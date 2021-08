Enedym Inc. annonce son partenariat avec le groupe Napino

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. (« Enedym »), l'entreprise de technologie qui développe la nouvelle génération de moteurs à réluctance commutée (switched reluctance motors, SRM), de propulsion électrique et de groupes motopropulseurs électrifiés, a annoncé ce jour la formation d'un partenariat avec le groupe Napino (« Napino »), l'un des fournisseurs de produits électroniques leaders du marché automobile. D'après les termes de ce partenariat, Napino bénéficiera d'une licence pour utiliser la technologie de moteur à réluctance commutée (SRM) d'Enedym dans ses motos et scooters à 2 roues destinés au marché indien.

D'après le Dr Ali Emadi, fondateur et PDG d'Enedym, « nous sommes fiers d'annoncer cet accord conclu avec Napino. Avec ce partenariat entre Enedym et Napino, nous franchissons un cap transformateur et décisif, car il va permettre une chaîne d'approvisionnement mondiale plus stable et plus sécurisée, en plus d'apporter la nouvelle génération de technologie de moteur durable. Dans un secteur automobile à l'évolution rapide, nous sommes impatients de proposer des moteurs électriques nouvelle génération en phase avec les besoins des principaux OEM. Par le recours au SRM d'Enedym, qui élimine le besoin de métaux de terres rares qui souvent proviennent exclusivement de Chine, nous ouvrons la voie vers une production à faible coût mais haute qualité de la nouvelle génération de moteurs, d'onduleurs et de contrôleurs.

Et le Dr Emadi de commenter : « nous vivons actuellement une transition historique, à la fois en termes d'électrification, d'accent mis sur le développement durable et de nécessité d'établir des chaînes d'approvisionnement sécurisées et stables. Ce partenariat avec Napino va nous permettre de proposer nos moteurs nouvelle génération sur un marché conséquent et de fournir aux OEM d'Inde comme du monde entier une alternative viable à la Chine. »

Selon M. Vaibhav Raheja, codirecteur général de Napino, « nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Enedym. Parvenir à éliminer les aimants et les métaux de terres rares de ces produits apporte de grands avantages non seulement d'un point de vue géopolitique, mais aussi écologique avec une utilisation plus raisonnable des ressources naturelles. Nous sommes convaincus que cette solution abordable et solide mise au point par nos équipes d'ingénierie et de production favorisera l'adoption plus rapide de la mobilité électrique en Inde. Notre vision est de faire de l'Inde un centre de production mondial de moteurs de véhicules électriques, et de contribuer à les rendre neutres en carbone. »

M. Naveen Kumar, PDG du groupe Napino, a ajouté que selon lui, « la mobilité à zéro émission est un mouvement qui prend de l'ampleur à l'échelle mondiale, et avec Enedym comme partenaire, nous allons satisfaire plus rapidement les exigences actuelles et futures de la mobilité électrique. En qualité de société axée technologie, Napino cherche constamment à renforcer sa position de fournisseur de systèmes électroniques pour l'industrie automobile, en proposant à ses clients des solutions innovantes, durables et solides. Se concentrer sur les technologies de pointe nous assure d'être à l'avant-garde d'un marché à l'évolution rapide. »

D'après Sumit Dhanuka, fondateur et associé principal de Precog Innovation Partners, « nous sommes satisfaits d'avoir permis ce partenariat stratégique unique entre Napino et Enedym. Cette collaboration rapproche les capacités de conception et de développement de pointe d'Enedym dans la technologie SRM, et les atouts de Napino en matière de fabrication et de commercialisation sur le marché indien, contribuant à concrétiser notre vision partagée d'une mobilité zéro émission et d'une nation Aatmanirbhar Bharat (Inde autonome). »

Enedym a récemment annoncé un tour de financement à hauteur de 15 millions de dollars d'un groupe international d'investisseurs stratégiques aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Inde.

À propos d’Enedym, Inc.

Enedym est une start-up technologique de l'Université McMaster. L'entreprise est basée au McMaster Innovation Park à Hamilton, en Ontario, au Canada. Enedym détient plus de 50 brevets, demandes de brevet et inventions connexes développées par Ali Emadi, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur le groupe motopropulseur hybride, et par son groupe de recherche au McMaster Automotive Resource Centre (MARC) de l'Université McMaster. La vision d'Enedym est de réduire de manière significative le coût des moteurs propulsifs électriques et d'apporter un nouveau paradigme à l'industrie des moteurs électriques grâce à des technologies novatrices d'entraînement avec moteur à réluctance commutée (SRM). En parallèle, Enedym aspire à contribuer à sauver la planète, un marché des moteurs électriques à la fois. Pour de plus amples renseignements sur Enedym, veuillez visiter www.enedym.com ainsi que notre chaîne Enedym YouTube.

À propos de Napino Auto & Electronics Ltd

Napino est l'un des principaux fournisseurs indiens de produits électroniques pour le secteur automobile. Il emploie environ 6 000 personnes. Son portefeuille inclut des unités de contrôle moteur, des systèmes d'allumage à décharge capacitive, des régulateurs redresseurs, des faisceaux de câblage, des commutateurs au guidon et des produits d'e-mobilité, entre autres produits électroniques. En tant que leader de son segment de marché avec des capacités exhaustives de conception, de développement et de fabrication, Napino propose des solutions innovantes aux principaux constructeurs automobiles. Grâce à ses solides capacités de R&D et à ses partenariats à long terme avec des acteurs mondiaux de l'industrie, Napino aspire à conduire l'innovation technologique en électronique automobile. Pour en savoir plus, veuillez visiter http://napino.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.