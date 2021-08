RubrYc Therapeutics annuncia un finanziamento preferred equity di Serie A2 e la stipula di accordi di collaborazione e licenza per RTX-003 con iBio, Inc.

SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--RubrYc Therapeutics, Inc. ("RubrYc") e iBio, Inc. ("iBio", NYSEA: IBIO) hanno annunciato in data odierna la chiusura del finanziamento preferred equity di Serie A2 di RubrYc e la sottoscrizione concomitante di accordi di licenza e collaborazione finalizzati alla ricerca, allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie a base di anticorpi mirati agli epitopi. A seguito della suddetta transazione, iBio diventa un importante investitore strategico grazie al suo investimento di 7,5 milioni di dollari in preferred equity di Serie A2 di RubrYc, andando ad aggiungersi al gruppo di investitori preesistenti costituiti da Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital e Hayan Health Networks. iBio si è inoltre assicurata i diritti esclusivi a livello mondiale per l’ulteriore sviluppo del programma principale di RubrYc, RTX-003, un anticorpo monoclonale mirato alla CD25 per la deplezione selettiva dei linfociti T regolatori nel microambiente dei tumori solidi.

La collaborazione consentirà alle parti interessate di abbinare il motore di scoperta (Discovery Engine) di RubrYc e le sue competenze nella scoperta di anticorpi alle capacità di iBio come sviluppatore di biofarmaci di prossima generazione e pioniere del sistema di produzione sostenibile FastPharming (FastPharming Manufacturing System® per la creazione di nuove terapie per i pazienti bisognosi. Ai sensi dell’accordo, RubrYc si occuperà della scoperta di candidati di farmaco mirati agli epitopi usando le molecole ingegnerizzate su meso-scala di proprietà di RubrYc per indirizzare i programmi di scoperta di anticorpi diretti contro determinati epitopi verso malattie reciprocamente concordate. iBio, invece, collaborerà ai programmi di scoperta e sarà responsabile della conduzione delle attività precliniche, cliniche e di commercializzazione dei candidati di farmaco selezionati nell’ambito della collaborazione.

Secondo i termini dell’accordo, qualora iBio dovesse sviluppare e commercializzare più candidati di prodotto nell’ambito della collaborazione in oggetto, RubrYc potrebbe ricevere più di 84 milioni di dollari in compensi vincolati al conseguimento di tappe prestabilite nel corso delle attività di scoperta e sviluppo. RubrYc potrebbe inoltre percepire royalty sul fatturato netto globale generato dalla vendita di qualsiasi prodotto commerciale sviluppato attraverso la collaborazione.

Il Dr. Isaac Bright, cofondatore e Amministratore delegato di RubrYc, ha dichiarato: “Accogliamo con vivo entusiasmo questa opportunità di collaborazione con iBio, un partner ambizioso la cui trasformazione strategica è in linea con il nostro obiettivo ultimo di scoperta e sviluppo efficienti di terapie mirate agli epitopi che promettono prestazioni superiori di quelle delle molecole scoperte con i metodi tradizionali. iBio è anche il partner ideale per portare avanti il nostro principale programma, RTX-003, un anticorpo monoclonale anti-CD25 da noi scoperto che è molto promettente in termini di deplezione dei linfociti T regolatori indicato per l’uso in diversi tumori solidi.”

“Riteniamo che la tecnologia di scoperta di anticorpi diretti agli epitopi di RubrYc si rivelerà utile in diversi programmi con target complessi e che non mancherà di generare numerose opportunità di scoperta e sviluppo di anticorpi epitopici contro bersagli oncologici ben caratterizzati” ha affermato Tom Issett, Amministratore delegato di iBio, che entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di RubrYc. “RTX-003 è una risorsa notevole da aggiungere al nostro portafoglio di terapie in corso di sviluppo e non vediamo l’ora di portare a termine le attività necessarie ai fini della presentazione della domanda di approvazione di un nuovo farmaco sperimentale.

Informazioni su RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc. è un’azienda biotecnologica che applica soluzioni di proprietà, di apprendimento automatico e biologia computazionale per scoprire anticorpi epitopo-selettivi mono e bispecifici. Ispirato dai recenti progressi nella sintesi di librerie molecolari, nello screening massivo parallelo e nel calcolo, RubrYc sta creando un nuovo percorso per la scoperta, guidata dai dati, di anticorpi terapeutici. RubrYc Therapeutics, Inc. sfrutta il suo motore di scoperta (Discovery Engine) per identificare rapidamente numeri elevati di anticorpi dalle eccezionali proprietà leganti e perseguire obiettivi impegnativi e convalidati. RubrYc è stata scorporata da HealthTell, Inc. nel 2018 per far progredire la scoperta di prodotti bioterapeutici e per collaborare con prestigiose aziende farmaceutiche che ne condividono la missione di espandere le opzioni terapeutiche e migliorare gli esiti per i pazienti affetti da cancro. La sede centrale di RubrYc si trova a San Carlos in California. Per ulteriori informazioni visitate www.rubryc.com.

Informazioni su iBio, Inc.

iBio è un leader mondiale nella produzione sostenibile di prodotti biologici di origine vegetale. Il suo sistema FastPharming System® unisce agricoltura verticale, coltivazione idroponica automatizzata e nuove tecnologie di glicosilazione a sostegno dello sviluppo rapido di anticorpi monoclonali, vaccini, bioinchiostri e altre proteine d’alta qualità. iBio sta sviluppando candidati di farmaco proprietari, tra cui prodotti biofarmaceutici per il trattamento di diversi tipi di cancro e fibrosi e malattie infettive. La consociata della società, iBio CDMO LLC, fornisce servizi di produzione e sviluppo a contratto a marchio FastPharming oltre ai servizi di sviluppo a marchio Glycaneering Development Services™ per la progettazione avanzata di proteine ricombinanti. Per ulteriori informazioni visitate www.ibioinc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.