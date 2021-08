Enedym Inc. kondigt samenwerking aan met Napino Group

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. ('Enedym'), het technologiebedrijf dat de volgende generatie geschakelde reluctantiemotoren (SRM's), elektrische voortstuwing en geëlektrificeerde aandrijflijnen ontwikkelt, heeft vandaag aangekondigd dat het een partnerschap is aangegaan met de Napino Group, ('Napino'), een van de toonaangevende leveranciers van elektronische autoproducten in India. Volgens de voorwaarden van het samenwerkingsverband zal Napino de Switched Reluctance Motor (SRM)-technologie van Enedym in licentie geven voor gebruik in tweewielige elektrische motorfietsen en scooters in India.

Dr. Ali Emadi, oprichter, president en CEO van Enedym, merkte op: “We zijn verheugd om deze overeenkomst met Napino aan te kondigen. De samenwerking tussen Enedym en Napino is transformerend en belangrijk, aangezien het zal zorgen voor een stabielere en veiligere wereldwijde productietoeleveringsketen, gecombineerd met duurzame motortechnologie van de volgende generatie. Het landschap van de auto-industrie verandert snel en we zijn verheugd om te voorzien in de elektromotortechnologie van de volgende generatie die aansluit bij de behoeften van vooraanstaande OEM's. Door het gebruik van de SRM's van Enedym - waardoor zeldzame aardmetalen die vaak uitsluitend uit China worden gewonnen, overbodig worden - bieden we een toegangspoort tot goedkope/hoogwaardige fabricage van motoren, omvormers en controllers van de volgende generatie.

Dr. Emadi voegde toe: "We bevinden ons midden in een historische verschuiving, zowel op het gebied van elektrificatie en focus op duurzaamheid, als de behoefte aan veilige en stabiele toeleveringsketens. Door samen te werken met Napino kunnen we onze volgende generatie motortechnologie leveren binnen een enorme markt en kunnen we Indiase en wereldwijde OEM's een levensvatbaar productiealternatief voor China bieden."

Dhr. Vaibhav Raheja, Joint Managing Director van Napino, merkte op: “We zijn zeer enthousiast om onze samenwerking met Enedym aan te kondigen. De verwijdering bewerkstelligen van magneten en zeldzame aardelementen in deze producten biedt niet alleen vanuit geopolitiek oogpunt grote voordelen, maar zorgt ook voor een verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. We zijn ervan overtuigd dat de betaalbare en robuuste oplossing die door onze ingenieurs- en productieteams wordt gecreëerd, een snellere acceptatie van elektrische mobiliteit in India zal bieden. Onze visie is om van India een wereldwijde productiehub voor EV-motoren te maken en bij te dragen aan het klimaatneutraal maken van het land.”

In een reactie op de samenwerking verklaarde dhr. Naveen Kumar, Group CEO van Napino: “Emissievrije mobiliteit is een wereldwijde beweging geworden en met Enedym als onze partner bereiden we ons voor op de huidige en toekomstige eisen van elektrische mobiliteit. Als technologiegedreven organisatie heeft Napino haar positie als toonaangevende leverancier van auto-elektronicasystemen voortdurend versterkt en biedt het haar klanten innovatieve, duurzame en robuuste oplossingen. Werken aan geavanceerde technologieën zorgt ervoor dat we het voortouw blijven nemen in het snel veranderende zakelijke landschap.”

Sumit Dhanuka, oprichter en Managing Partner van Precog Innovation Partners, stelde: "Het doet ons genoegen dat we dit unieke strategische partnerschap tussen Napino en Enedym mogelijk hebben gemaakt. Deze samenwerking brengt de geavanceerde ontwerp- en ontwikkelingsmogelijkheden van Enedym op het gebied van SRM-motortechnologie samen met Napino's sterke autoproductie en sterke punten voor go-to-market op de Indiase markt. Hiermee kunnen we de gedeelde visie op Net-Zero Mobility en een Aatmanirbhar Bharat (Zelfredzaam India) realiseren.”

Enedym heeft onlangs een financieringsronde van $ 15 miljoen aangekondigd van een internationale groep strategische investeerders in de VS, Canada, Europa en India.

Over Enedym, Inc.

Enedym is een technologisch opstartbedrijf van McMaster University. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in het McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Canada. Enedym is eigenaar van meer dan 50 patenten en lopende patentaanvragen en gerelateerde uitvindingen die zijn ontwikkeld door de Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain Dr. Ali Emadi en zijn onderzoeksgroep bij het McMaster Automotive Resource Center (MARC), McMaster University. De visie van Enedym is om de kosten van elektrische voortstuwingsmotoren aanzienlijk te verlagen en een nieuw paradigma in de elektromotorindustrie aan te drijven door middel van nieuwe aandrijftechnologieën met geschakelde reluctantiemotor (SRM). Enedym streeft ernaar om de planeet te helpen redden, één elektromotorenmarkt tegelijk. Ga voor meer informatie over Enedym naar www.enedym.com en ons YouTube-kanaal op Enedym YouTube.

Napino Auto & Electronics Ltd

Napino is een van de toonaangevende leveranciers van elektronische autoproducten in India. Er werken ongeveer 6000 medewerkers. Het portfolio omvat ECU's, ontstekers met condensatorontlading, gelijkrichters voor regelaars, kabelbomen, stuurschakelaars en E Mobility-producten, naast andere elektronische aanbiedingen. Als leider in haar segment met volledige ontwerp-, ontwikkelings- en productiemogelijkheden, biedt Napino innovatieve oplossingen aan grote autofabrikanten. Door haar robuuste R&D-capaciteiten en duurzame partnerschappen met wereldspelers, streeft Napino ernaar om technologische innovatie in auto-elektronica te leiden. Ga voor meer informatie naar http://napino.com

