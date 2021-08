Velodyne Lidar anuncia contrato de vendas plurianual com Renu Robotics

The Renubot from Renu Robotics is equipped with Velodyne Lidar’s Puck™ sensors for safe, efficient high-precision navigation and to avoid obstacles when conducting utility-scale vegetation management. (Video: Renu Robotics)

Renu Robotics’ Renubot is a fully autonomous, all-electric mower equipped with Velodyne Lidar’s Puck™ sensors. (Photo: Renu Robotics)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunciou hoje um contrato plurianual para fornecer seus sensores lidar Puck™ para a Renu Robotics, uma líder no setor de sistemas de manejo autônomo de vegetação. O Renubot da Renu Robotics, um cortador totalmente autônomo e elétrico, ajuda instalações solares e de energia a reduzir custos, tempo e emissões de carbono, enquanto mantém as terras para o desempenho máximo da instalação.

A Renu Robotics selecionou o Puck após uma competitiva análise do produto. A empresa reconheceu que o Puck da Velodyne ofereceu qualidade, confiabilidade e desempenho superiores, incluindo significativamente menos interferência do sistema para uma precisão de posicionamento ideal. Os sensores da Velodyne são altamente eficientes em consumo de energia, o que aumenta o alcance do Renubot e avança seus recursos de sustentabilidade.

O Renubot é equipado com sensores Puck para uma navegação segura, eficiente e de alta precisão e para evitar obstáculos enquanto realiza manejo de vegetação em escala de serviços públicos. O cortador utiliza o lidar para se locomover pelo local, juntamente com correção GPS cinemática em tempo real (real-time kinematic, RTK) que permite a precisão da posição do veículo em 2 cm. O Renubot alavanca a inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para comando e controle autônomos, e para aprender e avaliar a topografia enquanto realiza o corte e a limpeza do terreno das instalações.

“Os sensores Puck da Velodyne fornecem um ingrediente essencial para nossa autonomia e navegação robótica”, disse Michael Blanton, diretor técnico da Renu. “Os sensores com eficiência energética permitem que o Renubot entregue um sistema de manejo de vegetação automatizado repetitivo e confiável para manter as instalações operando com máximo desempenho, enquanto controlam os custos”.

“Com seu sofisticado cortador autônomo, de operação sustentável, a Renu Robotics está revolucionando a maneira como empresas de energia solar e eletricidade realizam o manejo da vegetação”, afirmou Laura Wrisley, vice-presidente de vendas para a América do Norte da Velodyne Lidar. “O inovador Renubot demonstra como os sensores Puck alimentam a precisão e a segurança em veículos autônomos, operando sem intervenção humana. A Renu Robotics é um excelente exemplo da realização da Velodyne na sua missão para melhorar a segurança e a sustentabilidade em comunidades no mundo inteiro”.

Os sensores Velodyne Puck fornecem uma rica percepção computadorizada de dados 3D que permite localização, mapeamento, detecção de objetos, classificação e rastreamento em tempo real para uma navegação segura e operação confiável. O Puck é um sensor lidar bastante compacto com alcance de 100 metros. Sua confiabilidade, eficiência energética e visão do entorno fazem dele uma solução ideal para aplicações autônomas de baixa velocidade economicamente viáveis.

Sobre a Renu Robotics

A Renu Robotics está desenvolvendo inovações em tecnologia autônoma. O Renubot é seu primeiro veículo autônomo totalmente elétrico no campo, com vários outros planejados. A Renu Robotics continua desenvolvendo inovações em inteligência artificial e consciência situacional através de sensores e outras tecnologias. Atendendo atualmente o setor de energia renovável, a Renu Robotics espera atuar no espectro de outros setores no futuro. Para mais informações, acesse www.renubot.com.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

