des solutions biologiques exclusives basées sur l’informatique et l’apprentissage automatique, pour découvrir des anticorps mono et bispécifiques ciblant les épitopes. Inspirée par les avancées récentes en matière de synthèse de bibliothèque moléculaire, de dépistage massivement parallèle, et d’informatique, RubrYc ouvre une nouvelle voie pour la découverte fondée sur les informations, d’anticorps thérapeutiques. RubrYc Therapeutics, Inc. tire partie de son outil Discovery Engine pour identifier rapidement un grand nombre d’anticorps dotés de propriétés de liaison uniques, contre des cibles validées et complexes. En 2018, RubrYc s’est séparée de HealthTell, Inc. pour faire avancer la découverte de produits biothérapeutiques, et s’associer à des sociétés pharmaceutiques de premier plan, partageant sa mission d’étendre les options thérapeutiques et d’améliorer les résultats pour les patients dans le besoin. RubrYc est basée à San Carlos, en Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rubryc.com.

À propos d’iBio, Inc.

iBio est un leader mondial de la fabrication durable de produits biologiques à base de plantes. Sa solution FastPharming System® combine l’agriculture verticale, la culture hydroponique automatisée, et de nouvelles technologies de glycosylation, pour développer rapidement des anticorps monoclonaux de haute qualité, ainsi que des vaccins, des bioencres et autres protéines. iBio développe des candidats-médicaments exclusifs, dont des produits biopharmaceutiques pour le traitement de cancers, de maladies fibrotiques et de maladies infectieuses. La filiale de la Société, iBio CDMO LLC, propose des services FastPharming de développement de contrats et de fabrication (FastPharming Contract Development and Manufacturing Services), ainsi que des services de développement de glycaneering (Glycaneering Development Services™) pour la conception avancée de protéines recombinantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.ibioinc.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.