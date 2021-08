RubrYc Therapeutics anuncia financiamento de ações preferenciais A2, colaboração e licença RTX-003 com a iBio, Inc.

SAN CARLOS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A RubrYc Therapeutics, Inc. (“RubrYc”) e a iBio, Inc. (“iBio”, NYSEA: IBIO) anunciaram hoje o fechamento do financiamento de ações preferenciais séries A2 da RubrYc, licença e acordos de colaboração concomitantes voltados para a pesquisa, desenvolvimento e comercialização de terapia com anticorpos direcionados a epítopos. Com essa transação, a iBio se torna uma investidora estratégica importante com seu investimento de US$ 7,5 milhões nas ações preferenciais Série A2 da RubrYc, juntando-se à Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital e Hayan Health Networks no sindicato de investidores da Empresa. Além disso, a iBio garante direitos globais exclusivos para promover o programa líder da RubrYc, o RTX-003, um anticorpo monoclonal anti-CD25 para a eliminação de células T reguladoras em microambiente tumoral sólido.

A colaboração permitirá que as partes combinem a Discovery Engine e a especialidade de descoberta de anticorpos da RubrYc com as capacidades da iBio como uma desenvolvedora de biofarmacêuticos de próxima geração e pioneira do sustentável FastPharming Manufacturing System® para criar novas terapias para pacientes que necessitam. Sob os termos do acordo, a RubrYc será responsável pela descoberta de candidatos a medicamentos direcionados a epítopos usando moléculas projetadas em mesoescala (Meso-scale Engineered Molecule, MEM) proprietária da RubrYc para conduzir campanhas de descobertas de anticorpos para epítopos específicos em alvos de doenças mutuamente concordadas. A iBio colaborará nas campanhas de descoberta e será responsável por conduzir atividades pré-clínicas, clínicas e de comercialização para os candidatos selecionados para o medicamento da colaboração.

Sob os termos do acordo, se a iBio desenvolver e comercializar candidatos múltiplos provenientes da colaboração, a RubrYc poderá receber mais de US$ 84 milhões como pagamentos de marcos relacionados às atividades de descoberta e desenvolvimento. A RubrYc poderá receber também royalties sob as vendas líquidas globais de quaisquer produtos comerciais desenvolvidos através da colaboração.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a iBio”, declarou o co-fundador e diretor executivo da RubrYc, Isaac Bright, MD, “uma parceria ambiciosa cuja transformação estratégica está alinhada com nossa visão para descobrir e desenvolver com eficácia terapias direcionadas a epítopos que prometem ultrapassar moléculas precedentes descobertas convencionalmente. A iBio é também uma parceira fantástica para avançar nossa campanha líder, a RTX-003, um anticorpo monoclonal anti-CD25 que descobrimos demonstrar uma promessa incrível como um eliminador de Células T reguladoras para indicações de múltiplos tumores sólidos”.

“Esperamos que a tecnologia de descoberta anticorpos direcionada a epítopos da RubrYc impulsione campanhas diferenciadas que atacam alvos desafiadores e confira com eficácia múltiplas oportunidades de descobrir e avançar anticorpos para epítopos contra alvos oncológicos bem caracterizados”, disse o diretor executivo da iBio, Tom Issett que se juntará ao conselho diretor da RubrYc. “A RTX-003 é um ativo extraordinário para adicionar ao nosso canal terapêutico e estamos ansiosos para concluir as atividades facilitadoras de investigação de novos medicamentos (Investigational New Drug, IND) à medida que continuamos a ampliar nossas capacidades de descoberta e de desenvolvimento”.

Sobre a RubrYc Therapeutics, Inc.

A RubrYc Therapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia que aplica soluções próprias e exclusivas de aprendizado de máquina e biologia computacional para descobrir anticorpos mono e bispecífico seletivo de epítopos. Inspirada nos avanços recentes em síntese de biblioteca molecular, triagem e computação massivamente paralelas, a RubrYc está pavimentando um novo caminho para a descoberta de anticorpos terapêuticos orientada por informações. A RubrYc Therapeutics, Inc. emprega sua tecnologia Discovery Engine para identificar rapidamente grandes quantidades de anticorpos com propriedades únicas de ligação contra alvos validados e desafiadores. A RubrYc surgiu a partir da HealthTell, Inc. em 2018 para promover a descoberta de bioterapias e realizar parcerias com as maiores empresas farmacêuticas que partilham de nossa missão de ampliar as opções terapêuticas e melhorar os resultados para pacientes que necessitam. A RubrYc é sediada em San Carlos, Califórnia. Para saber mais, acesse www.rubryc.com.

Sobre a iBio, Inc.

A iBio é uma líder global na produção de produtos biológicos sustentáveis e à base de plantas. Seu FastPharming System® combina agricultura vertical, hidropônicos automatizados e novas tecnologias de glicosilação para desenvolver com rapidez anticorpos monoclonais de alta qualidade, vacinas, biotintas e outras proteínas. A iBio está desenvolvendo medicamentos proprietários para candidatos, os quais incluem biofarmacêuticos para o tratamento de câncer, assim como para doenças fibróticas e infecciosas. A subsidiária da empresa, a iBio CDMO LLC, oferece o FastPharming Contract Development and Manufacturing Services juntamente com o Glycaneering Development Services™ para o design de proteína recombinante avançada. Para obter mais informações, acesse http://www.ibioinc.com/.

