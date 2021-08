RubrYc Therapeutics kondigt financiering met serie A2 preferente aandelen, samenwerking en RTX-003-licentie aan met iBio, Inc.

SAN CARLOS, Californië, VS--(BUSINESS WIRE)--RubrYc Therapeutics, Inc. (“RubrYc”) en iBio, Inc. (“iBio”, NYSEA: IBIO) hebben vandaag de sluiting van de financiering met serie A2 preferente aandelen en de bijbehorende licentie- en samenwerkingsovereenkomsten gericht op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van op epitoop gerichte antilichaamtherapieën aangekondigd. Met deze transactie wordt iBio een belangrijke strategische investeerder met zijn investering van $ 7,5 miljoen in serie A2 preferente aandelen van RubrYc, en voegt zich bij Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital en Hayan Health Networks in het investeerderssyndicaat van het bedrijf. Bovendien verwerft iBio exclusieve wereldwijde rechten om het hoofdprogramma van RubrYc, RTX-003, een op CD25 gericht monoklonaal antilichaam voor selectieve uitputting van regulerende T-cellen in de micro-omgeving van solide tumoren, vooruit te helpen.

De samenwerking stelt de partijen in staat om de Discovery Engine en expertise op het gebied van antilichaamdetectie van RubrYc te combineren met de capaciteiten van iBio als ontwikkelaar van de volgende generatie biofarmaceutica en pionier van het duurzame FastPharming Manufacturing System® om nieuwe therapieën te creëren voor patiënten in nood. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst is RubrYc verantwoordelijk voor de ontdekking van op epitoop gerichte kandidaat-geneesmiddelen met behulp van de gepatenteerde Meso-scale Engineered Molecules van RubrYc om antilichaam-ontdekkingscampagnes te sturen naar bepaalde epitopen op wederzijds aanvaardbare ziektedoelen. iBio werkt samen in ontdekkingscampagnes en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van preklinische, klinische en commercialiseringsactiviteiten voor de geselecteerde kandidaat-geneesmiddelen uit de samenwerking.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst, als iBio meerdere kandidaten ontwikkelt en commercialiseert die in de samenwerking zijn geproduceerd, kan RubrYc meer dan $ 84 miljoen ontvangen als mijlpaalbetalingen met betrekking tot ontdekkings- en ontwikkelingsactiviteiten. RubrYc kan ook royalty's ontvangen op de wereldwijde netto-omzet van alle commerciële producten die door de samenwerking zijn ontwikkeld.

“We zijn verheugd om samen te werken met iBio”, verklaarde Isaac Bright, MD, medeoprichter en Chief Executive Officer van RubrYc, “een ambitieuze partner wiens strategische transformatie is afgestemd op onze visie om efficiënt epitoopgerichte therapieën te ontdekken en te ontwikkelen die beloven beter te presteren dan conventioneel ontdekte precedentmoleculen. iBio is ook een fantastische partner om onze leidende campagne vooruit te helpen, RTX-003, een anti-CD25 monoklonaal antilichaam dat we hebben ontdekt en dat een enorme belofte toont als een regulerende T-celdepletor voor meerdere solide tumorindicaties.”

“We verwachten dat de epitoopgerichte ontdekkingstechnologie van antilichamen van RubrYc gedifferentieerde campagnes zal aansturen om uitdagende doelen aan te vallen en om op efficiënte wijze meerdere mogelijkheden te bieden om epitoop-voordelige antilichamen te ontdekken en te bevorderen tegen goed gekarakteriseerde oncologische doelen”, zei Tom Issett, Chief Executive Officer van iBio, die zal toetreden tot de raad van bestuur van RubrYc. “RTX-003 is een opmerkelijke aanwinst om toe te voegen aan onze therapeutische pijplijn. We kijken ernaar uit om de IND-activerende activiteiten te voltooien terwijl we onze ontdekkings- en ontwikkelingsmogelijkheden blijven uitbreiden.”

Over RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc., is een biotechnologiebedrijf dat gepatenteerde machine learning en rekenkundige biologie-oplossingen toepast om epitoop-selectieve mono- en bispecifieke antilichamen te ontdekken. Geïnspireerd door recente vorderingen in de synthese van moleculaire bibliotheken, massaal parallelle screening en computergebruik, smeedt RubrYc een nieuw pad voor informatiegedreven ontdekking van therapeutische antilichamen. RubrYc Therapeutics, Inc. maakt gebruik van zijn Discovery Engine om snel grote aantallen antilichamen met unieke bindingseigenschappen te identificeren tegen gevalideerde en uitdagende doelen. RubrYc is in 2018 ontstaan uit HealthTell, Inc. om de ontdekking van biotherapeutica te bevorderen en om samen te werken met vooraanstaande farmaceutische bedrijven die zijn missie delen om therapeutische opties uit te breiden en de resultaten voor patiënten in nood te verbeteren. RubrYc is gevestigd in San Carlos, Californië. Ga voor meer informatie naar www.rubryc.com.

Over iBio, Inc.

iBio is een wereldleider in duurzame, plantaardige biologische productie. Het FastPharming System® combineert verticale landbouw, geautomatiseerde hydrocultuur en nieuwe glycosyleringstechnologieën om snel hoogwaardige monoklonale antilichamen, vaccins, bio-inkten en andere eiwitten te ontwikkelen. iBio ontwikkelt gepatenteerde kandidaat-geneesmiddelen, waaronder biofarmaceutica voor de behandeling van kanker, evenals fibrotische en infectieziekten. De dochteronderneming van het bedrijf, iBio CDMO LLC, biedt FastPharming contractontwikkeling en productiediensten samen met Glycaneering Development Services™ voor geavanceerd recombinant eiwitontwerp. Ga voor meer informatie naar www.ibioinc.com.

